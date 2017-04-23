Спасительная игра «Сумы» обыграли «Буковину» в заключительном матче Первой лиги этого сезона и отправили соперника во Вторую лигу.

Это была важнейшая игра нынешнего уик-энда с точки зрения турнирных перспектив. Во всяком случае, для турнирной таблицы – так точно, ведь решалась судьба вылета из Первой лиги напрямую. Хозяева по сравнению с прошлым туром произвели лишь одну замену: защитника Комлева заменил Суходуб. Одну, но вынужденную замену, сделал тренер «Буковины», - вместо хава Покотилюка вышел Мазур, пишет Спортарена.

Первый тайм

Гости начали с места в карьер и уже на первых минутах Мазур замыкал атаку вторым темпом после розыгрыша углового и пробил над воротами. А еще через пару минут Гуськов мог решать, но ворвался в штрафную и, никем не прикрытый, пробил откровенно неточно. Хозяева ответили своей атакой по правому флангу и прострела в центр штрафной, но удар Богачева с центральной зоны накрыли сразу два игрока гостей. В целом в начале игры команды действовали активно с прицелом на атаку.

И в этом преуспели хозяева. На 31-й минуте Савин таки вывел свою команду вперед. Недоля перехватил мяч на половине поля соперника, нашел передачей впереди Олейник и тот снабдил неплохой передачей на правый угол штрафной Савина. Антон, долго не думая, отважился на дальний удар, и попал точно в ближнюю девятку, отправив мяч по витиеватой дуге – 1:0. Такой выстрел застал врасплох Мозиля, позволив забить во втором кряду матче полузащитнику сумчан.

Гости могли сравнять счет ближе к перерыву. Бугай навязал борьбу Стеценко, отобрал мяч, сблизился с кипером соперника Литвиненко и даже уложил того на газон. Но на большее у молодого игрока не хватило сил.

Второй тайм

Во втором тайме ничего особо не изменилось. Было заметно рвение молодых буковинцев что-то создать у ворот соперника, но защитники команды Бессмертного в этот вечер действовали хладнокровно и уверенно. А на 74-й минуте сумели соорудить второй гол.

Крайний защитник Павел Иванов прошел к штрафной соперника, отдал передачу на линию штрафной Богачеву и тот мягко отбросил под удар Недоле. Выстрел полузащитника получился сильный и очень точный в девятку – 2:0. Красивый и важный мяч, который поставил окончательную точку в поединке и позволил «Сумам» как минимум на одну игру остаться в первой лиге. Теперь все зависит от команды Бессмертного.

Что дальше?

Победа обеспечила «Сумам» место в плей-офф (даты проведения — 6 и 10 июня), а «Буковина» покидает Первую лигу. Известно, что первую игру «Сумы» проведут 6 июня против «Балкан» из Зари Одесской области, которые заняли четвертое место воВторой лиге.

Однако есть информация, что из-за финансовых проблем может сняться команда «Черкасский Днепр», занявшая 8-ле место, так что вакантное место может достаться проигравшему плей-офф.