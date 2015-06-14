Сумской подарок тренеру 3 мая в Сумах опять был большой гандбол – в манеже СумГУ встречались сборные Украины и Чехии.

Игра отборочного раунда чемпионата Европы 2018 года собрала на трибунах почти тысячу зрителей, даже несмотря на платный вход.

В манеже, который уже второй раз оказался фартовым для команды, украинцы сделали отличный подарок на 45-ый день рождения своему тренеру Виталию Андронову, обыграв сборную Чехии, пишет сайт Федерации гандбола Украины.

Несмотря на травмы ключевых игроков – Евгения Буйненко и капитана Дмитрия Дорощука, украинцы сразу взяли быка за рога, получив небольшое преимущество в счете – 3:2, 5:3, 8:5… В это время казалось, что успех нашей команды загнется из-за действий сербских арбитров, которые пару раз удивляли своими решениями в пользу чехов, но дальше они исправились.

Андронов отлично комбинировал составом задней линии, удивляя соперников разнообразием связок. Большинство комбинаций строились на последнем пасе на Станислава Жукова. Впрочем, молодой игрок запорожского «Мотора», не слишком удачно проведший сезон в клубе, в матче с чехами не только ожидал паса от партнеров, но и сам отлично создавал себе моменты. В итоге Жуков стал одним из двух самых результативных (вместе с Александров Тильте) в задней линии, забросив 6 мячей с 9 бросков.

А вот в передней линии «богами» проявили себя крайние – тоже игроки «Мотора» Артем Козакевич и Захар Денисов, выполнявший в этой игре роль капитана. Артем делал обычную для крайнего работу – бросал с острых углов, убегал в отрыв и забрасывал семиметровые. У него получилось семь мячей. А вот Захар, известный своим универсальным стилем, забросил пусть меньше – три, но не менее красиво, прорываясь через центр сквозь огромных чешских защитников.

Отдельные похвалы заработал Игорь Чуприна – вратарь, чьи сейвы несколько раз попадали в топ-5 лучших в Лиге чемпионов, довел атаку Чехии почти до истерики, отбив больше половины бросков. Досталось Игорю только от правого крайнего Чехии - Яна Хрстки, который является одноклубником украинца по словацкому клубу «Татрань».

В конце первой половины (она закончилась со счетом 14:12 в пользу Украины), а главное – в конце второго тайма украинцы выдержали серьезную активность гостей. В защитных битвах заработал три двухминутных штрафа и был удален полусредний Вячеслав Садовой – но это была адекватная цена за победу со счетом 26:23.

Украина выиграла второй домашний матч подряд после сенсационной победы над Исландией в ноябре и как минимум на сутки возглавила таблицу группы 4 – до игры Македония - Исландия, которая начнется в Скопье 4 мая в 21:00 по Киеву. Из группы в финальную часть чемпионата Европы, напомним, выходят две первых команды плюс лучшая третья по турнирным показателям среди семи групп.

Следующий домашний матч сборная проведет также в Сумах – 14 июня против Македонии.