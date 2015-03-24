Первые медали Выходные принесли сумским биатлонистам первые медали нового сезона.

Сразу на трех турнирах выступали наши спортсмены на прошлой неделе. И все три стали успешными.

Эстафетная «бронза»

Второй этап кубка мира в словенской Поклюке принес первый подиум украинской сборной, сообщает сайт Федерации биатлона Украины. Первая медаль в сезоне случилась там, где это наиболее логично - в женской эстафете. Правда, в тот момент, когда в призовое место мало кто верил. Но девчонки показали невероятный характер и командный дух, добившись бронзового успеха.

Вначале сезона украинская команда не блистала: среди всех девушек разве что выпускница СумГУ Юлия Джима демонстрировала тот уровень формы, который мог внушать настоящий оптимизм. Поэтому в первой эстафете тренеры команды вынуждены были прибегнуть к экспериментам с составом и расстановкой.

Несмотря на то, что черниговчанка Ирина Варвинец уже традиционный стартер нашей команды, ее выход в этой гонке, тем не менее, был не очевидным: уж слишком много Ира проигрывала на дистанции в предыдущих гонках. За два дня, прошедших со времени спринта, изменилось не многое: Варвинец пока все так же небыстра. Зато безошибочная работа на огневом рубеже позволила ей не отстать слишком далеко и финишировать лишь на 25-секундном отдалении от лидировавших чешек, пусть это и была девятая позиция.

На втором этапе украинские наставники выложили главный на сегодня козырь - Юлию Джиму. И Юля полностью оправдала доверие и ожидания! Всего один запасной патрон вместе с высокой скоростью вывели сборную Украины в лидеры гонки! Причем перевес над командами Германии и Франции был довольно внушительным около 15 секунд.

Старт сезона капитана команды тернополянки Елены Пидгрушной был скомкан ноябрьскими болезнями, из-за чего и сама спортсменка сейчас очень не довольна своими нынешними кондициями. Вследствие этого капитан команды была даже перемещена в этой гонке со своего коронного четвертого этапа на третий, где ее основными соперницами стали Марен Хаммершмидт и Селья Эмонье. Ногами Лена уступала, но не так много, чтобы это вызывало беспокойство, а последний километр даже шла в одном темпе с быстроногой французской экс-лыжницей. Сложности у нашей спортсменки возникли на стрельбе лежа, когда Лена вынуждена была стрелять из семи патронов. Это привело к тому, что две соперницы обошли Пидгрушную и выше третьей позиции наша команда уже подняться не смогла.

Главным для нашей команды при передаче эстафеты было даже не 20-секундное отставание от идущих впереди лидеров (соперницы калибра Лауры Далмайер и Мари Дорэн Абер пока что вопрос пусть и не далекого, но будущего для уроженки Сум Анастасии Меркушиной), а перевес над возможными соперницами в борьбе за «бронзу». Так и случилось: команды Франции и Германии устроили красивую дуэль за победу, в результате которой высшую ступень пьедестала принесла своей команде немка Далмайер.

Анастасия Меркушина ради одного этого эстафетного этапа совершила вояж на несколько сотен километров из итальянского Риднау (где также не осталась без медали) в Поклюку и отказалась от возможности выиграть свою вторую личную и третью подряд с учетом эстафеты гонку на Кубке IBU. Но игра стоила свеч! Настя наглядно продемонстрировала, почему тренеры команды именно в ее пользу сделали выбор, когда решали судьбу четвертого этапа. Да, гоняться за лидерами в скорости бега Меркушина пока не может. Но зато что она творила на огневом рубеже! Два безукоризненных рубежа, на оба затрачено в сумме 47 секунд, на шесть секунд меньше, чем у автора самой высокой скорострельности в современном женском биатлоне Лизы Терезы Хаузер (у той, правда, один запасной патрон) и второе время.

После заключительного рубежа, который Меркушина отработала выше всяких похвал, у догонявшей украинку изо всех сил чешки Габриэлы Коукаловой просто опустились руки. А Настя еще и здорово отработала последний круг, не позволив ни на секунду усомниться в украинской бронзе!

