Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад Перше засідання сесії Сумської обласної ради 8-го скликання відкрилося 3-го грудня зранку.

До складу ради увійшли представники шести політичних партій. Дехто з депутатів до 1-го грудня відмовився від мандатів, тож їхнє місце в раді зайняли колеги зі списку. Публікуємо оновлений список депутатів Сумської обласної ради, пише Суспільне.

Від ПП “Слуга народу”:

Зеленський Віталій, кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка

Слюсар Олександр, підприємець. Основним видом діяльності його ФОП є вантажний автомобільний транспорт. Фірма зареєстрована у Кролевці.

Роженко Павло, заступник голови Тростянецької райдержадміністрації. Раніше працював у департаменті освіти і науки Сумської ОДА. Його декларація за 2019 рік.

Зубко Володимир - директор ПСП "Комишанське" в Охтирському районі, був депутатом Сумської облради 7-го скликання, обраним від "Блоку Петра Порошенка - Солідарність". Має декларацію за 2019 рік.

Кужель Оксана, працює начальником відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Роменської міської ради. Її декларація за 2019 рік.

Федина Сергій, працює тренером, очолює ГО "Федерація вільної боротьби Роменщини", є помічником народного депутата Максима Гузенка.

Лаврик Віра, начальниця управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області, депутатка обласної ради 7-го скликання (обрана від Блоку Петра Порошенка - Солідарність). Була завтупницею голови Сумської обласної ради. Раніше працювала в.о. генерального директора ВАТ "Сумихімпром". Її декларація за 2019 рік.

Кириченко Андрій, генеральний директор приватного підприємства "НАДЬ" в Лебединському районі. Його декларація за 2019 рік.

Чигринець Віктор, начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. Його декларація за 2019 рік.

Калініченко Віталій, голова фермерського господарства "Батьківщина" у Краснопільському районі.

Іщенко Сергій, директор ТОВ "Ворожба", депутат обласної ради 7-го скликання (обраний від Радикалльної партії Олега Ляшка). Його декларація за 2019 рік.

Романько Олексій, директор приватного підприємства "Завод "Сател" в Шосткинському районі (лісопильне виробництво). Також на його ім'я зареєстрований ФОП, який займається оптовою торгівлею лісоматеріалами. Раніше він працював лісником у Шосткинському агролісгоспі. Декларація за 2019 рік.

Чегринець Людмила, начальниця радіостанції радіогрупи інформаційно-телекомунікаційного вузла Сумського обласного військового комісаріату. Раніше вона працювала в Конотопському військкоматі. Має декларацію за 2019 рік.

Євдокимова Тетяна, голова Сумської обласної ради профспілок, депутатка обласної ради 7-го скликання (обрана від Блоку Петра Порошенка - Солідарність). Раніше працювала в Сумській дирекції "Укрпошти". Її декларація за 2019 рік.

Баня Микита, юрист Сумської обласної організації політичної партії "Слуга Народу".

Федорченко Віктор, забудовник, генеральний директор ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".

Від ПП “Опозиційна платформа — За життя”:

Чмирь Юрій – депутат Сумської обласної ради, працює директором з економіки ТОВ "Хемікал Інвест Лімітед". З 2010 по 2013 рік був головою Сумської ОДА. З грудня 2013 до лютого 2014 року – був заступником глави адміністрації президента Віктора Януковича. Його декларація за 2019 рік. Він також пройшов за списком до Сумської міської ради.

Кирій Олександр – підприємець, є керівником ГО "Федерація футболу м. Конотоп".

Ільченко Микола – директор державного підприємства "Сумський експертно-технічний центр Держпраці". Депутат Сумської обласної ради, обраний від партії "Воля народу". Був помічником нардепа від Сумщини Андрія Деркача. Його декларація за 2019 рік.

Стрельченко Олександр – директор Сумського обласного ліцею-інтернату "Барса", депутат Сумської обласної ради. Його декларація за 2019 рік. Він також обраний до Сумської міськради.

Меєрович Юрій – старший тренер-викладач з дзюдо Охтирської ДЮСШ. Його декларація за 2019 рік.

Пересадько Борис – тимчасово не працює, до цього працював начальником управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Сумській області. Його декларація.

Жиленко Ірина – підприємиця, дружина та помічниця-консультантка депутата Сумської міськради Віталія Жиленка.

Науменко Сергій – генеральний директор ТОВ "Інвестор96". Є головою правління в Сумському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". Депутат Сумської облради, має декларацію за 2019 рік.

Пилипейко Володимир – директор ПП "ГРАНТ-СЕРВІС", депутат Сумської обласної ради. Його декларація за 2019 рік.

Войтенко Микола – директор ТОВ "Охоронно-детективна агенція "Альфа", депутат Сумської обласної ради від партії "Опозиційний блок". Має декларацію за 2019 рік.

Будник Олександр

Ткачова Анастасія – тимчасово не працює, є помічницею-консультанткою депутата Сумської міської ради Ігоря Перепеки, обраного від партії “Опозиційний блок”.

Владислав Харченко – приватний підприємець.

