Последний шанс ПФК «Сумы» на выезде переиграл «Ингулец» в 33-м туре Первой лиги и имеет реальные шансы остаться в первой лиге на будущий сезон.

Победа 27 мая был для сумчан на вес золота, но не того, которое дают за победу. Просто, если бы они проиграли, то шансов на первую лигу, а, возможно, и на существование клуба, не осталось бы. За два тура до завершения чемпионата у «Сум» было 30 очков, у черновицкой «Буковины» на 2 больше, еще на 2 выше МФК «Николаев». Так что нужна была только победа.

Волевой первый тайм

«Сумчане» выставили оптимальный состав, и очень кстати пришлось возвращение после дисквалификации отдохнувших основных игроков защиты (без сразу троих оборонцев ПФК «Сумы» сумели дома не проиграть «Гелиосу» – 0: , пишет Спортарена.

Учитывая такую мотивацию, соперники начали в хорошем темпе и без раскачки. Уже в дебюте вратарю хозяев пришлось играть на выходе после коварной подачи углового от Савина (этот и в ворота закрутить может), а вот у хозяев штрафной от Прошенко замыкал затылком Сичинава, но лишь чиркнул мяч, не сумев нанести акцентированный удар в створ ворот.

В самом начале матча «Сумам» пришлось проводить вынужденную замену. Горячими получились первые минуты матча для защитника Жука – сперва он въехал в Запорожца, за что получил предупреждение, а еще через несколько минут столкнулся со своим голкипером во время подачи в штрафную, получил болезненное рассечение и вынужден был просить замену. На поле вышел атакующий полузащитник Муховиков, благо, есть опытный универсал Богачев – он и занял место Жука в центре защиты.

И защите гостей сразу пришлось пройти проверку на прочность. Свитличный и Вечтомов разыграли угловой, последовал навес на дальнюю штангу, где настоящее чудо вытворил Мишуренко. Форвард забил свой четвертый мяч в девяти весенних матчах. Да как забил! В борьбе с Савиным он сложился, совершил кульбит и красивейшим ударом через себя в падении отправил мяч в дальний уголок – 1:0.

Оперативно удвоить счет хозяевам не удалось, хотя моменты были. Вспомнить хотя бы, как Сичинава и Свитличный в одной атаке вскрыли оба фланга, но подача первого получилась слишком высокой для Мишуренко, а удар второго – не менее высоким для ворот. Шикарнейший штрафной был еще у хозяев – это когда Недоля в борьбе с Клименко сыграл рукой. Исполнял мастер этого дела – Прошенко. Однако, видимо, к тому времени он не успел провести пристрелку, поэтому перебросил и стенку, и ворота.

И надо же – когда, казалось, хозяева спокойно вели дело к тому, чтобы упрочить свой перевес, они пропустили простенькую атаку и растеряли свое преимущество. Крапивный подхватил мяч в центре поля и выстелил низовую длинную передачу на ход Савину, тот легко убежал от соперников и катнул мимо вратаря в дальний угол – 1:1. Всего лишь первый гол зимнего новичка сумчан, который в этом матче успел уже затерзать соперников на своем фланге.

Ко всем неприятностям, пришлось проводить замену по травме и хозяевам. Вместо Свитличного в игру был брошен Боровский – еще до перерыва. А еще через несколько минут сумчане вышли вперед. Реактивный Савин снова прорвался через правый край и навесил, вратарь хозяев Ганев не достал мяч на выходе, и соперники совершили подбор на дальней штанге. Прострел Олейника стал втройне опасным после серии рикошетов, и в итоге мяч оказался в сетке – 1:2. Гол записали на форварда Яровенко, но не исключено, что в свои ворота в борьбе с ним срезал экс-сумчанин Медведев. Как там было – знают точно лишь сами участники эпизода.

Закрепили успех

«Ингулец» в перерыве провел еще две замены – Прошенко в центре поля уступил место Павелько, а вместо Сичинава вышел дополнительный центрфорвард Шарко. И надо же – вскоре после начала второго тайма мог случиться еще один супер-гол. Теперь через себя в падении пробил Запорожец, но хоть и точно – но не настолько сильно, чтобы застать врасплох Литвиненко. А чуть позже Шарко переправил мяч головой в сетку, но из офсайда (очень тонкого, но зафиксированного арбитром).

И тут же – ответочка от сумчан. Яровенко протащил мяч до линии штрафной и почти его потерял, но навстречу ринулся Муховиков и был сбит Медведевым. С пенальти Яровенко уверенно перехитрил Ганева – 1:3. Это пятый гол Александра в 12 матчах за команду, в которую он перешел во время зимнего антракта.

Ясно, что хозяева понеслись отыгрываться. Защита гостей играла плотно – заблокировала удар Вечтомова, обезвредила Шарко, которому отдавал хорошую передачу Мишуренко. Бросив все силы на отыгрыш, хозяева стали раскрываться – и вот уже Яровенко после удобного заброса от Савина выбегал один на один с Ганевым, но, обыграв вратаря, не успел пробить, а потому с мячом убежал за пределы поля – прямо в кировоградские степи, раскинувшиеся за воротами. Дважды неточно пальнул издали Олейник – на это не менее неудачным ударом ответил Боровский.

Лишь в концовке «Ингульцу» удалась такая атака, какую он и задумывал. Комбинацию с участием Ткачева и Боровского завершал ударом с линии штрафной Шарко, но Литвиненко потащил не самый простой мяч, летевший в дальний угол.

В итоге 1:3 – и у «Сум» 33 очка, столько же, сколько и у «Буковины», которая дома сыграла в ничью с «Гелиосом» 1:1. На очко больше у «Николаева».

Все на футбол!

Важная победа подарила сумчанам надежду. Осталось всего ничего – выиграть последний матч, который пройдет 2 июня в Сумах. И нужно было такому случиться, что по воле жребия в 34-ом туре «Сумы» будут играть с «Буковиной». Нашу команду устроит только победа. Начало игры в 17.00.