На финише остальные участницы эстафеты встретили своего финишера теплыми объятиями и вместе радовались этому успеху первой медальной победе в нынешнем сезоне. Браво, девчонки!

Успешная эстафета сразу подняла команду на четвертое место в Кубке наций.

Также успешно, хоть и без медали выступила мужская эстафета – черниговчане Артем Прима и Сергей Семенов и львовяне Виталий Кильчицкий и Дмитрий Пидручный неожиданно для многих стали четвертыми, проиграв 15 секунд бронзовой Германии.

В остальных гонках лучшей была Юлия Джима, которая стала 11-ой в гонке преследования, поднявшаяся с 28-ого места в спринте. 15-ое место в спринте показала Елена Пидгрушная… В общем зачете Юлия Джима на 11-ом месте, Пидгрушная – 18-ая. Лучший среди мужчин – Дмитрий Пидручный – 26-ой.

Итальянские медали

В итальянском Риднау проходил второй этап кубка IBU, который принес нашей команде два золота.

Сначала Украина победила в одиночной смешанной эстафете, в которой бежали и стреляли за нашу маленькую команду уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Настя Меркушина.

Победный задел Меркушина, вернувшаяся на Кубок IBU для обретения уверенности в выступлениях, задала уже на первом этапе, который она с блеском выиграла при 16-секундном преимуществе! Не подвел и Артем Тищенко, переигрывавший и на огневом рубеже и на трассе опытнейшего россиянина Алексея Волкова.

На последнем круге рвать жилы уже не было смысла, но и почти 22 секунды отрыва от россиян на финише выглядят вполне внушительно. Особо нужно отметить классную стрельбу наших ребят, лишь трижды за восемь рубежей обращавшихся к помощи запасных патронов. И это при том, что из 26-ти конкурировавших с Украиной сборных более половины зарабатывали штрафные круги.

В классической смешанной эстафете украинцы (глуховчанка Анна Кривонос, тернополянка Мария Крочова, уроженец Сумщины, а ныне черниговчанин Руслна Ткаченко и экс-россиянин Владимир Семаков) показали только девятый результат.

В субботу Настя Меркушина одержала вторую победу – теперь в спринте. Причем как?! 35 секунд преимущества на финише перед ближайшей преследовательницей! Настя, разозленная на себя за неудачи в Кубке мира, была неудержима: лучший ход на трассе (на 13 секунд быстрее второго места), идеальная точность и скорострельность (всего 0,2 секунды отставания от лучшего результата по времени пребывания на рубежах) – все это вылилось в блестящую победу с уникальными шансами на успех в гонке преследования!

В мужском спринте блеснул Владимир Семаков, пришедший на финиш четвертым.

К сожалению, без Меркушиной, которая в срочном порядке была вызвана в Поклюку, где выиграла бронзу в эстафете, персьюте нам медалей не досталось: черниговчанка Юлия Бригинец была только 23-ей, Владимир Семаков показал снова 4-ый результат. Такие результаты позволиоли последнему достичь 13-го места в общем зачете кубка IBU. Лучшая среди украинок – наша Юлия Журавок – 16-ая, Меркушина – 20-ая.

Юниорский успех

В швейцарском Ленцерхайде прошел первый этап кубка мира среди юниоров. Четыре гонки принесли украинцам три медали. Одну из них, самую первую, взял сумчанин Антон Дудченко в индивидуальной гонке на 15 км.

Сумской биатлонист завоевал свою первую значительную победу на международном уровне. Антон, всего второй сезон выступающий на официальных международных стартах, блестяще справился с гонкой, выиграв с одной минутой штрафа 1,4 секунды у россиянина Кирилла Стрельцова, который допустил в стрельбе на одну ошибку больше!

Этой победой Дудченко сделал себе подарок к 20-летию, которое он отпразднует через неделю. Браво, Антон!

На следующий день юниоры взяли две медали в спринте: львовянин Виталий Труш был первым (наш Антон был только 22-ым), а черниговчанка Кристина Дмитренко – второй.