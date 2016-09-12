Егор Лугачев: из футболиста в барберы Экс-игрок молодежной сборной Украины, уроженец Сум Егор Лугачев рассказал о своей карьере, ошибках молодости и работе барбера.

Экс-полузащитник «Спартака», киевского «Арсенала» и молодежной сборной Украины, который после завершения игровой карьеры стал барбером, дал интервью sport.ua.

Новая профессия

С новой профессии Егора и началась беседа.

- Профессию барбера выбрал практически сразу после того, как завершил игровую карьеру, - рассказывает Лугачев. - Повесил бутсы на гвоздь ровно год назад: в январе у меня закончился контракт с «Колосом». Вместе с женой обсуждал, чем буду заниматься дальше. Выбирал между работой в сфере IT-технологий и парикмахерском деле.

- Не видели перспективы в продолжении игровой карьеры?

- Скажу честно: были разные варианты с Первой и Второй лигами, но я пресытился футболом и не стал жертвовать родными и близкими ради футбола. Решил для себя: хватит с меня активных выступлений. Как раз в это время со своим кумом ездил в родную ДЮСШ-15, просто поиграть с аматорами, и сильно подвернул ногу. Где-то месяц вообще не мог ходить – это подтолкнуло к решению завершить карьеру.

- Не секрет, что специалисты в IT-технологиях могут зарабатывать полторы-две тысячи долларов. Почему ваш выбор пал на профессию барбера?

- В этой сфере без специализированного образования было бы сложно чего-то достичь. Нужно было идти учиться, получать «корочку» - и только потом можно было найти работу. Поэтому решил, что попробую себя в сфере парикмахерского искусства. Пошел на курсы, хотел просто для себя попробовать, что это такое. Буквально через две недели друг предложил прийти в Barber. Я попал в хороший коллектив, мне все понравилось - и я решил пока остановиться на этом.

- Назовите, кто был вашими клиентами из мира футбола?

- (Улыбается). Не знаю, будут ли они ходить ко мне постоянно. Но Женя Хачериди был уже несколько раз у меня. Был Андрей Ярмоленко, вчера приходил Зураб Очигава. Также были Никита Бурда, Виталик Мандзюк, Андрей Хомин, Артем Фаворов, Артем Милевский.

- Кто из игроков УПЛ, которые были у вас в салоне, оставлял самые большие чаевые?

- Много оставил Женька Хачериди, Олег Мищенко…Вообще, это не очень корректный вопрос. Каждый оставляет те чаевые, которые считает нужным.

- Барбер – это тот, кто стрижет только усы и бороду?

- Нет. Барбер – это тот, кто умеет стричь, а также умеет стричь бороду и владеет опасной бритвой. Это универсал, который умеет стричь и брить.

- Как долго вы носите бороду? Это имидж?

- Я не обращаю на это внимание. Борода может подчеркнуть какие-то моменты. Но она делает тебя брутальнее. Я смотрю на фото Мандзюка без бороды – это другой человек.

- Ребята знают, что вы работаете в этом салоне, и идут непосредственно к вам - по звонку?

- Соцсети делают свое дело. Мой бывший агент - Александр Панков, у него много подписчиков в Instagram. Он мне как-то позвонил, говорит: «Ну как, ты уже освоил профессию? Можно тебе довериться?». Говорю: «В принципе, да». Он выложил в сеть «сэлфи» со мной - с этого момента и появился интерес ко мне, как к барберу.

- Какая профессия нравится больше – нынешняя или предыдущая?

- Скажу честно: везде есть свои плюсы и свои минусы. Минус профессии барбера в том, что весь день проводишь на работе. Но есть и плюсы – общение, новые знакомства, моментальная отдача, когда видишь результат того, что делаешь.

- Можно ли в плане финансов чувствовать себя беззаботно, работая барбером?

- Мы сейчас находимся на стадии развития. Если все будет идти хорошо, то, думаю, да. Хотя понятие «чувствовать себя беззаботно финансово» у всех разное. Кому-то достаточно тысячи долларов в месяц, кому-то - десяти тысяч мало.

- Есть ли планы открыть собственный салон?

- Хочется, конечно. Дело это хорошее и прибыльное. Будем жить – увидим.

- Где, кстати, планируете жить, в Киеве?

