«Сумы» сенсационно отобрали очки в гостях у лидера 29 апреля в матче 27-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» встречался в гостях с черниговской «Дасной».

«Десна» – единственный клуб первой лиги, который еще не пропускал в весенней части сезона, да и в целом команда сейчас показывает хорошую игру, потому в этом матче от северян ждали только победы. Но, похоже, что «Сумы», пережив приход «виртуальных» китайцев, нашли своего спонсора. Сейчас в команде явно все налаживается, о чем говорит и, казалось бы, такая мелочь, как новая экипировка. В Киев, где черниговцы принимали гостей из-за реконструкции своего стадиона, сумчане приехали в новых костюмах красного цвета, да и премиальные за этот матч у Сум должны были быть хорошими, потому матч ожидался с большим интересом, пишет Спортарена.

Стартовый расклад

Перед этим поединком «Десна» занимала второе место в турнирной таблице, отставая только от безоговорочного лидера мариупольского «Ильичевца», «Сумы» были на 16-ом месте и с небольшими шансами на сохранение прописки в первой лиге.

В матче с ПФК «Сумы» Александр Рябоконь не мог рассчитывать на Андрея Мостового (игрок комментировал этот матч для черниговского ТВ вместе с главредом журнала «Футбол» Артемом Франковым), из-за перебора желтых карточек, потому в стартовом составе произошла замена, которая, впрочем, оказалась не единственной. Тренерский штаб «Десны» поменял сразу пять игроков – в центре поля появились Щедраков, Бовтрук и Арвеладзе, а Илья Коваленко на фланге полузащиты сменил Волкова. Место на острие атаки занял Игорь Кириенко, а Владимир Лысенко оказался на замене.

После проигрыша «Николаеву» внес коррективы в стартовый состав своей команды и Анатолий Бессмертный. Место в воротах занял Литвиненко, Захаревич сменил Муховикова, а вместе с Яровенко в атаке играл Жариков. Душин, игравший с «Николаевом», не попал даже в заявку на матч.

Без голов

Матч, как и ожидалось, начался в неспешном темпе – практически вся борьба происходила в центре поля. Первый полумомент создали игроки «Десны» — на 7-й минуте игры Арвеладзе вошел в штрафную площадь гостей с левого фланга, но вместо прострельной передачи решил пробить с острого угла, и пробил неудачно – мяч ушел за пределы поля.

В период с 10-й по 30-ю минуту игры вспомнить даже полумомент непросто – «Десна» контролировала мяч, имея тотальное преимущество в центре поля, но вот создать хоть что-то у ворот Литвиненко не удавалось. А на 30-й минуте игры «Сумы» едва не открыли счет в матче – Захаревич прошел по левому флангу и отдал передачу на набегающего Недолю – после удара Артема мяч прошел немного выше ворот. В ответ «Десна» провела свою атаку – Арвеладзе обыгрался с Кириенко и отдал на Коваленко – мяч, после удара полузащитника северян прошел рядом со штангой.

На 39-й минуте хозяева пол разыграли красивую комбинацию – Коваленко обыграл троих оппонентов и отдал передачу на Бовтрука, но вот точности удару Вадиму не хватило – мяч прошел над перекладиной. А лучший момент первого тайма был у Кириенко – Фаворов вывел нападающего «Десны» практически один на один с вратарем, но Игорь решил не сближаться и пробил метров с 10-ти – сильно, но не точно.

Спаситель Литвиненко

Несмотря на ход игры, на второй тайм команды вышли в тех же составах – ни Рябоконь, ни Бессмертный решили не проводить замен. А уже через несколько минут после выхода на поле «Десна» имела 100% момент для взятия ворот, но не реализовала 11-метровый удар. Кириенко выиграл позиционную борьбу у Стеценко, но пробить не успел, так как экс-игрок «Десны» явно сбил нападающего северян – арбитр не сомневаясь указал на 11-метровую отметку. Штатный пенальтист «Десны» Александр Филиппов сейчас травмирован, потому к мячу подошел Денис Фаворов. Стандарт Фаворов исполнил не лучшим образом – пробил практически по центру, позволив Литвиненко спасти свою команду.

На 54-й минуте игры момент создал Коваленко – экс-игрок «Оболони-Бровар», играющий на хорошо знакомом газоне Оболонь-Арены, пробил низом с линии штрафной площади, но Литвиненко выручил и в этом моменте. «Сумы» ответили дальним ударом Стеценко – Махновский перевел мяч на угловой.

В средине второго тайма Александр Рябоконь произвел первую замену – Евгений Чепурненко сменил одного из самых активных игроков матча Вадима Бовтрука. И тут же Анатолий Бессмертный ответил своей заменой – Муховиков вместо Жарикова. Но если Муховиков добавил активности своей команды, то Чепурненко, к сожалению, не вошел в игру, практически не принимая действия в атакующих действиях своей команды.

На 75-й минуте игры рейд к воротам Ливтиненко совершил Картушов – Егор на скорости обошел двоих оппонентов, но отдал не точную передачу на Арвеладзе. А вот «Сумы» уже явно стали играть на удержание счета, впрочем, в этом нет ничего удивительного. Тем не менее, свой момент гости также имели – Яровенко, пробивая с близкого расстояния, не попал в створ ворот.

Концовка поединка, естественно, прошла под диктовку «Десны», хозяева поля имели тотальное игровое и территориальное преимущество, но сумчане грамотно оборонялись и удержали свои ворота «на замке». Таким образом, «Сумы» немного сократили отставание от «Николаева» (4 очка), оставшись на 16-м месте, а вот «Десна» не смогла удержаться на втором месте, пропустив вперед «Верес», обыгравший киевский «Арсенал».