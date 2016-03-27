«Сразу подумал, что «китайские инвесторы» - это афера»

Помните недавнюю пафосную историю о том, как китайские инвесторы пришли в украинский футбол, и собрались за пару лет сделать суперклуб из команды первой лиги Украины "Сумы"? Это было совсем недавно, в конце января, когда в сумской облгосадминистрации был подписан трехсторонний договор между нынешними владельцами клуба, самим клубом и китайцами.

Инвесторы привели с собой и новый тренерский штаб во главе с олимпийским чемпионом Сеула-1988 Владимиром Лютым. С прежним тренерским штабом в клубе скоропостижно попрощались.

И это был первый и последний раз, когда китайцев видели в Украине.

1 марта на официальном сайте ФК "Сумы" появилось такое сообщение:

"Владимир Лютый покидает "Сумы".

Сегодня, 1 марта, главный тренер ПФК "Сумы" попрощался с игроками.

Вместе с ним команду покидают его ассистент Юрий Кулиш и тренер вратарей Сергей Краковский".

"Единственное, во что вложились китайцы - это их поездки сюда, проживание в гостинице. По договору, они должны до 5 марта заплатить деньги. Там прописано около миллиона гривен - на сборы и экипировку. Общая сумма за четыре месяца до конца сезона - два миллиона гривен. Команда все это время готовилась не за их счет", - прокомментировал ситуацию Владимир Лютый сайту ua-football.com. И подтвердил свою отставку.

Лютый и его команда

Владимир Лютый (в центре).

NewsOne за комментарием обратился к Павлу Кикотю, который до конца января 2017 года работал главным тренером ПФК "Сумы", и был отправлен в отставку с приходом Лютого и "китайских инвесторов".

- Павел, вас просто поставили перед фактом отставки?

- Директор завода, который финансирует команду (СМНПО, директор Алексей Цымбал – Ред.), позвонил и сказал, что предложил мою кандидатуру новым инвесторам, потому что у них право выбора тренерского штаба, кадров в команду, футболистов. Сказал, что они со мной будут связываться, общаться на предмет того, одинаковые у нас взгляды на разбитие команды или нет? Но неделя прошла, другая - и никто со мной не связался. А сам я не напрашивался.

- Вы получили компенсацию?

- Да, в команде была (не знаю, есть ли сейчас?) задолженность. Мне ее погасили - и мы спокойно расстались. Так и разошлись. Директор завода – порядочный человек, сделал максимум для меня в этой ситуации. У меня с ним остались хорошие отношения.

- Было условие, что инвесторы приходят именно вместе с Лютым?

- Мне так объяснили. Я так понял, что под них, Лютого и его помощников, этот проект и был создан.

Китайская подделка

Те самые китайцы подписывают договор.

- Вам не показалось это все аферой уже тогда?

- Не могу сказать, что сразу знал, но подозрительным все происходящее мне казалось. Как-то слишком ВДРУГ они пришли…

Слушайте, ну, откровенно: китайские инвесторы покупают испанские, английские клубы. У них есть деньги – они знают куда вкладывать, чтобы отдача была, прибыль, деньги от телетрансляций. А что такое украинский футбол в нынешнем состоянии? Тем более клуб первой лиги?

Для меня это было странно. Я считаю, что мы сегодня должны ходить ножками по земле, а не витать в облаках. Надо просто очень много трудиться. И понимать, что завтра труд не окупятся. А если верить, что прилетят "в голубом вертолете" китайцы какие-то и манна небесная упадет на нас – да, это попахивает аферой.

- А что они могли хотеть? Что могло их привлечь? Стадион, завод?

- Я тоже думал над этим. Завод? Он который год уже "пыхтит", и сам нуждается в инвесторе - люди без работы сидят.

Может, и был интересен завод, может интерес по строительству? В чисто футбольный бизнес я мало верил, честно.

У "Сум" и Сум есть потенциал

Стадион "Юбилейный" в Сумах.

- А что сейчас с командой, в каком она состоянии?

- Я не особо контактирую ни с кем после ухода. Знаю, что футболисты, у которых действующие контракты, остались. Но их не так много – даже на стартовый состав не хватит. А остальные, я так понимаю, из чемпионата города и области.

Я, когда приходил в команду, мы друг друга не знали - договорились с руководством, что доиграем осеннюю часть и посмотрим: подойдем ли друг другу? Когда доиграли, то мне сказали "оставайся". И я уже определенные планы строил, исходя из условий, которые там есть на сегодняшний день. Звезд с неба в Сумах никто не хватает, но сделать определенный проект, чтобы потихоньку возрождать футбол и выходить на серьезный уровень можно. Все-таки Сумы – областной центр, там стадион прекрасный. Студенческий футбол развит. Имея детскую школу - футбольный центр "Барса" - есть, на что опираться. Но это не делается за один день, надо сильно потрудиться.

Планы были, но они такими и остались - да и все.

- Считаете, потенциал для создания сильного клуба в Сумах есть?

- Конечно! Во-первых, болельщики. В прошлом году, когда на стадионе "Юбилейный" свои матчи проводил "Олимпик", на трибунах в матчах против "Динамо" и "Шахтера "по 13-14 тысяч собиралось. Футбол там интересен людям: знают, ценят, любят. Они хотят видеть футбол – и этого достойны.

Повторюсь, есть база, инфраструктура, стадион, детский центр. И, как раньше говорили, всесоюзного значения легкоатлетический манеж, где мини-футбольные соревнования проходят – все это есть.

Все это воедино собрать – получилось бы, думаю. Но это - мои мысли, предположения на тему: как оно могло бы быть. Но как бы сложилось в итоге – не берусь судить, слишком мало времени там проработал.

- Экс-тренера сборной Украины Михаила Ивановича Фоменко, который после отставки живет в Сумах, на встречали на ваших матчах?

- Не видел. Специально встречи с ним не искал, но и не слышал, чтобы он посещал наши матчи.

Обида осталась

Павел Кикоть отсался без работы.

- Если к вам обратятся и предложат вернуться, согласитесь?

- Есть же какая-то гордость спортивная! Не гордыня, Боже упаси, а гордость. Думаю, мне сложно будет общаться после всего, и сам я звонить не буду, но если вдруг позвонят – даже не знаю... Как-то так обошлись… Когда плохо, нет денег, то: "Павел Николаевич, давай, выручай, потерпи – и все будет!" Вдруг появились китайские инвесторы: "Все, спасибо, ты не нужен!"

- Обида на ситуацию осталась? Тем, более, что так нелепо все закончилось?

- Ну, конечно. Я строил какие-то планы, даже в тех условиях, которые были. Я тренер – не могу долго без работы. А уже начало сезона – команды все укомплектованы.

Мне нужно расти, прогрессировать. Хорошо, я изучаю теорию, посещаю курсы, лекции, общаюсь. Но без практики тренер закисает. И когда говорят: "Спасибо, до свидания"…

По-человечески можно понять и руководство: люди хватаются за соломинку, чтобы спасти футбол, чтобы он просто был.

А с другой стороны – есть личные амбиции: хотелось, конечно, работать. Тем более, в тех условиях, и при том коллективе, что были, мне не стыдно за нашу работу. Я честен перед командой, руководством, болельщиками.

- Если коротко: если вам позвонят, и предложат вернуться, то вы не скажете категорическое "нет", но всерьез подумаете?

- Именно так.

P.S. Павлу Кикотю не позвонили. 2 февраля ПФК "Сумы" новым главным тренером назначил бывшего игрока "Динамо" (Киев) начала 1990-х Анатолия Бессмертного.