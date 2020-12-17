Политика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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С Наступающим! Итоги года на Сумщине

2020-й, високосный, коронно-кризисный уходит… Наши итоги года.

Коронавирус и местные выборы – два главных фактора, повлиявших на жизнь сумчан не только в этом году, а на ближайшую перспективу.

Карантин продлен до весны, впереди локдаун, массовая иммунизация и выживание с бюджетами и политиками, при которых надеяться придется только на себя.

Эпидемия: от «не дай Бог!» до тысяч заболевших и сотен смертей

Еще в начале весны сумские чиновники в областном управлении здравоохранения просили журналистов не нагнетать тему возможного появления коронавируса в Сумах: мол, «не дай Бог!».  Первые случаи инфицирования в Сумской области зафиксировали в марте в Конотопском районе, в селе Козацком. В Конотопе умерла жительница этого села – это был первый коронавирусный летальный случай. После обнаружения 18 инфицированных село изолировали,  установив блокпосты.  В Сумах первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован 23 марта. Женщина, у которой подтвердили коронавирус, вернулась в Сумы 10 марта из Чехии. Через 9 дней обратилась к семейному врачу, 23 марта ее госпитализировали.

Весной фиксировали единичные случаи заражения по области, летом – до нескольких десятков. Постепенно география заражения расширилась на всю область. В Сумской инфекционной больнице 6 августа умерла больная коронавирусом 80-летняя сумчанка – это была первая смерть от COVID-19 в Сумах.

К 1 сентября в области было уже 25 смертей и фиксировалось около шести десятков заболевших в сутки. Всего с начала эпидемии – около полторы тысячи жителей области переболели COVID-19.

Если первая волна больше напугала неизвестностью, то вторая захлестнула масштабом, к которому,  несмотря на очевидность прогнозов, никто надлежащим образом не подготовился. Уже с начала октября Сумской областной лабораторный центр фиксировал 1700-1800 заболевших каждую неделю. А с начала ноября начался еще более стремительный рост заболеваемости - еженедельно болело от 3500 до 5500 человек. Показатели превышали общегосударственные, и Сумская область некоторое время лидировала по заболеваемости COVID-19.

К концу года коронавирус диагностировали у 40 тысяч жителей области, полтысячи умерло от осложнений, вызванных этой инфекцией. Всего за время пандемии заболело около 2 тысяч медработников и больше тысячи детей. Также свыше 30 тысяч человек в возрасте 18-65 лет и около 5 тысяч – 65 лет и старше. Причем болеют на Сумщине чаще женщины – 24 тысячи против 16 тысяч мужчин.

Сейчас наблюдается примерно 50-процентное снижение заболеваемости относительно предыдущей недели. Несмотря на уменьшение количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Сумской области, говорить о стабилизации ситуации еще рано. «Во-первых, говорить об устойчивой тенденции можно только тогда, когда такой уровень заболеваемости будет продолжаться в течение двух инкубационных периодов, а относительно COVID - это примерно месяц. Сейчас прошла только одна неделя, поэтому делать выводы на основании такого короткого периода времени некорректно», - считает заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Сумского областного лабораторного центра Галина Зайцева. Эпидемиолог не исключает повышение заболеваемости после праздников: все будет зависеть от поведения людей. По ее мнению, локдаун в январе в целом может положительно повлиять на эпидситуацию.

В следующем году нас ждет антиковидная вакцинация. В ближайшее время правительство обещает утвердить ее план. Остается надеяться, что он будет более логичный и бесплатный, нежели планы тестирования и лечения. Хотя, анализируя опыт уходящего года, надеяться особо не на кого. Когда другие страны закупали маски, Украина их продавала; когда нужны были аппараты ИВЛ, наши чиновники тратили бюджетные средства на маски; когда возникла массовая потребность в кислороде, закупали аппараты ИВЛ; когда надо было заключать контракты на поставку вакцины, государственные миллиарды шли на «Большое строительство», а городские миллионы - на стадион «Авангард», фонтаны на Театральной площади, которые через два дня после выборов демонтировали за 250 тыс. грн (!), МЦ «Романтика», который реконструировали с 2016 года… Мэр Александр Лысенко открывал фонтаны как раз перед выборами с грубым нарушением карантинных норм, как раз в разгар эпидемии, когда десятки сумчан умирали от осложнений COVID-19. В больницах не хватало мест (в инфекционном отделении 4-й горбольницы пациентов клали даже в санузле). Не хватало кислорода, люди вынуждены были в кредит покупать лекарства… И какой вывод сделали из этого сумчане? 

