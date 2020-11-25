Политика

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Сегодня 15:39192

Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления

Народный депутат Украины Андрей Деркач пообещал защищать интересы жителей родного края, продолжив работу в парламенте в статусе народного депутата.

Об этом он опубликовал на своём официальном телеграм-канале пост

  • « • Несколько десятков народных депутатов – «соросята». 

  • • Сотни грантоедов пилят украинский и иностранные бюджеты. 

  • • В наблюдательных советах госкомпаний Украины – заокеанские политические туристы. 

  • • В правоохранительных органах – смотрящие от отдельных лиц посольства США. 

Сегодня они пытаются определять, какими должны быть тарифы для украинцев, в том числе для жителей Сумщины. Не образно, а конкретно: какие цифры вам, уважаемые жители Сум, Глухова, Конотопа, Ямполя, Шостки и многих других городов моей родной земли, напишут в платежках. 

• Сегодня эти ребята пытаются решать, по каким законам будет жить наша страна. 

  • • Они что есть сил стараются посадить свои компании на наши недра. 

  • • Они переаттестовывают наши правоохранительные органы.

  • • Они указывают руководству страны, что делать и как. Прямо дают задачи. Как хозяева подчинённым. 

И если не мешать им в судах, не останавливать их в Верховной Раде, не разоблачать на пресс-конференциях и громких международных скандалах, у них получится.

Я не хочу, чтобы у них получилось. И хочу, чтобы получилось у украинцев.

Получилось стать независимыми от внешнего управления, стать наконец свободными от кураторов с акцентом и их мальдивских «сывочолых крыголамов», которые по-прежнему сидят на потоках. Освободиться от унизительных платежек, стать защищенными и благополучными.

Поэтому я принял предложение моих коллег – депутатов облсовета от «Нашего Края», продолжить работу в парламенте в статусе народного депутата.

Чтобы продолжить защищать интересы жителей моего родного края. Чтобы продолжить разоблачать международную коррупцию, бороться с внешним управлением, издевательскими тарифами, продолжить работать в интересах жителей Сумщины.

В Сумском облсовете команда «Нашего Края» будет представлена сильной фракцией. Совместно с коллегами мы выстроим продуктивную работу по защите интересов людей и защите Украины от внешнего управления.

Украинцы сильнее любого внешнего управления. Победили не одну оккупацию. 

И эту победим.» 

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