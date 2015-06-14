Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37127

Волевая ничья

Украина совершила невероятный камбэк в первом матче плей-офф против Испании

9 июня в Сумах сборная Украины в рамках плей-офф к чемпионату мира-2017 среди женских команд в манеже СумГУ принимала сборную Испании.

Опустились руки

В первом тайме у сборной Украины вообще ничего не получалось. Сине-желтые гандболистки совсем не атаковали с задней линии, практически каждый бросок с фланга летел мимо, а единственным оружием украинок был пас в линию, однако испанки отменно работали в защите, не давая свободы линейному игроку хозяев. В принципе, не странно, что за весь первый тайм сине-желтым удалось забить только десять голов — ужасающий показатель, пишет Спортарена.

Особенно учитывая, что Испания забросила шестнадцать мячей. Причем могли Воины забрасывать еще больше, но они не хотели включать максимальную скорость, предпочитая играть от соперника. А Украина, как уже было отмечено, не особо сопротивлялась. Ключевым моментом первого тайма стал провал хозяев во второй 10-минутке, когда Испания превратила счет 5:5 в 12:5 в свою пользу. После этого гости полностью контролировали ход поединка, а отдыхать ушли при счете 16:10.

В перерыве Украине надо было что-то менять.

Догонялки

И тренерский штаб сборной внес необходимые коррективы. Главным изменением стало появление в воротах 21-летней Юдит Балог, которая стала абсолютным героем второго тайма. Юный вратарь украинской сборной отбивала практически все, что летело в ее ворота, пропустив за весь второй тайм только восемь мячей. В принципе, именно Балог позволила Украине почувствовать уверенность в своих силах, и наоборот — она лишила уверенности испанок.

Хозяевам площадки удалось за девять стартовых минут второго тайма отыграться с 10:17 в 17:17, полностью изменив ход поединка. Украина начала играть более разнообразно в атаке, не зацикливаясь на постоянных передачах в линию. Виктория Борщенко и Анна Редька чаще начали брать инициативу на себя, и сине-желтые начали летать. Испания, тем не менее, не сдалась. Главный тренер гостей взял тайм-аут, остановив рывок украинок. Воины начали играть более медленно впереди, пытаясь доводить до верного броска все свои атаки. Украина, тем временем, играла куда более раскованно.

При счете 22:22 сине-желтые получили первый шанс выйти вперед, но Борщенко не забросила 7-метровый бросок. Следующая атака Испании закончилась дежурным сейвом Балог, а дальше Украина таки вышла вперед. И даже заработала себе преимущество в два гола, 24:22.

На последних минутах пришлось уже совершать подвиг Испании, которая отыгралась за минуту до конца, а затем вратарь Воинов справился с последней атакой Украины. Гости получили 20 секунд на собственную атаку, но Балог отразила удар, сохранив ничейный счет для украинок.

Итоговый счет — 24:24. После первого матча плей-офф в дуэли Украины и Испании паритет. Конечно, накануне домашнего поединка фаворитками считаются именно испанки, однако сине-желтые уже показали, что они могут удивлять и могут огрызаться. Решающий поединок за выход на чемпионат мира пройдет в среду, 14 июня, в 22:00 по Киеву. Для выхода на мировое первенство украинкам надо побеждать или играть в результативную ничью.

 
Комментарий

Виктория Борщенко, капитан сборной Украины, ставшая самой результативной участницей матча, забив 9 голов:

- Болельщики творили что-то невероятное. Сколько я уже играю за сборную Украины, никогда ни в одном зале не было такого, как сегодня. Болельщики помогли нам заново войти в игру и мы прибавили в конце.

После первого тайма ощущения были двоякие. Вроде команда играет хорошо, создает моменты, но не может забить. Была проблема с реализацией, но в защите мы играли неплохо.

Кажется, испанки не настроились на игру против нас. Начинали они вторым составом. На выезде нас ждет очень сложная игра

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