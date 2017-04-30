Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:3468

«Сумы» с первой лигой

ПФК «Сумы» выстоял ничью с «Балканами» и остался в первой лиге на следующий сезон.

10 июня ПФК «Сумы» играли в Одесской области с местной командой «Балканы» из с. Заря в повторном матче плей-офф за право играть в первой лиге в сезоне 2017/2018. Напомним, в первом матче, всего 4 дня назад сумчане выиграли у представителя второй лиги со счетом 2:0, поэтому наши футболисты ехали на выезд с хорошим настроением. ПФК «Сумы» были очевидными фаворитами перед ответным матчем, в то время, как хозяев ситуация вынуждала атаковать и идти ва-банк, пишет Спортарена.

Накануне

Между тем обе команды подошли к решающему матчу в ослабленных составах. У хозяев после сумского повреждения выпал из игры Платунов (он, будучи номинальным крайним защитником, является лучшим центрфорвардом «Балкан») – его довелось заменять за счет внутренних резервов. Эрзац-форварда заиграл центральный защитник Саламаха, которого поддерживал ветеран Райчев, а также вингеры Урсуленко и В.Златов (последнего удалось поставить на ноги после сумского повреждения).

Были потери и у гостей, но больше в резерве. Боевой состав смог сыграть в Заре, а единственное изменение (Муховиков вместо Богачева на месте центрального атакующего полузащитника – второго форварда можно относить к обыденным ротациям). В запасе у сумчан числилось всего четверо игроков, не все из них – достаточно здоровые и находившиеся в боевой форме.

Начали за здравие

Тем не менее, гости начали матч весьма дерзко. Уже на первой минуте опорник Крапивный прицельно пробил издали, и вратарю хозяев пришлось парировать мяч на угловой. После корнера с убойной позиции неточно пробил головой Недоля. Позже в похожей ситуации не повезло Олейнику. Не сумел убежать один на один с вратарем и Яровенко, которого настигли и обезвредили защитники.

«Балканам» атаки давались труднее – в позиционной игре хозяев большую роль отыгрывала подготовительная работа, однако часто даже хорошо разыгранные комбинации не приводили к ожидаемому удару. Лишь где-то после получаса игры трибуны поднялись на ноги – это Гаврилюк завершал размашистую комбинацию хлестким ударом, однако мяч пролетел рядом с девяткой. Позже в борьбе с В.Златовым мяч угодил в руку Недоле, и хозяева заработали еще и перспективный стандарт. Пушечный удар Райчева пришлось отбивать голкиперу сумчан.

Но все же давление хозяев принесло свои плоды. После, казалось бы, «холостого» навеса Саламахи мяч отскочил к Н.Златову, далее К.Пархоменко катнул смелую низовую передачу на Райчева, и форвард сделал разницу. Он ловко убежал от защитников, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота – 1:0.

11-й гол нападающего в 32 матчах. Вечер перестал быть томным, а преимущество гостей на глазах превратилось в минимальное. Правда, любой удар сумчан мог его удвоить за счет правила выездного гола – так что команды заметно оживились, но и принялись играть как бы с оглядкой на это обстоятельство.

Выстояли

Возможно, из-за этого второй тайм получился более скучным. Защитники в большинстве случаев опережали нападающих, подготовительная фаза в комбинационной игре превалировала над, собственно, завершением. У гостей можно вспомнить попытку обострить от Савина, но фирменный финт со смещением с фланга в центр он завершил неточным ударом. У хозяев неожиданно мог вырываться на свободное пространство Урсуленко, но Жук, досадно пропустивший на него мяч, сам же исправился и обезвредил самого опасного вингера зарянцев. Да еще после одного из угловых смачно пробивал Опря, однако мяч с рикошетом от Жука миновал ворота.

И именно в тот момент, когда активизировались и пошли ва-банк хозяева, гости провели ответку, решившую судьбу противостояния. После навеса Олейника Савин сбрасывал мяч в центр, но угодил в руку неудачно подвернувшегося Саламахи. Рефери назначил пенальти, и опытнейший Богачев с точки уверенно переиграл вратаря – 1:1.

Пятый гол в сезоне для старожила сумского коллектива – и важнейшее достижение для гостей, ведь если до этого хозяевам хватало одного гола до овертайма, то теперь им нужно было забивать трижды, чтобы пройти сумчан.

Хозяев досадный пенальти обескуражил – лишь однажды неточным ударом издали отметился Ильницкий, да еще вырывался один на один с вратарем Райчев, но не только не переиграл вратаря, но и угодил в офсайд. Финальный свисток зафиксировал победу по итогам двухматчевого плей-офф ПФК Сумы (2:0, 1:1) – команда Бессмертного сохранила перволиговую прописку. А вот Балканы остаются во Второй лиге на следующий сезон, опять будучи одним из фаворитов первенства.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Спасительная игра
04.06.2017 17:51

Спасительная игра

«Сумы» обыграли «Буковину» в заключительном матче Первой лиги этого сезона и отправили соперника во Вторую лигу....

Последний шанс
28.05.2017 09:38

Последний шанс

ПФК «Сумы» на выезде переиграл «Ингулец» в 33-м туре Первой лиги и имеет реальные шансы остаться в первой лиге на...

Подозрительный разгром
09.05.2017 11:26

Подозрительный разгром

ПФК «Сумы» довольно неожиданно после 15 игр без побед выиграл у стрыйской «Скалы» 4:0....

Проигранное дерби
04.05.2017 09:22

Проигранное дерби

Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» добыл тяжелую выездную победу над Сумами 2:1 в 28-м туре Первой лиги....

«Сумы» сенсационно отобрали очки в гостях у лидера
30.04.2017 22:55

«Сумы» сенсационно отобрали очки в гостях у лидера

29 апреля в матче 27-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» встречался в гостях с черниговской...

view counter
view counter

Новости

На Донбассе погиб тростянчанин
09.06.2017 17:41
Как ездить по 3 грн: сумчан снова зовут на митинг протеста против произвола властей
09.06.2017 11:46
Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками 5
09.06.2017 07:45
Пограничники обнаружили старинные монеты, купюру и военный орден
Сегодня 18:49
В Сумах начинается митинг против сговора власти и перевозчиков (трансляция)
Сегодня 18:08
Причиной аварии с маршруткой на Сумщине могла быть технеисправность (видео)
Сегодня 11:28
«Сумы» сыграли вничью с «Балканами» и сохранили место в первой лиге
Вчера 20:56
На Сумщине пытались подкупить начальника райотдела полиции
Вчера 16:40
В Сумах снова отключили воду
Вчера 14:54
На Сумщине украли нефти на 60 миллионов
Вчера 14:48
На Сумщине перевернулась маршрутка
Вчера 14:42
Спор за коммайно: департамент Сумского горсовета заявил о подделке
Вчера 14:03
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.