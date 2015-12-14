Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17452

Вита Семеренко: возвращение

Сумская биатлонистка, чемпион и призер Олимпиады-2014 Вита Семеренко в интервью podrobnosti.ua рассказала, как собирается отвоевывать место в эстафетной четверке.

- Вита, насколько знаю ты сейчас в эстонском Отепяя на тренировочном сборе. Как, в общем, проходит подготовка?

- Это мой третий сбор после возвращения, не считая втягивающей работы в Сумах. Все тренировки направлены на то, чтобы вернуть кондиции, которые позволят качественно конкурировать за место в команде. В Эстонии я до 12-го марта. В конце сбора протестирую свою промежуточную готовность посредством участия в соревнованиях кубка Европы. После Эстонии недельку побуду дома. А потом очень бы хотелось еще уехать на снег, закататься подольше, очень уж я за снегом соскучилась!

- Ты приезжала в итальянский Антхольц во время этапа кубка мира, там тренировалась. В горах все прошло без сбоев?

- Антхольц – это супер, любимое место! Все прошло четко по плану, с позитивными эмоциями и прекрасными условиями для работы. Там же скорректировали и утвердили с тренерами план подготовки на ближайший период.

- После того как пропустила два сезона, что сейчас в тренировочном процессе дается тяжелее всего?

- На самом деле все дается не очень уж и сложно! Это ведь только официальных стартов у меня не было больше двух лет, а тренироваться я ведь практически не прекращала. Так что все в порядке!

- На сбор в Отепяя ты отправилась с мужем и сыном… Тяжело разрываться между тренировкой и уходом за ребенком?

- Я с семьей везде! Пока я с ними - все дается очень легко. Спасибо огромное президенту федерации биатлона Брынзаку Владимиру Михайловичу за такую возможность, а тренерскому штабу за понимание моей ситуации. В этом плане знаю многие "спортивные" мамы и папы мне завидуют! Что касается Андрея, то он главная няня и деваться ему некуда! Пришлось отложить ему свои амбиции на потом, он молодчина! Хотя он сейчас учится в сумском университете на журналиста. Только после третьего высшего образования решил, что журналистика это то, что нравится  ему больше всего.

- Как Марк переносит поездки?

- Переезды Марк переносит достойно. Он ведь мужчина, да и путешественник он уже со стажем, в три недели перелетел океан! Нам, вообще, кажется, что он "кайфует" от путешествий!

- "Серебряную" эстафету чемпионата мира в исполнении коллег по команде смотрела?

Конечно, смотрела! Там все по делу было! Умнички все, и девочки и вся команда специалистов и функционеров во главе с Михалычем! Всех поздравила с медалью!

Конкуренция за место в четверке за год до Олимпиады растет. Тебя стимулирует такая ситуация?

- Я хорошо помню слова главного тренера: "Авторитетов нет, и прошлым заслугам место в прошлом". Я легко и с полным пониманием восприняла его честную и справедливую позицию! Только так мы можем расти как команда и каждая в отдельности! С уверенностью в том, что принципиальная позиция тренерского штаба не изменилась, я честно начинаю бороться с чистого листа! Что из этого получится - покажет время!

- Опыт Дорэн Абер и Домрачевой показывает, что нет ничего невозможного (баитлонистки после рождения детей вернулись на прежний уровень - Ред.)

- А что касается Мари и Дарьи, то для меня они и впрямь герои и прекрасный ориентир.

Спорт Биатлон Вита Семеренко
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