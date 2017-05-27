Последний шанс

Победа 27 мая был для сумчан на вес золота, но не того, которое дают за победу. Просто, если бы они проиграли, то шансов на первую лигу, а, возможно, и на существование клуба, не осталось бы. За два тура до завершения чемпионата у «Сум» было 30 очков, у черновицкой «Буковины» на 2 больше, еще на 2 выше МФК «Николаев». Так что нужна была только победа.
«Сумчане» выставили оптимальный состав, и очень кстати пришлось возвращение после дисквалификации отдохнувших основных игроков защиты (без сразу троих оборонцев ПФК «Сумы» сумели дома не проиграть «Гелиосу» – 0:, пишет Спортарена.
Учитывая такую мотивацию, соперники начали в хорошем темпе и без раскачки. Уже в дебюте вратарю хозяев пришлось играть на выходе после коварной подачи углового от Савина (этот и в ворота закрутить может), а вот у хозяев штрафной от Прошенко замыкал затылком Сичинава, но лишь чиркнул мяч, не сумев нанести акцентированный удар в створ ворот.
В самом начале матча «Сумам» пришлось проводить вынужденную замену. Горячими получились первые минуты матча для защитника Жука – сперва он въехал в Запорожца, за что получил предупреждение, а еще через несколько минут столкнулся со своим голкипером во время подачи в штрафную, получил болезненное рассечение и вынужден был просить замену. На поле вышел атакующий полузащитник Муховиков, благо, есть опытный универсал Богачев – он и занял место Жука в центре защиты.
И защите гостей сразу пришлось пройти проверку на прочность. Свитличный и Вечтомов разыграли угловой, последовал навес на дальнюю штангу, где настоящее чудо вытворил Мишуренко. Форвард забил свой четвертый мяч в девяти весенних матчах. Да как забил! В борьбе с Савиным он сложился, совершил кульбит и красивейшим ударом через себя в падении отправил мяч в дальний уголок – 1:0.
Оперативно удвоить счет хозяевам не удалось, хотя моменты были. Вспомнить хотя бы, как Сичинава и Свитличный в одной атаке вскрыли оба фланга, но подача первого получилась слишком высокой для Мишуренко, а удар второго – не менее высоким для ворот. Шикарнейший штрафной был еще у хозяев – это когда Недоля в борьбе с Клименко сыграл рукой. Исполнял мастер этого дела – Прошенко. Однако, видимо, к тому времени он не успел провести пристрелку, поэтому перебросил и стенку, и ворота.
И надо же – когда, казалось, хозяева спокойно вели дело к тому, чтобы упрочить свой перевес, они пропустили простенькую атаку и растеряли свое преимущество. Крапивный подхватил мяч в центре поля и выстелил низовую длинную передачу на ход Савину, тот легко убежал от соперников и катнул мимо вратаря в дальний угол – 1:1. Всего лишь первый гол зимнего новичка сумчан, который в этом матче успел уже затерзать соперников на своем фланге.
Ко всем неприятностям, пришлось проводить замену по травме и хозяевам. Вместо Свитличного в игру был брошен Боровский – еще до перерыва. А еще через несколько минут сумчане вышли вперед. Реактивный Савин снова прорвался через правый край и навесил, вратарь хозяев Ганев не достал мяч на выходе, и соперники совершили подбор на дальней штанге. Прострел Олейника стал втройне опасным после серии рикошетов, и в итоге мяч оказался в сетке – 1:2. Гол записали на форварда Яровенко, но не исключено, что в свои ворота в борьбе с ним срезал экс-сумчанин Медведев. Как там было – знают точно лишь сами участники эпизода.
«Ингулец» в перерыве провел еще две замены – Прошенко в центре поля уступил место Павелько, а вместо Сичинава вышел дополнительный центрфорвард Шарко. И надо же – вскоре после начала второго тайма мог случиться еще один супер-гол. Теперь через себя в падении пробил Запорожец, но хоть и точно – но не настолько сильно, чтобы застать врасплох Литвиненко. А чуть позже Шарко переправил мяч головой в сетку, но из офсайда (очень тонкого, но зафиксированного арбитром).
И тут же – ответочка от сумчан. Яровенко протащил мяч до линии штрафной и почти его потерял, но навстречу ринулся Муховиков и был сбит Медведевым. С пенальти Яровенко уверенно перехитрил Ганева – 1:3. Это пятый гол Александра в 12 матчах за команду, в которую он перешел во время зимнего антракта.
Ясно, что хозяева понеслись отыгрываться. Защита гостей играла плотно – заблокировала удар Вечтомова, обезвредила Шарко, которому отдавал хорошую передачу Мишуренко. Бросив все силы на отыгрыш, хозяева стали раскрываться – и вот уже Яровенко после удобного заброса от Савина выбегал один на один с Ганевым, но, обыграв вратаря, не успел пробить, а потому с мячом убежал за пределы поля – прямо в кировоградские степи, раскинувшиеся за воротами. Дважды неточно пальнул издали Олейник – на это не менее неудачным ударом ответил Боровский.
Лишь в концовке «Ингульцу» удалась такая атака, какую он и задумывал. Комбинацию с участием Ткачева и Боровского завершал ударом с линии штрафной Шарко, но Литвиненко потащил не самый простой мяч, летевший в дальний угол.
В итоге 1:3 – и у «Сум» 33 очка, столько же, сколько и у «Буковины», которая дома сыграла в ничью с «Гелиосом» 1:1. На очко больше у «Николаева».
Важная победа подарила сумчанам надежду. Осталось всего ничего – выиграть последний матч, который пройдет 2 июня в Сумах. И нужно было такому случиться, что по воле жребия в 34-ом туре «Сумы» будут играть с «Буковиной». Нашу команду устроит только победа. Начало игры в 17.00.
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