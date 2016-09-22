Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44128

«Нефтяник» проиграл лидеру

12 марта прошла перенесенная игра первенства Украины по футболу в первой лиге между ривненским «Вересом» и ахтырским «Нефтяником-Укрнефть».

Старт поединка оказался тяжелым с множеством борьбы. Обе команды продемонстрировали на примере термин «весеннего футбола». В этот промежуток времени хозяевам и удалось забить. Данкович в ахтырской штрафной зацепил Степанюка, чего оказалось достаточно для назначения пенальти. Сам Руслан его взялся пробивать, не упустив шанс забить, пишет ua-football.com.

«Нефтяники» постарались ответить, однако гости выглядели тяжело. Было видно, что подопечные Владимира Кныша не в оптимальных кондициях, что и сказывалось на качестве игры в передней линии. Лучший шанс среди ахтырчан получил Войцеховский, однако выход один на один реализовать не сумел.

Во втором тайме «Нефтяник» продолжил поиск поиск моментов для своего дебютного гола в календарном году, однако шансы «Вереса» были значительно опасней. Так, с центра штрафной пробивал Лебедь, но не попал в рамку, а чуть позже Степанюк замыкал заброс из глубины, но Данкович успел среагировать на угрозу.

Третий момент уже оказался результативным. Западня выполнил подачу с левого края, Козьбан до мяча не достал, а Герасимец замкнул дальнюю стойку - 2:0. В заключительную десятиминутку мог и Козьбан забивать, но, подрезая легкую подачу от Волошиновича, попал в стойку.

В завершении, гости еще и в меньшинстве остались после удаления Циколии за опасную игру против Волошиновича. Вероятно, защитника ожидает дисквалификация от КДК на более длительный срок, чем один матч. Правда, до финального свистка Лебедь успел заработать две желтых и также досрочно покинуть поле, уравняв составы.

После этой игры «Верес» по-прежнему на втором месте теперь с 46 очками, у ахтырчан – шестое место и 31 очко после 20 матчей.

Следующий матч «нефтяники» сыграют дома 18 марта с «Горняком-Спорт» из Горишних Плавней.

Комментарий

Владимир Кныш, главный тренер «Нефтяника-Укрнефть»:

- Мы такую игру и ожидали, зная о сильных сторонах «Вереса» - это быстрые крайние футболисты и нападающие, хорошая командная игра на стандартных положениях. Но хочу отметить, что было два разных тайма. В первом у нас было больше моментов, во втором - больше в «Вереса». Если бы нам удалось реализовать свои моменты, то счет мог быть другим. А так - поздравляю «Верес» с победой.

- Перед матчем прошел дождь, качество газона не помешало Вашей команде показать ее сильные стороны?

- Поле было одинаково для обеих команд. На нем вполне можно играть в футбол. Мы привыкли играть и на значительно худших полях, поэтому газон здесь ни к чему.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

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