На пути в Белград 17-19 февраля в Легкоатлетическом манеже СумГУ им. В.Голубничего состоялся главный старт национального зимнего сезона - чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Звезды мирового уровня, интригуя до последних метров и попыток противостояния во многих дисциплинах, подкрепленные борьбой за место в сборной Украины на чемпионат Европы в помещении, который на следующей неделе примет Белград (Сербия) - все это превратило национальное первенство в незабываемый спортивный праздник, пишет сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Первый день

В первый день соревнований порадовали хорошими результатами молодые мастера по прыжкам с шестом. В противостоянии мужчин победу уверенно одержал 19-летний броварчанин Владислав Малыхин - 5 м40 см. Попробовал Владислав штурмовать в этот день и 5.61, но пока они ему не дались. У женщин 21-летняя харьковчанка Марина Килипко, уже в ранге чемпионки Украины, взяла 4.30, 4.40 и 4.50. Установить новый рекорд Украины для помещений - 4.60 - пока ей не удалось.

Второй день

Насыщенным на события в манеже СумГУ был второй день чемпионата Украины. Еще раз в этом сезоне порадовала быстрыми секундами на дистанции 60 метров жительница Запорожья Олеся Повх - 7,15 с, и преимущество в 25 сотых над сумчанкой Викторией Кащеевой, которая финишировала второй и также сумела уложиться в норматив ЕА на Белград-2017 (он составляет 7,42).

На мужской 60-метровке довольно неожиданно сумел ворваться на пьедестал почета 19-летний Александр Соколов из Николаева (6,81), который на одну сотую опередил опытных Игоря Бодрова и выпускника СумГУ, луганчанина Сергея Смелика, а на три сотых – нашего Виталия Коржа. Уступил Александр только сумчанину Владимиру Супруну (6,75 с) и Роману Кравцову из Запорожья (6,80 с).

В барьерном спринте у женщин раз в этом сезоне не знала равных уроженка Сум Анна Плотицина - 8,03 с.

Порадовали сверхнапряженной борьбой бегуны на средние и длинные дистанции. Сначала о 400 м. У женщин, где участники боролись также за место в эстафетной сборной 4х400 метров на чемпионате Европы. В итоге выбежали из 54 секунд, то есть уложились в норматив ЕА, вся тройка призеров - киевлянка Ольга Бибик (53,09 с), Ольга Ляхова с Полтавщины (53,42 с) и еще одна столичная атлетка Татьяна Мельник (53,80 с). Не менее напряженным стал финал на этой дистанции у мужчин. В итоге сумчанин Виталий Бутрым на 5 сотых опередил нашего бывшего земляка, а ныне представителя Волыни Евгения Гуцола (47,53 с против 47,58 с).

Третий день

А в беге на 1500 метров среди мужчин победителя от серебряного призера отделила всего одна сотая секунды! Именно столько выиграл одессит Юрий Кищенко у житомирянина Станислава Маслова (соответственно, 3:48,40 и 3:48,41). Не намного от них отстал и Владимир Киц с Киевщины – 3:48,60. Однако, Владимиру удалось отыграться на дистанции вдвое длиннее, где борьба получилась не менее напряженной и имела две развязки - сначала на последних метрах дистанции, а затем - после судейской совещания. Первым на этой дистанции финишировал киевлянин Николай Нижник. Но рефери усмотрели в его бега нарушение правил ИААФ - Николаю помог атлет («повел» его по дистанции), который отставал от него на круг. Так, Нижник был дисквалифицирован, а золотая награда досталась Кицу - 8.03,65.

В секторе толкания ядра сумчанин Игорь Мусиенко (18.58 метров) занял второе место, проиграв только киевлянину Виктору Самолюку – 19.16 м.

Отметим в этом чемпионате выступление юной многоборки Алины Шух из Броваров. Алина соревновалась в четырех отдельных видах, и по результатам выступлений в двух из них сумела подняться на пьедестал почета - стала третьей в прыжках в длину (6.07) и победила в молодежном первенстве в толкании ядра (13.60).

Украшением соревнований стал спор высотниц, где на три места в сборной претендовало сразу четыре атлетки. Четвертой «лишней» стала киевлянка Ирина Геращенко, которой покорились лишь 1.86 м. Второе место с результатом 1.89 м разделили подруга Ирины Юлия Левченко и Юлия Чумаченко из Николаева. А победила, ни разу не сбив планку, еще одна представительница Николаевщины Оксана Окунева - 1.94 м.

В прыжках в длину в очередной раз в этом сезоне подтвердила свой норматив на чемпионат Европы Марина Бех из Хмельницкого, которая с каждой попыткой наращивала преимущество над соперницами и в итоге выиграла с результатом 6.64 м.

Сумская эстафетная команда 4х400 м в составе Михаила Тютюнникова, Ярослава Демченко, Виталия Бутрыма и Алексея Позднякова праздновали победу с рекордным временем для Сумской области – 3:13,78. Наш экс-земляк Евгений Гуцол в составе команды Волынской области стал серебряным призером.

Ну а финальным аккордом чемпионата Украины стали соревнования женщин в тройном прыжке. Здесь бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха из Донецкой области не имела себе равных и праздновала победу с результатом 14.02 м.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться по этой ссылке.