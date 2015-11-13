Древняя борьба в Сумах 24-26 февраля в Сумах прошел отбор сумских грэпплеров в состав молодежной сборной области по панкратиону.

Около двух сотен спортсменов из Лебедина, Путивля, Тростянца, Шостки, Глухова, Львова, Сум и Сумского района боролись за награды открытого лично-командного чемпионата Сумской области по панкратиону среди молодежи. Эти соревнования являлись отборочными и проводились в разделе «грэпплинг ноу-ги», который с каждым годом становиться все более популярным среди единоборцев не только смешанных стилей, но и борцов разных направлений.

Что нового

В этом году соревнования принимала база учебно-научного института физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко. Стоит отметить, что впервые соревнования регионального значения проводились на трех коврах, которые были приобретены для учебно-тренировочной работы отделений по панкратиону в областных и городских ДЮСШ.

Соревнования, проходившие по новым правилам Федерации панкратиона Украины по версии UWW, стали хорошей возможностью проверить свои силы как опытным, так и молодым борцам. Лучшие определялись в трех возрастных категориях. Понять и насладиться прелестью грэпплинга можно было во время финалов, в которых сошлись победители и призеры не только всеукраинских первенств, но и участники чемпионата мира среди молодежи прошлого года, который состоялся в Минске.

Юные чемпионы

Победителями среди спортсменов 2002-2003 г.р. в своих весовых категориях стали: Калашников Богдан, Левченко Иван, Чередниченко Даниил, Ткаченко Андрей, Литвиненко Денис, Новак Алексей, Петров Василий, Пономаренко Иван, Сухиненко Максим, Чечель Ирина, Комышанская Алла, Придатченко Евгения.

На высшую ступень пьедестала в возрастной категории 2000-2001 г.р. поднялись: Казимерчук Владислав, Фалько Владимир, Коломиец Дмитрий, Чорный Артем, Голомидов Антон, Литовченко Денис, Гордиенко Артем, Приходько Максим, Еременко Иван, Горбушко Дарина, Шевченко Вита, Сытник Виктория, Пивень Яна, Цилуйко Владислава.

Среди юниоров 1998-1999 г.р. первенство завоевали: Остапенко Валентин, Мосьпан Альберт, Луговик Александр, Одинцов Александр, Михайличенко Вячеслав, Товстый Иван, Гаршин Иван, Христич Ярослав, Орел Людмила, Заикина Анна, Воскобойник Анастасия.

В командном первенстве победителями стали представители Сумской областной ДЮСШ единоборств. За ними с небольшим отрывом идет команда КДЮСШ единоборств СГС. Бронзу завоевали представители отделения панкратиона ДЮСШ «Старт».

Серьезных травм на турнире не оказалось. Многие бойцы подошли к схваткам в хорошей форме. Организаторы соревнований по грэпплингу довольны дебютом новых правил на столь крупном турнире и намерены и дальше продолжать развивать этот красочный вид спорта.

Что дальше

«Уже в конце марта многих из победителей чемпионата Сумской области можно будет увидеть на пьедестале чемпионата Украины в Житомире. Одна из главных задач на этом престижном соревновании достойно представить Сумскую область и получить бесценный соревновательный опыт», - резюмировал итоги выступления сумских грэпплеров главный тренер сборной Украины Сергей Чередниченко.