Возвращение в элиту МСК «Сумчанка» после годового отсутствия возвращается в элиту европейского индорхоккея.

17-19 февраля в Шяуляе (Литва) проходил розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею в дивизионе Трофи среди женских команд. Напомним ,в прошлом году наша команда вылетела из элитного дивизиона, не выиграв ни одной встречи. Вместе с сумчанками понизились в классе и литовки «Gintra Strekte Uni HC», которые теперь принимали турнир.

В соревнованиях принимали участие 7 команд, которые сыграли в групповом турнире, то есть по 6 игр за 3 дня (!).

В первом туре МСК «Сумчанка» обыграла французскую команду «Lille MHC» 4:0. Счет открыла уже на второй минуте Евгения Керноз, Затем дважды в воротах соперниц «расписалась» Юлия Шевченко – на 19-й и 23-й минутах. Завершила разгром Наталья Гончаренко на 32-й минуте.

В тот же день наши хоккеистки разделались с ирландской командой «Ards Ladies HC» 7:2. Пять голов наклепала соперницам Юлия Шевченко (2, 13, 15, 25, 37 минуты), еще по голу на счету Ольги Гончаренко (38) и Ольги Куровской (40).

В субботу МСК «Сумчанка» играла со шведской командой «Partille SC». Игра завершилась победой наших хоккеисток 5:2. Голы забивали Юлия Шевченко (3-я минута), Ольга Гончаренко (9), Виктория Стеценко (16), Евгения Керноз (25), Екатерина Шокаленко (39).

В четвертой игре соперницами наших девчат были англичанки из «East Grinstead». Игра завершилась со счетом 4:3. За сумчанок забивали Виктория Стеценко (7 и 23 минуты), Ольга Гончаренко (11) и Юлия Шевченко (33). Это был самый напряженный матч турнира для наших девчат. Сначала повели 2:0, англичанки сравняли, потом 3:2, - снова ничья. И только гол нашего лучшего бомбардира Юлии Шевченко решил исход поединка в нашу пользу.

Дальше были две игры против претенденток на повышение в классе – шотландок и литовок, которые всего на 3 очка отставали от сумчанок, и при неудачном для наших стечении обстоятельств (например, два поражения плюс победы соперниц) наши могли и не вернуться в элиту.

Однако волноваться не пришлось. Наши легко разделались с «Dundee Wanderers» 5:1. За «Сумчанку» забивали Юлия Шевченко (2, 32, 34 минуты), Екатерина Самоходченко (15) и Ольга Гончаренко (38).

После этой игры стало понятно, что наша команда уже вышла в высший дивизион кубка европейских чемпионов, так как хозяйки «Gintra Strekte Uni HC» неожиданно проиграли англичанкам и уже не могли обойти нашу команду в турнирной таблице. Напротив, теперь литовкам нужно было побеждать наших с крупным счетом. Однако все произошло с точностью наоборот: в последней игре турнира «Сумчанка» обыграла хозяек турнира 5:1. За наших забивали Евгения Керноз (2 минута), Оксана Пономаренко (4, 21, 33) и Ольга Куровская (5).

По итогам кругового турнира на счету «Сумчанки» максимум – 30 очков. Второе место и путевку в высший дивизион кубка европейских чемпионов завоевал Dundee Wanderers – 22 очка. Третье место заняли англичанки из East Grinstead – 19, Gintra Strekte Uni HC – 18…

Юлия Шевченко с 12 забитыми голами стала лучшим бомбардиром турпнира.

По итогам турнира 22 февраля на сессии Сумского горсовета за развитие индорхоккея и выигрыш европейского трофея хоккеисток и тренеров МСК «Сумчанка» наградили грамотой городского головы и традиционной книгой «Вулицями старого міста» плюс цветы.

Главный тренер команды Светлана Макаева поблагодарила за внимание к команде и попросила в дальнейшем уделять его спорту еще больше.

Мэр Сум пообещал встретиться с руководством клуба отдельно, чтобы обсудить дальнейшее развитие этого вида спорта в Сумах.