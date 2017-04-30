«Сумы» с первой лигой ПФК «Сумы» выстоял ничью с «Балканами» и остался в первой лиге на следующий сезон.

10 июня ПФК «Сумы» играли в Одесской области с местной командой «Балканы» из с. Заря в повторном матче плей-офф за право играть в первой лиге в сезоне 2017/2018. Напомним, в первом матче, всего 4 дня назад сумчане выиграли у представителя второй лиги со счетом 2:0, поэтому наши футболисты ехали на выезд с хорошим настроением. ПФК «Сумы» были очевидными фаворитами перед ответным матчем, в то время, как хозяев ситуация вынуждала атаковать и идти ва-банк, пишет Спортарена.

Накануне

Между тем обе команды подошли к решающему матчу в ослабленных составах. У хозяев после сумского повреждения выпал из игры Платунов (он, будучи номинальным крайним защитником, является лучшим центрфорвардом «Балкан») – его довелось заменять за счет внутренних резервов. Эрзац-форварда заиграл центральный защитник Саламаха, которого поддерживал ветеран Райчев, а также вингеры Урсуленко и В.Златов (последнего удалось поставить на ноги после сумского повреждения).

Были потери и у гостей, но больше в резерве. Боевой состав смог сыграть в Заре, а единственное изменение (Муховиков вместо Богачева на месте центрального атакующего полузащитника – второго форварда можно относить к обыденным ротациям). В запасе у сумчан числилось всего четверо игроков, не все из них – достаточно здоровые и находившиеся в боевой форме.

Начали за здравие

Тем не менее, гости начали матч весьма дерзко. Уже на первой минуте опорник Крапивный прицельно пробил издали, и вратарю хозяев пришлось парировать мяч на угловой. После корнера с убойной позиции неточно пробил головой Недоля. Позже в похожей ситуации не повезло Олейнику. Не сумел убежать один на один с вратарем и Яровенко, которого настигли и обезвредили защитники.

«Балканам» атаки давались труднее – в позиционной игре хозяев большую роль отыгрывала подготовительная работа, однако часто даже хорошо разыгранные комбинации не приводили к ожидаемому удару. Лишь где-то после получаса игры трибуны поднялись на ноги – это Гаврилюк завершал размашистую комбинацию хлестким ударом, однако мяч пролетел рядом с девяткой. Позже в борьбе с В.Златовым мяч угодил в руку Недоле, и хозяева заработали еще и перспективный стандарт. Пушечный удар Райчева пришлось отбивать голкиперу сумчан.

Но все же давление хозяев принесло свои плоды. После, казалось бы, «холостого» навеса Саламахи мяч отскочил к Н.Златову, далее К.Пархоменко катнул смелую низовую передачу на Райчева, и форвард сделал разницу. Он ловко убежал от защитников, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота – 1:0.

11-й гол нападающего в 32 матчах. Вечер перестал быть томным, а преимущество гостей на глазах превратилось в минимальное. Правда, любой удар сумчан мог его удвоить за счет правила выездного гола – так что команды заметно оживились, но и принялись играть как бы с оглядкой на это обстоятельство.

Выстояли

Возможно, из-за этого второй тайм получился более скучным. Защитники в большинстве случаев опережали нападающих, подготовительная фаза в комбинационной игре превалировала над, собственно, завершением. У гостей можно вспомнить попытку обострить от Савина, но фирменный финт со смещением с фланга в центр он завершил неточным ударом. У хозяев неожиданно мог вырываться на свободное пространство Урсуленко, но Жук, досадно пропустивший на него мяч, сам же исправился и обезвредил самого опасного вингера зарянцев. Да еще после одного из угловых смачно пробивал Опря, однако мяч с рикошетом от Жука миновал ворота.

И именно в тот момент, когда активизировались и пошли ва-банк хозяева, гости провели ответку, решившую судьбу противостояния. После навеса Олейника Савин сбрасывал мяч в центр, но угодил в руку неудачно подвернувшегося Саламахи. Рефери назначил пенальти, и опытнейший Богачев с точки уверенно переиграл вратаря – 1:1.

Пятый гол в сезоне для старожила сумского коллектива – и важнейшее достижение для гостей, ведь если до этого хозяевам хватало одного гола до овертайма, то теперь им нужно было забивать трижды, чтобы пройти сумчан.

Хозяев досадный пенальти обескуражил – лишь однажды неточным ударом издали отметился Ильницкий, да еще вырывался один на один с вратарем Райчев, но не только не переиграл вратаря, но и угодил в офсайд. Финальный свисток зафиксировал победу по итогам двухматчевого плей-офф ПФК Сумы (2:0, 1:1) – команда Бессмертного сохранила перволиговую прописку. А вот Балканы остаются во Второй лиге на следующий сезон, опять будучи одним из фаворитов первенства.