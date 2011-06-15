Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Маленькие кавальеры

27-28 мая юные всадники Сум превратились в маленьких «кавальеров» в рамках I этапа открытых детских соревнований по конному спорту «Маленькие cavalier’ы», которые уже второй год подряд проходят на базе Сумской конноспортивной ДЮСШ.

София Кныш на Опере

В соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской конной ДЮСШ, от 9 до 14 лет, в программах по выездке и конкуре. Для многих детей это были первые старты.

Кто победил

Для наименее опытных, но не менее амбициозных маленьких спортсменов - тест по выездке «Debut», название которого говорит само за себя. Лучше всех с ним справилась Мария Кумер на лошади Опера. В тестах «Предварительный приз А» и «В» всадники были разделены на две категории: среди детей 10-12 лет первое место в программе «А» заняла София Кныш, которая также обязана своему удачному выступлению Опере. В категории «дети 13-14 лет» победила Елена Бага на Рисандро. В тесте «В» среди младших детей (10-12 лет) победительницей стала Лемешева Дарья на коне Девели, а в группе 13-14 лет - первое место завоевала Кристина Ющук на Флер де Лиз. Более сложный по уровню «Командный приз» также имеет 2-х победительниц: в категории дети 10-12 лет победила Алена Гринько на коне Холма, а среди детей старшей группы (13-14 лет) первый результат показала участница чемпионата Украины среди детей София Савченко на коне Фокстрот.

Призы в программе преодоления препятствий разыгрывались в двух маршрутах. В маршруте № 1 с высотой препятствий 50 см победила Виктория Слободенюк на Корвете. Высота второго маршрута (80 см) покорилась только Птащенко Александру, который также выступал на Корвете.

Не только кони

По завершению программы соревнований дети немного пошалили и повеселились во время «Веселых эстафет». Спортивный праздник посетили воспитанники спортивной школы по греко-римской борьбе. Отважные ребята показали небольшой «мастер класс» для юных конников и гостей мероприятия.

На церемонии награждения также подвели итоги ежегодного творческого конкурса. Юные таланты писали стихи, рисовали и лепили скульптуры на конную тематику. Все участники конкурса получили призы от спонсоров.

Восстановить силы после волнующих и радостных стартов в казацкий кулеш пригласил президент Федерации конного спорта Сумской области Николай Алифанов, который каждый год поддерживает детские соревнования и традиционно варит вкусный кулеш со слов маленьких участников соревнований.

С первыми стартами дети справились великолепно. Каждый тренер-преподаватель гордится своими отважными маленькими «Кавальерами» независимо от занятых мест. Ждем новых побед.

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