- В Киев я переехал в 1999-м году, когда мне было десять лет. Мне этот город очень нравится, я люблю его больше всех городов. Я планирую здесь жить и дальше.

- Вопрос от нашего пользователя. Насколько непросто было перестроиться, получая 20 тысяч долларов в месяц, на зарплату в сорок раз меньше?

- Не знаю, откуда такие цифры у ваших пользователей. Я из тех людей, которые учатся только на своих ошибках. Наверное, это потому, что я рос сам и решения привык принимать тоже самостоятельно. Считаю, хорошо, что это случилось со мной в таком возрасте, когда у меня ест время, чтобы построить свою жизнь заново.

Сложная ситуация

- Сейчас в украинском футболе такая ситуация, что многие игроки заканчивают карьеру, потому что не видят перспективы: во многих клубах многомесячные долги по зарплатам, которые и не думают выплачивать. Вы сталкивались с тем, когда не платят зарплату?

- Было несколько нюансов, когда играл в Комсомольске за «Горняк-Спорт». Там было предвзятое отношение со стороны президента клуба. Но я бы не хотел это комментировать. Были нюансы в Полтаве. Но особых задолженностей не было.

Хочу сказать, что футбольная жизнь очень отличается от жизни обычного человека. Когда ты футболист, над тобой довлеет этот статус, и ты ничего не хочешь слышать. Я знаю очень немногих футболистов, которые развиваются, читают, получают образование. Только когда заканчивается футбол, люди берутся за голову, но бывает, что уже поздно.

- Что бы вы поменяли в своей карьере, если бы была возможность вернуться на десять лет назад? В 2009-м году «Спартак» настойчиво рекомендовал вам сменить гражданство, возможно, с прицелом на выступление в сборной России…

- Да, такие разговоры были… Что бы поменял? Теперь понимаю: если занимаешься одним делом – нужно всецело себя ему посвящать. Не нужно распыляться на что-то другое – гуляния, алкоголь, девочки. Говорю это, исходя из своего опыта. Когда у человека появляются деньги, очень многие этого не выдерживают.

- Как вас испортили деньги?

- Давайте расскажу на примере употребления пива. Когда пробуешь его первый раз – оно горькое и невкусное. Но через некоторое время тебе его хочется попробовать еще раз. Когда у тебя есть деньги – ты не можешь заставить себя остановиться, лишить себя тех желаний, которые есть.

Спартаковский период

- Правда, что перед переходом в «Спартак» вами интересовалось киевское «Динамо»? Кто принимал решение уехать в Москву?

- Это был 2005-й год. Я играл в юношеской сборной Украины под руководством Игоря Жабченко. Мы не вышли из группы, в которой были Хорватия, Португалия и Венгрия. За мной в этих матчах следили скауты нескольких клубов. Я приехал в Киев и Кочубинский Станислав Александрович – директор ДЮСШ-15, который вел тогда мои дела, говорит: «Едем в Москву». Я даже не знал, в какую команду. Насколько я знаю, москвичи предложили за мой переход неплохую сумму.

- Какую?

- 50 тысяч долларов. Кочубинский мне сказал: «В Динамо многие футболисты не поднимались выше второй команды, а здесь ты будешь развиваться и играть».

- Какие ваши самые большие премиальные в карьере?

- Больше пяти тысяч долларов премиальных не было. За переподписание контракта со «Спартаком» получил бонус 30 тысяч долларов.

- Что помешало заиграть в «Спартаке»?

- Ко мне там всегда хорошо относились – я был в первой команде. Помешали травмы, у меня проблематичные колени: первую операцию делал у Линько еще в 13 лет. Сначала мениск полетел, потом – еще один. Затем – крестообразные связки. На одном колене делал семь операций. За пять лет в Москве я сделал четыре операции. Лечился где-то два с половиной года.

- Когда поняли, что в «Спартаке» на вас не рассчитывают?

- Когда я уходил из «Спартака», у меня еще было четыре года контракта. У нас был тренер Дмитрий Гунько, он и сейчас работает в клубе. Была такая тенденция: если кто-то из молодых покупает машину – он перестает попадать в заявку. Мой друг Артем Фомин – сумасшедший футболист. В сборной России по юношам он был лидером. Когда он купил Range Rover, он перестал попадать в заявку дублирующего состава. Потом такая же ситуация началась со мной: купил Infinity и перестал попадать в заявку.

