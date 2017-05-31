Европанкратион Сумские бойцы достойно выступили на чемпионате Европы по панкратиону.

Панкратион в Сумской области является сегодня одним из самых популярных видов спорта. Это доказывают многочисленные соревнования, которые проходят на территории региона, и успехи бойцов на всеукраинском и международном уровнях.

На чемпионате Европы по панкратиону, который прошел в Бриндизи (Италия) 9-11 июня, сборная Украины завоевала немало медалей. О турнире рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Чередниченко. Большую роль в украинских победах сыграли сумские спортсмены, которые составили половину сборной, включая молодежный состав.

Конкуренция на чемпионате была очень большая — за победами приехали лучшие представители девяти европейских стран, большинство из которых имели в весовой категории по два спортсмена.

Молодая поросль

Первый день чемпионата закончился достаточно неплохо, несмотря на много факторов, которые препятствовали достижению нашими кадетами и юниорами высоких показателей. Однако команда Украины даже в таких условиях не уступила. В результате напряженных боев были получены многочисленные победы. Сумчане среди кадетов и юниоров выиграли по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей.

В личном зачете чемпионами стали Дмитрий Коломиец (ОДЮСШ), Мосьпан Альберт (СО ДЮСШ единоборств), Вячеслав Михайличенко (КДЮСШ единоборств) и Владислава Цилуйко (ДЮСШ «Старт»). Отличились и были также награждены Антон Голомидов, Артем Чорный, Александр Одинцов, Алексей Подоляка и Александр Костенко.

Шесть чемпионов

Во второй соревновательный день было разыграно двенадцать комплектов наград в разделе «Pankration Athlima» среди взрослых, вместе с которыми приняли участие и спортсмены юниорского возраста. В шести весовых категориях сборная Украины взяла первенство.

Чемпионами среди сумчан стали Баранов Дмитрий (в/к 60 кг), Богдан Ленда (71 кг) и Елена Сушко (71 кг), представляющие ФСО «Спартак». Вместе с ними на пьедестал поднялись Вячеслав Михайличенко (84 кг), Александр Костенко (66 кг), Кирилл Горобец (71 кг) и Денис Никонец (60 кг).

Полный контакт

Последний день чемпионата Европы проводился по правилам полного контакта и на ковер вышли элитные бойцы панкратиона. Чемпионом среди взрослых в в/к 60 кг стал студент института физической культуры Сумского педуниверситета Денис Никонец, которого пропустил вперёд один из его наставников Дмитрий Баранов, ставший серебряным призёром в этой же весовой категории. Титул чемпиона Европы за 4 секунды до конца финальной встречи в в/к 71 кг судьи не дали возможности завоевать ещё одному представителю Сум Кириллу Горобцу. Нарушая регламент и правила соревнований, судьи приняли решение пересмотреть весь бой и вынести решение в пользу соперника, при этом не оставив шанса на победу. Протест украинской стороны рассматривать по непонятной причине не стали. Призером в данном разделе также стал Вячеслав Михайличенко, представитель СК «Спарта».

Юниоры от старших товарищей не отстали. Шансов никому не оставил в в/к 77 кг сумчанин Вячеслав Михайличенко (КУ КДЮСШ единоборств), выиграв четыре встречи. Серебро также завоевали студенты института физической культуры Сумского педагогического университета Альберт Мосьпан в/к 60 кг (СО ДЮСШ единоборств), Александр Костенко в в/к 66 кг и Александр Одинцов в в/к 71 кг, представляющие ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы. Бронзу в в/к 71 кг завоевал ещё один студент этого учебного заведения, представляющий СО ДЮСШ «Старт» Алексей Подоляка.

К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Чередниченко С.В., Томенко А.А., Зернов Е.В., Гордиенко В.В., Артюх А.В., Артюх М.А., Сушко Е.А., Неткачев Д.Ю., Кормилец С.В., Гаврыш С.Г. и Мищенко А.И.

Достигнув хорошего результата, сумские спортсмены не дают себе времени для отдыха. Уже через две недели начинается подготовка к Чемпионату мира и Украины, которые пройдут осенью.