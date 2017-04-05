Проигранное дерби Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» добыл тяжелую выездную победу над Сумами 2:1 в 28-м туре Первой лиги.

Дерби Сумщины – одно из самых частых и интенсивных в Первой лиге, но при этом считается и одним из самых прогнозированных. Лишь раз (прошлой весной) в нем выиграла команда из областного центра, а вот ахтырчане не отказывают себе в удовольствии повозить географических соседей – причем, при всех тренерах. В первом круге в воротах сумчан побывало четыре безответных мяча. И теперь подопечные Владимира Кныша снова обыграли «Сумы», хотя, будем честны, на этот раз победа выглядит не столь уничижительной и намного более трудной, пишет СпортАрена.

Гол в раздевалку

Хозяева начали активно, но не довели дело до реальной опасности. Хотя тот же Захаревич успел и Суханова на фланге обыграть, и после одной из подач опасно продлить мяч параллельной скидкой, а на 11-й минуте, обойдя нескольких соперников, и вовсе пробил из пределов штрафной площадки – хоть и не попал в цель. Мимо ворот с неплохих, хоть и отдаленных точек пробивали Захарченко и восстановившийся после травмы Богачев, впервые появившийся в составе после осени, а Яровенко с Савиным выходили на ударные позиции, однако не сумели пробить под давлением соперников.

А что же гости? Занимаясь разрушением стартовых попыток забить в исполнении сумчан, они тоже старались строить контригру. На 19-й минуте Власюк, сместившись с правого края, пульнул издали – неточно. Тут же после углового мяч отскакивал к Циколии, но защитник не успел пробить. А юркий Цюцюра даже вырвался на вратаря и закатил мяч в ворота – но из офсайда. Всего за несколько минут ахтырчане заставили соперников куда внимательнее отнестись к своей обороне, а заодно сбили темп. За долгий период разве что две вспышки с участием Богачева заставили публику вскочить на ноги. В первом случае проворный полузащитник выдал слаломный рейд в окружении соперников, но Циколия остановил его в подкате. Во втором Богачев откликался на острейший прострел Савина, но попросту не достал мяч – хотя мог заносить его в пустые ворота, так как никого из соперников уже не было рядом.

И как было не пожалеть обо всех утраченных возможностях хозяевам перед перерывом – ведь Нефтяник, едва отбившись, провел образцовую атаку и вышел вперед. В очередной раз гости получили количественное преимущество на фланге, куда сместился Власюк. Он разыгрался с Пасичем, а уж на передачу Евгения подключился Суханов. Простенько навесил – и нашел на дальнем краю штрафной площадки совершенно неприкрытого Войцеховского. В касание с разворота Влад пробил в дальний нижний угол с правой ноги – 0:1. Это третий гол в сезоне для молодого нападающего.

А ведь сумчане могли отыгрываться еще до перерыва! Савин лихо оставил не у дел двух защитников и выкатил мяч под удар Яровенко. Забивай – не хочу: до ворот метров 12, соперники на почетном отдалении. Но удар несильный – и неточный. И практически сразу после этого – свисток на перерыв.

Второй пошел

Второй начался с незасчитанного гола ахтырчан – и снова, кажется, по делу. Войцеховский подал штрафной, Билык набросил в центр вратарской (но рукой!?), а Цюцюра забил уже после свистка. Как итог – предупреждение, Билыку. Но уже через несколько минут гол случился – и по правилам. Прорыв Антюха по правому флангу почти у лицевой остановил нарушением Захарченко, последовавший штрафной исполнил все тот же Войцеховский, а все тот же Билык забил, на этот раз, не рукой, а головой – 0:2.

«Гореть» на своем поле в матче с соседями по дерби – неприятный экспириенс. Хозяева бросили все силы на отыгрыш и буквально выцарапали гол. Сначала Власюк не додавил Крапивного, затем другой сумчанин выдрал мяч у Войцеховского. Циколия мог бы спокойно выносить мяч куда угодно, но решил поставить корпус – и просчитался. Яровенко выманил у него мяч и катнул низом мимо вышедшего наперевес Юрчука – и это 1:2. Экс-ахтырчанин забил 4-й мяч в 8 матчах и наряду с ушедшими уже Брикнером и Кравчуком оказался среди самых результативных игроков ПФК «Сумы» в сезоне.

При скользком счете игра пошла открытая – уже в следующей своей контре «Нефтяник-Укрнафта» мог забивать еще. Власюк и Цюцюра разогнали отличную быструю комбинацию, а Е.Пасич мог решать. Ворвавшись в штрафную, он на финте стряхнул с себя двух защитников, вот только его удар с левой ноги потащил Литвиненко. Для вратаря сумчан это была задача даже похлеще пенальти в прошлом туре… Еще через пару минут – новое обострение. Теперь уже Войцеховский в борьбе со Стеценко заработал опаснейший штрафной, но вместо пострадавшего стандарт исполнил Суханов – и запустил мяч чуточку над перекладиной, лишь напугав хозяев.

А как Цюцюра не забил после прострела с левого края вездесущего Антюха – он и сам не знает. И делал вроде все правильно, однако Литвиненко снова продемонстрировал чудеса реакции. Тут же вратарь справился с прямолинейным, но точным ударом Передистого головой. А еще через несколько минут Литвиненко тащил уже «мертвый» мяч после очередного удара Билыка после стандарта. Следующий корнер – и теперь уже Антюх бьет несильно с убойной позиции – вратарь не дремлет.

Лишь минуте на 75-й «Сумы» оклемались после этого избиения – и что начали творить! Теперь уже защитник Суходуб, сбитый на чужой половине поля Антюхом, заработал штрафной, а Стеценко прямым ударом угодил в крестовину! А в ответ – навес Войцеховского с левого края, удар головой «свежего» Геннадия Пасича, – и Литвиненко тащит мяч, летящий точно в цель, в эффектном прыжке! Затем уже Загинайлов попал в створ – и снова вратарь сумчан подчистил.

Яркий и эффектный поединок двух команд с Сумщины завершился победой ахтырчан, так что теперь очередную обиду соседи будут припоминать им уже в следующем сезоне. Если останутся в Первой лиге, конечно. Пять очков от МФК «Николаев» за шесть тура отыграть, конечно, можно, но архисложно. «Нефтяник» по-прежнему шестой с 45 очками, но с видами на четверку – у стоящих выше «Гелиоса» и «Колоса» всего на очко больше.

Следующие матчи наших команд пройдут на выезде: 8 мая «Сумы» сразятся со стрыйской «Скалой», «Нефтяник» сыграет с «Черкасским Днепром».