Три «бронзы» Прошлая неделя принесла в копилку украинских (и сумских) биатлонистов три бронзовые медали на международных стратах.

На прошлой неделе соревнования проходили в финском Контиолахти на восьмом этапе кубка мира и в эстонском Отепяя на восьмом же этапе кубка IBU. На обоих выступали представители Сумщины.

Возвращение Виты

Главным событием недели стало возвращение на трассу олимпийской чемпионки 2014 года сумчанки Виты Семеренко, которая пропустила последние три года сначала из-за травмы, а затем из-за рождения сына.

Первая же гонка, в которой приняла участие наша землячка – смешанная эстафета на кубке IBU (где выступает либо молодежь, либо резервные составы) – принесла успех и нашей команде, и уверенность самой Вите.

Семеренко стала стартером нашего микста. На первом этапе Вита продемонстрировала главное: она не забыла, как работать на огневом рубеже. Да, пришлось использовать два запасных патрона, но скорострельность в условиях сильного ветра была на уровне. А то, что Семеренко чуть уступила на последнем круге – нормально, учитывая то, что Вита до этой гонки всего пару месяцев проходила нормальную подготовку. После первого этапа Украина была четвертой в десяти секундах после трио Германия-Швеция-Россия, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Дальше пришел черед Яны Бондарь, которая вывела команду на первое место. Не испортил каши и еще один сумчанин Андрей Доценко, который, пожалуй, впервые на международных стартах пробежал в такой именитой команде. Три запасных патрона на двух рубежах не помешали ему уйти после стойки, видя спину лидеров. А на последнем круге Андрей догнал соперников, и все трое финишировали в пределах одной секунды. Но четвертый этап внес свои коррективы. И снова – стрельба. Два промаха уроженца Сумщины Руслана Ткаленко в лежке еще не были критическими: даже после них он отставал от отстрелявшегося чисто немца Давида Цобеля всего на 17 секунд. Но после того, как в стойке Руслан ушел на штрафной круг, шансов на победу уже не было. Более того, украинца на значительное расстояние обошел норвежец Фредрик Гьесбакк, а шансы на подиум наша команда сохранила лишь благодаря тому, что на штрафной круг вместе с Ткаленко ушел и россиянин Кирилл Стрельцов. Бороться на последнем круге было непросто – визуально казалось, что лыжи у соперника катили куда лучше. Но в пользу Руслана сыграл опыт и тактическая грамотность на финише: он не позволил Стрельцову занять более выгодную траекторию и в борьбе за бронзу обошел россиянина на полсекунды.

Одиночная смешанная эстафета, в которой выступали сумчанка Юлия Журавок и уроженец Сумщины Артем Тищенко, была крайне неудачной. Три промаха при 18 дополнительных патронах отбросили нашу команду на непривычное 17-ое место.

В спринтерской гонке Вита заняла высокое девятое место, а Юлия Журавок – десятое. У мужчин лучшим был Андрей Доценко – 23-е место.

Во вторых спринтах, которые достались Отепяя в «наследство» от французского Арбера, где они не состоялись из-за плохой погоды, лучшая среди наших была Юлия Журавок – 8-ая, Вита Семеренко не стартовала. Андрей Доценко на этот раз был 14-ым. Также в двадцатку попал Руслан Ткаленко.

Вторая «бронза»

И на последок, снова были смешанные эстафеты. И снова классическая эстафета была бронзовой.

Первый этап в исполнении сумчанки Юлии Журавок был очень неплохим, но с одной оговоркой – два запасных патрона в стойке. Впрочем, в условиях ощутимого ветра без ошибок два первых рубежа прошли лишь две сборных, поэтому отставание Юли от лидеров на передаче эстафеты было не критическим – 27 секунд.

А вот на втором этапе явно проявился недостаток физической формы Виты Семеренко, что легко объяснимо, учитывая обстоятельства ее возвращения. Вита использовала те же два запасных патрона, но на трассе от лидеров отставала довольно значительно. К окончанию женской части микста Украина была пятой почти в полутора минутах позади лидирующих команд России и Франции.

Зато уже первый мужской этап подарил нашей команде надежду на подиум! Руслан Ткаленко, взяв «стандартные» для нас в этой гонке два запасных патрона, после своей стрельбы стоя уходил лишь шестым, отставая на минуту и 20 секунд от россиянина Тимура Махамбетова, на 50 секунд – от француза Аристида Бегю и непосредственно вслед за сборными Германии, Норвегии и Австрии. Но на последнем круге Руслан включил максимальную, скорость, а двое лидеров неожиданно совсем остановились! И к финишу своего этапа Ткаленко пришел вторым! Он на самой финишной прямой опередил Бегю, а итоговое отставание от россиян сократилось до 42 секунд!