- Какая зарплата была в дубле «Спартака»?

- Когда я только приехал – мне дали зарплату 500 долларов. Я приехал в апреле, а первые матчи сыграл перед зимним перерывом – с «Шинником» и «Локомотивом». «Железнодорожникам» даже забил: один гол забил Павлюченко, второй – я. Не играл, потому что был несовершеннолетним. Через три месяца собрал вещи, собрался возвращаться в Киев. Меня в холле базы «поймали», Шавло сказал: «Через месяц будешь играть, и зарплату тебе сделаем 1000 долларов». В ДЮСШ-15 у меня был бюджет 50-60 гривен, которые мне давали родители. В 2006-м году, когда «Спартак» возглавил Александр Старков, я поехал с первой командой на сбор в Испанию.

- Как приняли в первой команде?

- Было очень тяжело психологически. Мне было 16 лет, я был самым молодым в команде. Старков при этом в одном интервью сказал: «В моей команде игроки младше 23-х лет играть не будут, потому что они нестабильны и у них еще шаткая психика». Я сижу в номере и думаю: «Что я тут делаю?».

- Кто был вашим конкурентом по позиции в основной команде?

- Егор Титов тогда играл, Парфенов – он лечился после перелома ноги. Бразилец Моцарт, Ковальчук и Максим Калиниченко.

Конфликтный тренер

- Кто был инициатором вашего перехода в «Арсенал»?

- Дмитрий Иванович Гунько. Я восстанавливался после операции на крестообразных связках, жил в Тарасовке на базе. На одном собрании после возращения команды со сборов Гунько говорит: «У нас пропало два мяча, даю человеку, который их взял минуту, чтобы он сознался». Потом говорит: «Есть видео, где Лучачев берет два мяча и уносит их».

- Какая ваша реакция?

- Я сидел в недоумении, потом начал улыбаться. Гунько продолжает: «Мне все равно на мячи, я не знаю, как тебя примет теперь команда. Ты теперь как крыса». У меня, понятно, планка упала, говорю: «Вы что, обалдели? Покажите видео. Я живу на базе, зачем мне ваши мячи?»

- Как разрешилась ситуация?

- Приехал человек из Москвы, который смотрел видео. Говорит: «Произошла ошибка. Мы обвинили не того человека». Я говорю: «Хорошо». Гунько потом извинялся тоже на парковке, когда я уезжал. Я неконфликтный человек, но мог сказать: «Извиняйтесь перед всей командой». Однако после этого ко мне начали придираться – то волосы длинные, то бутсы не те, то щитки не надел.

- А какие были штрафы?

- Где-то 100 долларов. Как-то перед тренировкой ударил по пустым воротам с центра поля, мяч упал рядом с вратарями. Гунько говорит: «Делай 50 кувырков». Я ему отвечаю: «Мы что, в цирке? Я сейчас их сделаю и упаду». Потом на выезде в Самаре кто-то выкинул из окна вентилятор. Гунько говорит: «Пишу бумагу, что ты видел. Ты старший, должен за всех отвечать». Я говорю: «Ничего писать не буду». После этого он объявляет состав: «Лугачев не в команде, он тренируется отдельно».

Возвращение домой

- Что дальше?

- Я тренировался сам десять дней. Потом позвонил агенту, попросил, чтобы нашел мне команду. В России, сказал, не хочу играть, хочу вернуться в Украину. Было несколько вариантов. «Арсенал» предложил приехать на просмотр, после чего взял меня в аренду с правом выкупа. Я согласился, потому что условия были лучше, чем в «Спартаке».

- Переход в «Арсенал» - правильное с футбольной точки зрение решение? Может, лучше было ждать шанса в Москве?

- Я был всем доволен в «Арсенале». Все было хорошо, я даже не задумывался над этим. Если бы не травмы – все сложилось бы по-другому.

- Сейчас на футбольное поле выходите?

- Да, если есть возможность, то бегаю с ребятами. Смотрю футбол также. Вчера смотрел матч «Шахтера» на сборах и «Ливерпуль» - «Челси».

- Агентом не хотели бы работать?

- Нет. Такая деятельность не приносит мне удовольствия. Я люблю, когда все открыто, по-честному.