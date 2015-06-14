На жилах Сборная Украины по гандболу в Сумах на последней минуте спаслась в матче против Македонии.

15 июня в манеже СумГУ проходил отборочный матч Евро-2018 по гандболу. Украина принимала Македонию.

Группа смерти

Нашу команду устраивала только победа Украину в последнем домашнем матче отбора на Евро-2018, пишет Спортарена. Ситуация в группе 4, где играет сине-желтая сборная, сложилась таким образом, что любая потеря очков в домашних стенах, по сути, оставляла команду шансов на продолжение борьбы. Перед пятым туром у всех команд (кроме Украины и Македонии, в нашей группе играют также Исландия и Чехия) было по 4 очка (по две домашних победы и два гостевых поражения).

Начали за здравие…

Украина прекрасно понимала это, и соответствующим образом начала поединок против Македонии. Команда Виталия Андронова при первой же возможности бежала в быструю атаку, Пытаясь создать себе преимущество. В принципе, эта тактика работала: после половины тайма Украина выигрывала со счетом 12:10. Однако затем случился провал - хозяева пропустили шесть голов подряд, отпустив соперника в отрыв на четыре мяча. К перерыва хотя бы сократить отставание украинцам не удалось - команды ушли отдыхать при счете 14:18.

На старте второго тайма сине-желтые гандболисты дважды сокращали отставание до минимума, но отыграться хозяева ни разу не сумели.

Супервратарь

Очень мощный поединок, как и всегда, провел вратарь Игорь Чуприна, в активе которого дюжина различных сэйвов. Особенно мощно Игорь выглядел по ходу последней 10-минутки, когда ему удалось отразить несколько бросков с убойных позиций, а также потянуть 7-метровый пенальти от Кирилла Лазарова. Благодаря игре своего вратаря, Украина сохранял шансы на спасение.

И хозяевам таки удалось отыграться - на последней минуте Захар Денисов эффектным броском спиной вперед сравнял счет на табло (27:27). А затем свое слово вновь сказал Игорь Чуприна, которому удалось на последней секунде отразить бросок игрока Македония с левого угла, тем самым сохранив ничейный счет.

Нужна победа

Таким образом, Украина набрала одно очко в домашнем матче против Македонии, сохранив минимальные шансы на выход в чемпионат Европы. Перед последним туром сине-желтые идут на третьей позиции, имея в активе 5 очков. Для выхода на Евро-2018 украинцам обязательно надо побеждать 18 июня Исландию, которая уступила в Чехи 24:27, на выезде в матче последнего тура. Сейчас у чехов 6 очков и игра в Македонии, у наших с македонцами - по 5 очков, у исландцев - 4.