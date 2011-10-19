Алина Шелестюк: «В США моя внешность не экзотична, а эффектна»

Снимками эффектной Алины Шелестюк восхищаются болельщики на спортивных сайтах. Девушку называют боксерской музой и главной красоткой мира бокса, пишет КП в Украине. Сама Алина к популярности относится спокойно:

— Рада, что мой образ вдохновляет людей.

Алина — жена непобежденного сумского боксера Тараса Шелестюка. В 2012 году он выиграл бронзовую медаль лондонской Олимпиады. После Игр подписал контракт с Banner Promotions и начал профессиональную карьеру в США. За это время провел 15 поединков, победив в каждом из них.

Алина отправилась вслед за мужем в Америку и неожиданно попала в мир моды.

— Моделингом я занимаюсь не так давно, около двух лет. В Украине принимала участие в фотосъемках, но это было скорее для развлечения. А в Лос-Анджелесе ко мне в магазине подошел продюсер одного фешн-шоу и предложил поучаствовать в кастинге. После шоу ко мне стали обращаться с предложениями о фотосъемках, — рассказала девушка «КП» в Украине». — Для меня это творчество. На данный момент больше всего запомнилась съемка для Harley Davidson.

«Муж пока зарабатывает больше»

К счастью, Тарас жену к ее работе не ревнует.

— Я уважаю Тараса и всегда прислушиваюсь к его мнению. Он рад, что я занимаюсь делом, которое развивает и приносит мне удовольствие.

На вопрос, кто сейчас больше денег приносит в семейный бюджет Шелестюков — боксер или модель, Алина отвечает:

— Пока что муж.

Большую часть года семья сейчас проводит в Америке, в Украину приезжают нечасто.

— Тарас и я легко адаптируемся на новых местах. Калифорния импонирует приятным климатом круглый год. Живем в Лос-Анджелесе, обустраиваться здесь было легко, так как в этом мегаполисе присутствуют все культуры мира и индустрии. Здесь можно найти себя в любой отрасли, — рассказывает Алина.

— Сейчас мы в процессе оформления «грин-карты» (вид на жительство в США. — Прим. авт.), — продолжает Алина. — В Украину возвращаемся в весенне-летний период, когда все цветет и пахнет, когда можно устраивать посиделки на дачах, походы и путешествовать по стране. Родственники к нам еще ни разу не приезжали, подвигаем родителей оформить документы и прилететь на каникулы.

Но, признается девушка, привыкать к новым реалиям все равно пришлось:

— Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к законам новой страны. Здесь в каждом штате свои особенности законодательства, правил дорожного движения.

К слову, Алина — дипломированный юрист.

«Острые приступы тоски по борщу и вареникам»

Несмотря на занятость обоих супругов, ностальгия по дому все равно присутствует. Да хотя бы по украинской кухне.

— У нас бывают острые приступы тоски по борщу и вареникам, — смеется девушка. — Продукты здесь другие и оригинальный вкус украинских блюд не передают.

В свободное от бокса и съемок время Алина и Тарас путешествуют по США.

— Мы заядлые путешественники, недавно увлеклись альпинизмом, так что лучший отдых теперь для нас — это горы, — рассказывает Алина. — Здесь много национальных парков с заповедной природой, пару месяцев назад отправились в поход в «Секвоя парк», где гигантские деревья, дикие животные и живописные горы — получили массу впечатлений! За урбанистическим досугом надо ехать в Лас-Вегас, там можно найти развлечения на любой вкус и бюджет.

На внешность Алины, конечно же, реагируют в любой точке США.

— В Америке моя внешность скорее не экзотична, а эффектна. Девушки-украинки всегда были востребованы в модельной индустрии. Часто слышу от американцев, что со славянками всегда приятно общаться, — говорит Алина.

А вот советы по поддержанию формы у нее весьма просты:

— Положительные мысли и эмоции надо вкладывать в себя вместе с тренировками и здоровым питанием.

«Приглашаю фанатов посетить Сумы»

За время, проведенное в США, Тарас Шелестюк успел завоевать расположение местной публики.

— У Тараса здесь уже своя «фанатская база», которая растет с каждым боем. Людям нравится его открытость и непосредственность вне ринга и, конечно, стиль бокса, — рассказывает жена спортсмена.

— Часто у вас в США спрашивают, что за город такой — Сумы, откуда приехал Тарас?

— Да, ведь Тараса перед боем объявляют: From Sumy Ukraine, training in Los Angeles California… Рассказываю людям, что это милый город на северо-востоке Украины, приглашаю посетить его.

В своем последнем на данный момент бою Шелестюк (обладатель титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental) одержал победу над американцем Джейми Эррерой. Алина поддерживала супруга у ринга, как и во время всех других поединков.

— Для меня важно присутствовать на поединке, стараюсь передать свою силу Тарасу, верю, что это помогает ему, — говорит Алина. — Я люблю смотреть боксерские бои, но, конечно, очень волнуюсь за близкого человека, хотя и знаю, что Тараса ничем не сломить.

Кстати, Тарас успел неплохо освоить английский — интервью в США уже дает без переводчика.