Выборы: от Лысенко до Лысенко

В первом туре на мэрских выборах 44,2% сумских избирателей (28877 человек) проголосовали за Александра Лысенко. Вторую позицию  с 14,7% занял Вадим Акперов (9609). А во втором - 26446 избирателей выбрали Лысенко на третий срок (за его оппонента проголосовало 16567 человек). И это несмотря на то, что А.Лысенко даже не пришел на предвыборные теледебаты. По данным портала «Слово и дело», мэр Сум не выполнил 60% своих обещаний. А начиная с 2015 года он обещал отремонтировать все больницы и поликлиники города, купить новые коммунальные автобусы, создать единый прозрачный офис по предоставлению социальных пособий и услуг, ремонт улиц и мостов и многое другое.

ВО «Батькивщина», которую представляет городской голова, получила больше всего мест в новом горсовете ( 13), «ОПЗЖ» и «Европейская Солидарность» – по 9, «Слуга Народа» – 8: «Сила и Честь» – 3.  В таком составе горсовет смог проголосовать только за секретаря. Им стал 34-летний представитель партии «Слуга народа» Олег Резник (доктор юридических наук, доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности СумГУ). С заместителями городского головы и составом исполкома до сих пор тянут, поскольку не могут договориться. Накануне первой сессии новоизбранного госовета депутат от «Европейской солидарности» Владимир Чепик сообщил о возможной коалиции «Батькивщины» с ОПЗЖ и «Слугой народа».

Недовыполнив предыдущие обещания, А.Лысенко продолжает обещать. Теперь он заявляет, что следующий год будет годом медицины и  экологии.  Напомним, что до выборов  мэр предложил установить в следующем году 100 детских и спортплощадок, отремонтировать 100 лифтов и заняться дворами школ, детсадов и больниц. Также он в следующем году, как впрочем и в предыдущем, обещал велодорожки, ремонт всех тротуаров, реконструкцию старого здания 4-й школы (об этом мэр говорит уже 6-й год), а еще ремонт моста на ул. Белопольское шоссе.  Также городской голова озаботился подготовкой проекта строительства школы в 12-м микрорайоне, которую так же, как и реконструкцию 4-й школы,  планируют возводить на условиях софинансирования с ГФРР.

А.Лысенко с новым составом облсовета не теряет надежду вернуть в Сумскую ОТГ перерегистрированные в другие населенные пункты областные учреждения (43 юрлица), из-за чего за два года сумской бюджет недополучил 130 млн грн, которые могли быть использованы, к примеру, на ремонт объектов инфраструктуры. Горсовет уже направил в облсовет соответствующее заявление.

Новый облсовет: расклады изменились

Первое заседание новоизбранного облсовета 3 декабря ознаменовалось столкновением активистов с полицией, которая не хотела пускать представителей общественности в Дом советов,  и демонстративным отказом трех фракций («Европейская солидарность», «За майбутне!» и «Батькивщина») голосовать за кандидатуру Александра Стрельченко (ОПЗЖ) на должность заместителя председателя облсовета. Депутаты трех фракций покинули зал, однако это не помешало оставшимся фракциям («Слуга народа», «Наш край» и ОПЗЖ) избрать бывшего «регионала», который до 2014 года был начальником управления молодежи и спорта Сумской ОГА, на этот пост.  Тем более что его кандидатура была единственной и предложил ее новоизбранный глава облсовета, представитель «Слуги народа» Виктор Федорченко. После чего эксперты заговорили о сложившейся коалиции «Слуги народа» с  ОПЗЖ и «Нашим краем», у которой есть большинство голосов.