Єфименко Дмитро, заступник директора з питань безпеки Наукового інформаційно-аналітичного центру "Торговий дім Національної академії аграрних наук України". У 2019 році балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ.

Від ВО “Батьківщина”:

Лисий Вадим – голова обласного осередку ВО "Батьківщина", президент Федерації автоспорту Сумщини. Він є підприємцем, основний вид діяльності – торгівля автомобілями.

Ладуха Віктор – голова Буринської міської ОТГ, також він надає майно в оренду, а його жінка володіє фермерським господарством. Його декларація за 2019 рік.

Горох Володимир – директор Сумської обласної лікарні, депутат Сумської обласної ради (ЄС). Має декларацію за 2019 рік.

Кірюхін Дмитро – депутат Сумської обласної ради (Відродження), директор ТОВ "Птахоспілка". Він також є власником фермерського господарства Кірюхін та ПП "Агрофірма Слобожанщина". Його декларація за 2019 рік.

Приходько Катерина – депутатка Сумської обласної ради від ВО "Батьківщина", підприємиця. Займається роздрібною торгівлею переважно продуктами, напоями та тютюновими виробами. Її декларація за 2019 рік.

Магомет-Шаріп Галаєв – депутат Сумської обласної ради від ВО "Батьківщина", голова правління Сумської обласної спілки споживчих товариств та колишній директор Центрального ринку. Його сини Галаєв Рустам та Галаєв Расул – стали депутатами Сумської міськради від "Слуги народу" та "ЄС" відповідно.

Поцелуєв Володимир – голова депутатської фракції "Батьківщина" в Сумській обласній раді та головний лікар Сумської центральної районної лікарні. Має декларацію за 2019 рік.

Гордієнко Геннадій – директор Філія АТ "ДПЗКУ" "Кролевецький КХП", депутат Шосткинської міської ради. Його декларація за 2019 рік.

Войтенко Володимир – перший заступник Сумського міського голови, депутат Сумської міської ради двох скликань. Його дружина власниця ТОВ "Наш маркет" та ТОВ "Магазин № 218". Його декларація за 2019 рік.

Мотречко Віра – заступниця Сумського міського голови, депутатка Сумської обласної ради, членкиня виконавчого комітету Сумської міськради. Має декларацію за 2019 рік.

Від ПП “Європейська Солідарність”:

Ісмаілов Валерій – колишній військовий комісар Сумський обласного військового комісаріату. Його декларація за 2020 рік.

Збукарєв Ігор – директор ТОВ "Авіа системний інтегральний сервіс", окрім цього керівник та власник ще п`яти підприємств.

Гулієв Араз – керівник благодійного фонду "Благосфера".

Беркут Олена – заступниця генерального директора Роменського колективного виробничо-торговельного об’єднання "ТАЛАН", була помічницею нардепа Миколи Лаврика.

Постіл Петро – депутат Недригайлівської обєднаної територіальної громади, підприємець. Його декларація за 2019 рік.

Токар Володимир – голова Сумської обласної ради. У січні 2020 року він приєднався до партії "Наш край", а у червні увійшов до фракції "Європейська Солідарність". Декларація за 2019 рік.

Козачок Інна – заступниця начальника Управління майном Сумська обласна рада (Дмитра Нагорного). Її декларація за 2019 рік.

Нагорний Дмитро – начальник управління майном Сумської обласної ради та депутат Сумської облради. У травні 2020 року він повідомив, що кримінальну справу, яку порушили щодо нього, внаслідк відмови йти на поступки. Має декларацію за 2019 рік.

Медуниця Олег – екснардеп від Сумщини (7-8 скликання), підприємець, займається дослідженням й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Його декларація за 2019 рік.

Від ПП "Наш край":

Гончаренко Тетяна - директорка Сумського коледжу економіки і торгівлі. З 2006 до 2010 року – депутат Сумської міської ради. У 2014 році її обрали секретарем Сумської міської ради. У 2015 році балотувалася до Сумської міської ради від "Батьківщини". Не пройшла.

Южаков Євген – голова Путивльської районної ради. Був начальником головного фінансового управління Сумської обласної держадміністрації. Його декларація за 2019 рік.

Волков Валерій – Путивльський міський голова. До 2015 року був головою сільськогосподарського кооперативу "Ярославна". Має декларацію за 2019 рік.

Савенко Тетяна – директорка комунальної установи Сумської обласної ради "Будищанський психоневрологічний інтернат" (Глухівський район). Подавала декларацію за 2019 рік.

Ткаченко Олексій - колишній голова Глухівської районної ради. Його декларація за 2019 рік.

Котляров Олексій – директор Ямпільського агролісгоспу, депутат Дружбівської об'єднаної територіальної громади. Його декларація за 2019 рік.

Ждаміров Віктор, колишній голова Шосткинської райдержадміністрації. При реєстрації кандидатом в депутати він вказав, що працює завідувачем сектором з фізичної культури та спорту Шосткинської міської ради. Його декларація за 2019 рік.

Єпіфанов Анатолій – радник ректора Сумського державного університету, почесний громадянин міста Суми. З 1996 до 2012 року працював ректором Української академії банківської справи.

Від ПП "За майбутнє":