Подозрительный разгром ПФК «Сумы» довольно неожиданно после 15 игр без побед выиграл у стрыйской «Скалы» 4:0.

Впервые за 16 игр, еще с октября прошлого года, сумской команде удалось победить.

Под подозрением

Матч 29-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге в Стрыю попал под подозрение компетентных органов с утра 8 мая, когда стало известно, что коэффициенты на победу гостей начали резко ползти вниз, а количество денег, поставленных на эту игру, по сравнению с остальными, было в сотни раз больше.

Комитет ФФУ по этике и честной игре впервые использовал систему раннего оповещения о вероятной нечестной игре. Представители органа до матча предупредили обе команды о возможных последствиях договорного поединка для них, сообщает Спортарена.

После того, как большинство ставок сыграло, стало известно, что ФФУ откроет дело по этому подозрительному матчу.

«Мы откроем дело по этому матчу. От имени ФФУ мы сделаем информационный запрос в УЕФА, Betfair, а также обратимся к другим провайдерам или букмекерам, которые могут помочь нам», — сказал глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка.

Напомним, обе команды пребывают в нижней части турнирной таблицы. «Скала» после 29 туров с 17 очками занимает предпоследнее 17-е место, а Сумы с 26 баллами идут на 16-й строчке, до почти спасительного 15-го теперь всего 2 очка, а там и плей-офф с 4-ой командой второй лиги.

Первый гол

Наставник «горожан» Анатолий Бессмертный в желании добиться победы, которой так ожидали букмекеры, после домашних 1:2 от «Нафтовика-Укрнафты» заменил на правом краю обороны команды Захарченко на Жука.

Его визави из «Стрыя» – Роман Гнатив – после 2:5 туром ранее дома от «Десны» произвел замену в воротах, где Герыча сменил Билык. Кроме этого он поменял в атаке коллектива Поручинского на Черепущака.

Уже по первым мгновениям поединка стало понятно, что обе команды не настроены на его мирный исход и постараются сделать все возможное, чтобы победа стала именно их достоянием. Игра началась с мобильной атаки хозяев, но гости тут же ответили своим выпадом. После этого игровой маятник стал раскачиваться из стороны в сторону. На 7-й минуте могли менять счет в свою пользу игроки «Скалы». Челядин со штрафного навесил к линии площади сумских ворот. Там борьбу выиграл Исаев, но Литвиненко на удар среагировал и перевел мяч на угловой. Вскоре все тот же Челядин едва не нашел того же Исаева на левом краю атаки своей команды. А пройди у него пас на партнера, то тот получил бы возможность исполнить выход один на один.

Лишь ближе к исходу четверть часа матча сумчане соорудили первую угрозу воротам Билыка – Стеценко пробил со штрафного, но удар у него получился откровенно неточным. Немногим позднее Захаревич свой прорыв по левому краю увенчал точным переводом мяча на противоположный фланг на набегавшего Савина. Он пробил в ближний угол – получилось точно в Билыка, после чего мяч ушел на угловой.

Савин подал с углового на Суходуба. Последовал удар головой центрального защитника «Сум», а вот сфера точно в створ не ушла. Спустя пару минут точность своего прицела точным выстрелом из-за штрафной проверил Яровенко, получивший перед этим передачу с фланга от Захаревича. После этого стало окончательно ясно, что гости из «Сум» добились в матче хорошего игрового перевеса и намерены быстро извлечь из него дивиденды.

Однако остудить их горячие головы мог Черепущак. На 17-й минуте, получив пас из глубины поля от Челядина, он сходу пытался попасть в дальний угол. Сфера с целью разминулась на считанные сантиметры. Ответом стал удар от Недоли из-за штрафной – Билык среагировал и гости получили право на угловой. Позднее был неплохой удар в исполнении Савина – выше. Затем на исполнение из-за пределов штрафного пробивал Богачев – мяч явно свалился у него с ноги и ушел «в молоко». Тут же добить хозяев пытался Крапивный, нанесший удар на подборе метров с 22-х – Билык среагировал.

В нарастающем доминировании сумчан стали как снежный ком расти ошибки хозяев поля. И на 27-й минуте это привело к роковым для них последствиям. С подачи Недоля с углового неприятно головой пробил Суходуб. Билык мяч поймал и сразу ввел его в игру на Стасюка. Тот перевел в центр на Кмитя, который дивным образом ошибся. После перехвата сфера оказалась у Захаревича, тот спокойно подстроился под нее и с линии полукруга штрафной закрутил в правую от себя девятку – 0:1. Гол получился очень красивым.

Добившись перевеса, игроки «Сум» постарались еще до перерыва его развить. Выделялся подвижностью и рвением Яровенко. Но все, на что он наиграл в первом тайме, стало предупреждение на 29-й минуте за симуляцию в штрафной «Скалы». Желание партнера не поддержали и другие игроки команды гостей. Не было ничего опасного и со стороны стрыян. Как следствие, закономерно команды подошли к экватору матча при минимальном перевесе «горожан».

Еще три

В дебюте второй 45-минутки восстанавливать паритет мог Герег, заменивший в перерыве Исаева. После подачи от Стасюка он здорово пробивал в падении головой, но в ворота не попал. Игроки «Скалы» тут же предприняли ряд попыток прибавить более основательнее. Сумчане старались не отставать. На 57-й минуте опасно издали стрелял Захаревич – неточно. А через десять минут с небольшим именно Захаревич практически снял все вопросы о победителе в матче. Подхватив справа мяч, он на скорости ворвался в штрафную «Скалы» и точно пробил в ближний угол. 2:0.

К чести стрыян, духом полностью и окончательно они не пали. Через пару минут опасно издали пробивал Билоус. На 72-й минуте хозяева получили численный перевес после удаления с поля Яровенко, который на ровном месте что-то решил пояснить Антониву. Большинство было у подопечных Романа Гнатива лишь три минуты, пока прямую красную карточку перед собой не увидел Билоус.

В неполных составах игроки «Скалы» окончательно рассыпались. На 78-й минуте не усмотрели за Богачевым, который уверенно замкнул дальнюю стойку. Правда, у ближней стойки откровенно с нарушением правил с траектории полета мяча был убран Челядин, но рефери этого не заметил.

А точку в матче на 83-й минуте поставил Олейника, который появился на поле сразу же после третьего гола своей команды. Ему удался отменный удар со средней дистанции в ближний угол, что стало полной неожиданнотсью для голкипера «Скалы» Билыка. 4:0 – «Сумы» добились своей первой победы в 2017 году, и сразу – крупной. Она дает команде Бессмертного шанс на спасение в концовке первенстве.