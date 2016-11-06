«Сумы» и «Оболонь-Бровар» разошлись ничьей «Сумы» и «Оболонь-Бровар» обменялись голами в матче 22-го тура Первой лиги.

Заключительный матч 22-го тура Первой лиги состоялся в воскресенье – «Сумы» на своем поле принимали «Оболонь-Бровар». И, несмотря на не самую громкую вывеску, ужасное состояние газона и небольшое количество зрителей, игра вышла боевой и зрелищной, пишет Sport Arena.

Предматчевый расклад

Анатолий Бессмертный после результативной ничьи в Тернополе практически не поменял состав. Вместо дисквалифицированного Захаревича появился Душин (пропускавший матч с «Тернополем» из-за перебора желтых карточек), а Суходуб сменил Захарченко по позиции. И снова, несмотря на статус соперника, сумчане сыграли в два нападающих, только теперь на острие действовали Душин и Яровенко, а Муховиков опустился немного ниже.

А вот Олег Мазуренко (на время дисквалификации на скамейке его заменил помощник Александр Антоненко) внес больше корректив в стартовый состав своей команды. Слободян-младший не попал в заявку на матч, так же как и Пинчук, игравший с «Полтавой» с первых минут. Вместо Пинчука вышел Коваленко, а Слободяна сменил Дмитрий Скакун. Вышел с первых минут и «гренадер» Корольчук, оставивший на замене Шевчука.

Быстрый гол

«Сумы», на правах хозяев, начали матч немного активней, создав несколько моментов у ворот Федоривского, а уже на 7-й минуте игры и вовсе открыли счет в матче. Причем гол вышел на загляденье – Александр Стеценко идеально исполнил стандартное положение. Защитник «Сум», пробивая метров с 30-ти, попал в самый угол ворот «пивоваров», не оставив шансов Федоривскому – 1:0. Гости тут же попытались отыграться – Корольчук зацепился за мяч в центре поля и вывел на ударную позицию Скакуна, но Дмитрию не хватило точности.

На 12-й минуте игры все тот же Скакун взялся исполнять стандартное положение. Пробил полузащитник неплохо, сильно и над стенкой, но прямо в руки опытного Штанько. А хозяева поля свою атаку провели через несколько минут – Муховиков головой не попал в створ ворот. Самым активным в составе гостей в первом тайме был экс-игрок «Скалы» Дмитрий Скакун. На 28-й минуте игры он сместился в центр с правого фланга и пробил, но мяч прошел рядом со штангой.

На 38-й минуте игры хороший момент создали хозяева поля – сначала Муховиков не попал по мячу, находясь в хорошей позиции, а затем Крапивной пробил из-за пределов штрафной площади – Федоривский с трудом перевел мяч на угловой.

Обратка

В перерыве Олег Мазуренко произвел замену, выпустив на поле Юрия Малея вместо Григория Сахнюка, а вот Анатолий Бессмертный оставил тот же состав. И уже через несколько минут после выхода на поле «пивовары» могли выйти вперед, но Суходуб в последний момент заблокировал удар Еременко.

На 13-й минуте второго тайма Дмитрий Скакун смело пошел один против нескольких соперников, и едва не вышел на ударную позицию, но его лишь с помощью фола остановил Стеценко. Тем не менее, это не спасло хозяев поля от пропущенного мяча. Дмитрий Скакун сам взялся исполнять стандартное положение и красивым ударом отправил мяч в сетку ворот, отметив дебют в основном составе «пивоваров» забитым мячом.

А еще через несколько минут гости могли выйти вперед – Корольчук вышел один на один с вратарем, но с близкого расстояния не смог переиграть Штанько. Ответная атака сумчан была не такой опасной, но также стоит упоминания – Душин вошел в штрафную и вместо удара решил отдать передачу, которой не воспользовался Яровенко.

За пять минут до финального свистка Олег Мазуренко решил усилить атаку, выпустив на поле Шевчука, но забить победный мяч «пивовары» таки не смогли. И в этом нет ничего удивительного, так как ничья это закономерный результат сегодняшней игры – «Сумы» практически ни в чем не уступали сопернику.

Хозяева поля не смогли прервать безвыигрышную серию, длящуюся уже восемь матчей подряд, но игра команды все равно внушает надежду на лучший результат. А вот «Оболонь-Бровар» последний раз вничью играла еще в начале ноября. Этот исход никак не изменил судьбу команд. Сумы продолжают обитать у зоны вылета с 20 очками и на 16-й строчке. Оболонь же остается на 10-й позиции и 27 очками. В следующем туре «Сумы» сыграют с «Колосом» из Коваливки.