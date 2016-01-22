ПФК «Сумы»: перезагрузка В украинский футбол пришли китайские деньги.

В среду, 25 января, в Сумской облгосадминистрации было подписано трехстороннее соглашение между ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», Китайской инвестиционной компанией «Smart-Mentors Ltd» из Гонг-Конга и собственно администрацией, которая выступила посредником между клубом и инвестором.

Вовремя

Напомним, в конце прошлого года ходили слухи, что команда может сняться с чемпионата. «Сумское НПО» имело и до сих пор имеет проблемы с выплатой зарплаты 8-тысячному коллективу. Последние выплаты на предприятии прошли за сентябрь 2016 года. Да и сам клуб периодически попадал в сводки департамента социальной защиты населения Сумского горсовета за долги по зарплате. Нужно было искать инвестора, и вот он нашелся…

Кто за что

Как было заявлено во время подписания соглашения, Сумское НПО, являясь соспонсором, будет продолжать предоставлять команде поле (стадион «Юбилейный» также принадлежит Сумскому НПО), проживание, питание и оплачивать транспортные расходы. Соответственно китайцы вкладываются в игроков, тренеров, подготовку к сезону. Сумму вложенных средств не озвучивали, но это несколько сот тысяч долларов, то есть несколько миллионов гривен.

Как заявил генеральный директор Сумского НПО Алексей Цымбал, пока речь не идет о продаже клуба. Его пока передали в управление до конца сезона. Дальше будут переговоры – либо продолжать инвестировать на паях, либо продажа. Также ведутся переговоры о продаже стадиона «Юбилейный».

Новые люди

Уже объявлено, что новым главным тренером будет олимпийский чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый, последнее место работы которого был грузинский «Зугдиди» (последнее место в подгруппе - 6 очков в 12 играх). Владимир Лютый в свою очередь объявил, что ему будут помогать Сергей Краковский в качестве тренера вратарей и Юрий Кулиш как ассистент главного тренера. Оба довольно известные в футболу люди. Сергей Красовский работал в «Металлурге» (Запорожье), «Днепре», «Динамо» (Киев), «Зирке» (Кировоград), «Арсенале» (Киев), «Кубани» (Краснодар), «Астане» и «Кривбассе» (Кривой Рог). Юрий Кулиш работал в «Черноморце» (Одесса), «Шерифе», «Тирасполе», «Динамо» (Минск), «Арсенале» (Киев), «Кубани» и «Локомотиве» (Москва).

Спортивным директором клуба стал азербайджанец Ильгар Набиев, с которым Лютый успел поработать в Молдове. Однако как игрок Набиев завершил карьеру два года назад. С тех пор работает как раз в китайской фирме. Именно он уговорил партнеров вложить средства в футбол. Нужно было только найти подходящую команду. А, зная хорошо Лютого, предложил ему взяться за проект вместе.

Что ждет сумской футбол?

«Данкор» связался с Владимиром Лютым, чтоб он ответил на интересующие вопросы.

- Расскажите, как появились на вашем горизонте китайцы?

- В свое время мы работали с Ильгаром (Набиевым), поэтому когда он мне предложил такой вариант, я не отказался. У него были интересы в Украине. Оставалось только найти команду. Мне интересно работать в новом месте, особенно, когда есть четкие цели и финансирование. Надеюсь, с этим проблем теперь не будет.

- Вы раньше были в Сумах?

- Да, в прошлом году. Меня приглашал бывший президент «Барсы», показать возможности клуба. Но затем они снялись с чемпионата во второй лиги.

- Видели игру команды?

- Да, видел видео.

- Расскажите о ближайших планах?

- Уже завтра мы начинаем просмотр местных ребят, которых мы не знаем, не видели, которые могут претендовать на место в составе. Пока это будут сумчане. Это не составит нам лишних затрат. Приехали, потренировались, показали себя…

- Где будут проходить тренировки?

- Или на «Барсе», или в зале. Сейчас в Сумах холодно.

- А не сумчане?

- Конечно, есть такие, которых бы мы хотели видеть в команде, контакты есть. Но пока рано говорить. Есть нюансы – у кого-то есть контракт, кто-то уже готовится с другой командой.

- Из нынешних сумских контрактников все останутся в команде?

- Будем всех смотреть. Насколько я знаю, пару человек там сильных. Остальные должны подтягиваться, чтобы решать поставленные задачи.

- Вы заявляли, что в феврале команда полетит на сборы в Турцию?

- Да, есть такие планы. Пока нужно команду собрать. Планы такие есть. Перед нами стоит задача – не ниже шестого. я думаю, это хоть и сложная, но посильная задача. Конечно, осталось мало времени и до начала сезона, и в самом чемпионате. Нам главное сейчас сделать стабильный боеспособный коллектив, который бы радовал бы своей игрой болельщиков и привлекал их на стадион. Я видел, как развивают футбол в разных странах, прежде всего в Германии. Думаю, нам это будет по силам.

- Если не получится выполнить задачу, что дальше?

- По итогам сезона будем смотреть. Даже думаю раньше – уже к маю будет видно, на что мы претендуем. Хотелось бы, чтобы этот проект был на долгие годы. Задачи амбициозные – выход в Премьер-лигу, самоокупаемость. Будем работать…

Напомним, сейчас «Сумы» находятся в турнирной таблице на 16-м, третьем с конца, месте. А через полтора годы планируют выступать уже в Премьер-лиге. Сказка? Мечта? Посмотрим…