Сумские бойцы – лучшие в Украине 9-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины по панкратиону.

В течение трех соревновательных дней более 700 спортсменов из 20 регионов страны боролись за личное первенство в своих весовых категориях.

Нашу область представляли 60 спортсменов и 40 участников молодежного состава сборной области, которые приняли участие во всеукраинском турнире по панкратиону в первый день соревнований.

В ходе чемпионата состоялся последний этап отбора в национальную сборную страны. Наши спортсмены приложили все усилия и показали отличный результат. В результате трехдневной борьбы сумчане подтвердили свое многолетнее лидерство, завоевав три золота в командном первенстве в разделах «грепплинг ноу-ги», «грепплинг ги» и «традишн». Лишь один балл последнего дня соревнований в «фуле» наши спортсмены уступили киевлянам.

Даешь, молодежь!

Интересная и динамичная борьба, переполнена обострениями и множеством решительных атак наблюдалась на коврах, особенно когда на них соревновались сумчане. Как отмечалось выше, именно молодежь задала темп, продемонстрировав мастерство, которой позавидуют взрослые спортсмены. Среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., которые представляли Сумскую область, победителями и призерами стали: Владислав Кривошей, Дмитрий Юрко, Александр Логвин, Георгий Садовский, Даниил Гавриш, Павел Радюков, Давид Снегирев, Алексей Новак, Родион Захарченко, Александр Михеенко и Анна Енацкая. Большинство ребят являются представителямиКадетского корпуса имени И. Харитоненко и тренируются под руководством Сергея Кормильца.

Юниоры 1999-2000 г.р. тоже не уступили своим младшим товарищам по команде. На пьедестал поднялись: Артем Резник, Андрей Литвин, Даниил Вяткин, Евгений Забияка, Игорь Корчуков, Андрей Полтавский, Владислав Любченко, Антон Виниченко, Вячеслав Таранушенко, Владислава Цилуйко, Илья Боряк, Игорь Билоус, Вячеслав Михайличенко, Денис Литовченко, Ярослав Василько и Анна Заикина.

Доказали превосходство

Второй и заключительный день соревнований прошли в том же ключе: хорошо знакомые любителям сумского панкратиону неоднократные чемпионы Украины и новички пьедестала почета главного старта национального календаря поочередно занимали свое место на его ступеньках.

Лучшими среди сумчан стали: Светлана Скрипник, Елена Сушко, Александр Одинцов, Олег Четвертаков, Александр Дудченко, Кирилл Горобець (ДЮСШ «Спартаковец»), Владислав Хауляк, Владислав Жура, Анастасия Воскобойник, Татьяна Привидьон (СО ДЮСШ «Старт»), Александр Артюх, Кирилл Рылов, Артем Балашов, Владислав Бабич, Жанна Хорват, Альберт Мосьпан, Олег Горбунов, Виталий Парненко (СО ДЮСШ единоборств), Денис Никонец, Александр Козлов, Максим Крупчан, Роман Миронов, Эдуард Житков, Иван Харченко, Виталий Иващенко, Алина Щапова (КДЮСШ единоборств), Дмитрий Баранов, Михаил Ласюченко, Герман Городецкий, Анатолий Литвинов, Александр Агафонов и Богдан Ленда (СК «Институт физической культуры»).

К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Чередниченко С.В., Томенко А.А., Зернов Е.В., Маслов В.Г., Артюх А.В., Неткач Д.Ю., Марченко Д.В. , Федосеев Д.А., Мищенко А.И. и Гавриш С., который несмотря на болезнь, собственным примером доказал, что он не только тренер, но и бронзовый призер чемпионата.