Примечательно: в облсовете теперь заседают два экс-губернатора: Юрий Чмырь, который возглавляет фракцию ОПЗЖ, и Анатолий Епифанов («Наш край»). А недавно в облсовет пожаловал бывший зам Ю.Чмыря и бывший после него и.о. председателя облгосадминистрации Игорь Яговдик, который в данный момент является советником главы правления АО «Укрэксимбанк». Он 18 декабря приезжал в Сумы, чтобы при поддержке Ю. Чмыря предложить руководству облсовета условия инвестирования.  «Мы не можем упустить такой шанс», - агитировал Ю.Чмырь. Его коллега по депутатскому корпусу, председатель бюджетной комиссии Евгений Южаков («Наш край») добавил, что в принятом бюджете области нет бюджета развития, поэтому, если государственный банк подставляет плечо на наиболее важные направления, стоит начинать сотрудничество.

За время своей работы облсовет  успел принять, причем с нарушением регламента, очень «сырой» бюджет-2021, в который договорились уже с января начинать вносить изменения.  А до этого приняли еще более некачественную Стратегию развития области на 2021-2027 годы и План мероприятий на 2021-2023 годы по ее реализации. Стратегию раскритиковали и депутаты, и новый глава облгосадминистрации Василий Хома, который, критикуя, попросил все-таки принять документ с условием кординальной доработки и изменения.

Напомним: речь идет о документе, который презентовал президент Владимир Зеленский во время своего визита в Сумы летом этого года.

Харьковский десант: от Грищенко до Хомы

Этот Новый год, в отличие от предыдущего, Сумская область встречает с новым губернатором (очередным харьковчанином) Василием Хомой, назначенным президентом 23 ноября. Среди приоритетных вопросов В.Хома  видит расширение сети койко-мест для лечения больных COVID-19, реализацию президентской программы «Большое строительство», реформу децентрализации. От подчиненных он будет требовать системности в работе, профессионализма и результативности. Сейчас на повестке дня – кадровые вопросы: назначение руководителей райгосадминистраций и оценка работы замов и руководителей управлений облгосадминистрации. К команде, собранной предшественником, новый глава области относится критически, но увольнять не собирается, за исключением первого зама, исполнявшего обязанности главы облгосадминистрации Сергея Банникова, который  до приезда на Сумщину был замом Романа Грищенко в военной прокуратуре Харьковской области.

Примечательно, что новый губернатор сначала получил благословение  в Сумском епархиальном управлении УПЦ (МП) от митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, а потом вместе с главой облсовета Виктором Федорченко в Свято-Воскресенском кафедральном соборе встретился с Архиепископом Сумским и Ахтырским ПЦУ Мефодием.

Первый представитель президента Владимира Зеленского Роман Грищенко возглавлял область с марта 2020 года неполных 8 месяцев. В этой должности, согласно его декларации о доходах, он заработал почти 434 тыс. грн (чуть больше 50 тыс. грн в месяц).

Запомнился он сумчанам разве что бесконечным подбором кадров и чередой новых назначений. Даже удалось трудоустроить в заместители к А.Лысенко одного из своих харьковских земляков - Александра Ларина, который последние три месяца руководил патронатной службой главы Сумской ОГА. При этом по итогам первого квартала 2020 года оказался на последнем месте  в рейтинге губернаторов, составленном изданием «Деловая столица». А работа по подбору кадров на должности глав районов летом этого года увенчалась выговором от президента.

После местных выборов, результаты которых в Сумской области, скорее всего, не впечатлили президента, он 5 ноября подписал указ об «увольнении Романа Грищенко с должности главы Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению».

Так что в новом 2021 году Сумщина будет жить с существенно обновленной властью.

Как она себя проявит?!

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