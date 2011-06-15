Маленькие кавальеры

София Кныш на Опере
В соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской конной ДЮСШ, от 9 до 14 лет, в программах по выездке и конкуре. Для многих детей это были первые старты.
Для наименее опытных, но не менее амбициозных маленьких спортсменов - тест по выездке «Debut», название которого говорит само за себя. Лучше всех с ним справилась Мария Кумер на лошади Опера. В тестах «Предварительный приз А» и «В» всадники были разделены на две категории: среди детей 10-12 лет первое место в программе «А» заняла София Кныш, которая также обязана своему удачному выступлению Опере. В категории «дети 13-14 лет» победила Елена Бага на Рисандро. В тесте «В» среди младших детей (10-12 лет) победительницей стала Лемешева Дарья на коне Девели, а в группе 13-14 лет - первое место завоевала Кристина Ющук на Флер де Лиз. Более сложный по уровню «Командный приз» также имеет 2-х победительниц: в категории дети 10-12 лет победила Алена Гринько на коне Холма, а среди детей старшей группы (13-14 лет) первый результат показала участница чемпионата Украины среди детей София Савченко на коне Фокстрот.
Призы в программе преодоления препятствий разыгрывались в двух маршрутах. В маршруте № 1 с высотой препятствий 50 см победила Виктория Слободенюк на Корвете. Высота второго маршрута (80 см) покорилась только Птащенко Александру, который также выступал на Корвете.
По завершению программы соревнований дети немного пошалили и повеселились во время «Веселых эстафет». Спортивный праздник посетили воспитанники спортивной школы по греко-римской борьбе. Отважные ребята показали небольшой «мастер класс» для юных конников и гостей мероприятия.
На церемонии награждения также подвели итоги ежегодного творческого конкурса. Юные таланты писали стихи, рисовали и лепили скульптуры на конную тематику. Все участники конкурса получили призы от спонсоров.
Восстановить силы после волнующих и радостных стартов в казацкий кулеш пригласил президент Федерации конного спорта Сумской области Николай Алифанов, который каждый год поддерживает детские соревнования и традиционно варит вкусный кулеш со слов маленьких участников соревнований.
С первыми стартами дети справились великолепно. Каждый тренер-преподаватель гордится своими отважными маленькими «Кавальерами» независимо от занятых мест. Ждем новых побед.
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