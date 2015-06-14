15 июня в манеже СумГУ проходил отборочный матч Евро-2018 по гандболу. Украина принимала Македонию.
Нашу команду устраивала только победа Украину в последнем домашнем матче отбора на Евро-2018, пишет Спортарена. Ситуация в группе 4, где играет сине-желтая сборная, сложилась таким образом, что любая потеря очков в домашних стенах, по сути, оставляла команду шансов на продолжение борьбы. Перед пятым туром у всех команд (кроме Украины и Македонии, в нашей группе играют также Исландия и Чехия) было по 4 очка (по две домашних победы и два гостевых поражения).
Украина прекрасно понимала это, и соответствующим образом начала поединок против Македонии. Команда Виталия Андронова при первой же возможности бежала в быструю атаку, Пытаясь создать себе преимущество. В принципе, эта тактика работала: после половины тайма Украина выигрывала со счетом 12:10. Однако затем случился провал - хозяева пропустили шесть голов подряд, отпустив соперника в отрыв на четыре мяча. К перерыва хотя бы сократить отставание украинцам не удалось - команды ушли отдыхать при счете 14:18.
На старте второго тайма сине-желтые гандболисты дважды сокращали отставание до минимума, но отыграться хозяева ни разу не сумели.
Очень мощный поединок, как и всегда, провел вратарь Игорь Чуприна, в активе которого дюжина различных сэйвов. Особенно мощно Игорь выглядел по ходу последней 10-минутки, когда ему удалось отразить несколько бросков с убойных позиций, а также потянуть 7-метровый пенальти от Кирилла Лазарова. Благодаря игре своего вратаря, Украина сохранял шансы на спасение.
И хозяевам таки удалось отыграться - на последней минуте Захар Денисов эффектным броском спиной вперед сравнял счет на табло (27:27). А затем свое слово вновь сказал Игорь Чуприна, которому удалось на последней секунде отразить бросок игрока Македония с левого угла, тем самым сохранив ничейный счет.
Таким образом, Украина набрала одно очко в домашнем матче против Македонии, сохранив минимальные шансы на выход в чемпионат Европы. Перед последним туром сине-желтые идут на третьей позиции, имея в активе 5 очков. Для выхода на Евро-2018 украинцам обязательно надо побеждать 18 июня Исландию, которая уступила в Чехи 24:27, на выезде в матче последнего тура. Сейчас у чехов 6 очков и игра в Македонии, у наших с македонцами - по 5 очков, у исландцев - 4.
Виталий Андронов, главный тренер сборной Украины:
- В первом тайме неудачно сыграли вратари. В защите у нас не получалась схема 5-1, которую мы наигрывали. Надо всеми над нами довлел результат, мы понимали ответственность, поэтому пытались сделать все наверняка. Из-за этого в нападении совершенно не было скорости. Нам противостояла очень серьезная команда, которая основательно подготовилась, разбирала наши прошлые матчи. В первой половине мы хоть и повели 12:10, но получили подряд 6 мячей. Этот провальный отрезок нас выбил немного из колеи.
Во втором тайме ребята на жилах вытянули эту игру. Эта игра дорогого стоит. Она дороже, чем две наши победы, которые были добыты дома. Спасибо зрителям за поддержку. Спасибо моим ребятам – они настоящие бойцы, настоящие мужчины, которые заслужили уважения. Они вышли с высоко поднятой головой из такой сложной ситуации. Это было непросто, особенно когда игра не складывается. Но когда включились в игру вратари, Игорь Чуприна поймал свою игру, то и остальные воспряли. Я может повторю банальную вещь, но сейчас вратарь – это половина команды, даже больше половины.
Те, кто был в зале, видели, что судьи сделали все, чтобы мы проиграли. Но я благодарен судьям, что даже в такой ситуации мы выстояли, побороли, в том числе их. Пусть им будет стыдно.
Я благодарен команде, даже тем, кто не выходил на паркет. Я скажу, что это была в какой-то степени победа. Победа над самими собой. С учетом того, как складывалась игра, эта ничья даже дороже победы. С таким коллективом можно хоть куда.
Борьба за чемпионат Европы продолжается. Если говорить о турнирном положении, то если бы даже мы сегодня выиграли, это бы нам не дало каких-то дивидендов: все равно в Исландии нам бы пришлось брать очки из-за не самой лучшей разницы мячей. Очень сложная задача, но посмотрим, как мы успеем восстановиться. Непростая дорога. Хорошо, что едем за день раньше. Но как говорится, мяч круглый. Мы уже сделали все, что могли. Остался последний шаг».
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