Судьба подиума для украинской команды оказалась в руках Андрея Доценко. И на своем этапе он продемонстрировал все свои лучшие качества! Собравшись на стрельбе и ограничившись одним промахом, он сполна воспользовался «подарком» в виде штрафного круга финишера россиян Александра Поварницына и сумел в довольно внушительной компании финишировать третьим! Победу же одержала сборная Норвегии, на 21 секунду опередившая на финише соперников из Франции.

Подиум нашей команды в этой гонке оказался еще более важен тем, что позволил женской сборной Украины сохранить пятое место в Кубке наций IBU и получить максимальную квоту на участие в гонках следующего сезона.

Вторая одиночная смешанная эстафета была еще хуже, чем первая – нашу сборную сняли как круговых.

Мировые старты

Успехи на более взрослом и представительном этапе кубка мира были поскромнее. Началось все со спринтов. В мужском лучший результат – 26-ой - показал Дмитрий Пидручный. В женском – уроженка Сум Анастасия Меркушина было только 30-ой.

В гонке преследования Дмитрий Пидручный несколько улучшил свой результат, придя к финишу 21-ым. В женском персьюте отличную гонку выдала Ирина Варвинец, поднявшаяся с 33-го на 7-ое место. Студентка СумГУ Юлия Джима улучшила свой спринтерский результат на 8 поизиций, Юпридя на финиш 26-ой.

В одиночной смешанной эстафете Анастасия Меркушина и Артем Прима показали седьмое время. А классическая эстафетная команда в составе Ирины Варвинец, студентки СумГУ Ольги Абрамовой, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного была третьей – есть третья «бронза» за неделю!

Первый этап гонки показал: украинцы будут претендовать на заметную роль в гонке. Ирина Варвинец к концу сезона справилась со всеми преследовавшими ее по ходу сезона проблемами и гонку за гонкой штампует радующие болельщиков результаты. На первом этапе микста она идеально справилась с огневыми рубежами и свой отрезок прошла второй, на 20 секунд отстав от француженки Мари Дорэн Абер. Здесь же из числа претендентов на подиум выпали главные фавориты – норвежцы. Скандинавская команда единственной из топ-сборных выставила на микст максимально боевой состав, однако уже Марте Олсбю двумя кругами штрафа и 100-секундным отставанием отправила свою команду в нокаут.

На втором этапе в нашей команде произошла замена – вместо первоначально заявленной Юлии Джимы на старт вышла Ольга Абрамова. И поначалу казалось, что эта рокировка серьезно уменьшает шансы Украины на подиум: Оля вошла в сезон по его ходу без полноценной подготовки с командой, на предыдущих этапах показывала не самые высокие результаты, да и взаимоотношения с эстафетами у нее не всегда складывались гладко. Первый рубеж эти опасения только утвердил: лежка у Абрамовой получилась «валидольной» - полный комплект запасных патронов. Зато в стойке Оля справилась на отлично, а потом еще на последнем круге напомнила о себе, как о довольно быстрой лыжнице! Да, сборная Франции ушла вперед более чем на минуту, но идущие вторыми немки были всего в 25-ти секундах впереди, а пришедшие третьими представительницы Словакии – и вовсе рядом.

Первым из наших мужчин взялся за дело Сергей Семенов, и выдал отличный этап! Всего один запасной патрон, возвращение в призовую тройку, сокращение отставание от лидеров до 50-ти секунд – вот итог 7,5 километров Сергея на трассе! Впереди все также оставались французы с немцами, а вот словацкая сборная, не обладающая сильным мужским составом, прогнозируемо отпала. Зато включились в борьбу их соседи из Чехии и наши – из России, перед которыми украинцы и мели преимущество в 10 и 20 секунд соответственно.

Судьбу медали партнеры по сборной передали в надежные капитанские руки Дмитрия Пидручного. И Дима не подкачал! Основная борьба у него шла не с Михалом Крчмаром, который в лежке неожиданно ушел на штрафной круг, а с Евгением Гараничевым. И в этой борьбе нервов Пидручный оказался крепче: к помощи запасных патронов Дима обращался по одному разу на каждом рубеже, в то время как россиянин чуть было не отправился на дополнительные 150 метров после стойки. Перед финальным кругом преимущество нашего спортсмена над соперником составляло 14 секунд, что теоретически оставляло возможности Гараничеву для борьбы. Но Пидручный провел восхитительный последний круг! Жажда подиума и ответственность за команду были столь велики, что в контиолахтинскую стену Дмитрий просто взлетел! И на финише даже от времени победителя отстал менее чем на полминуты!

Браво, команда! Это всего лишь четвертый для нас подиум в сезоне, оттого каждый из них ценен особо.

Впереди остался один этап Кубка мира. В ближайшую пятницу в норвежском Холменколлене спортсмены будут соревноваться на дистанции спринтов.