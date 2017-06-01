Футбольний двобій. Верхня Сироватка розгромила Стецьківку З рахунком 4:1 закінчився матч між двома командами Чемпіонату Сумського району з футболу серед молоді.

У двобої за перемогу зійшлися спортсмени із Верхньої Сироватки (команда «LS GROUP») та Стецьківки (команда «Рост»). У командній грі між дорослими сироватчани обійшли Стецьківку з рахунком 10:0.

За словами тренера Верхньосироватської команди Олега Обозного, сама гра на полі у Верхній Сироватці була складною, але результат того вартий. «Наші суперники були сильні, але ми справилися. Команда приїхала без тренера та не мала підтримки, їм ніхто не підказував, що робити, можливо десь змінити комбінацію. Тому ми показали увесь свій професіоналізм і перемогли. Зіграли грамотно, організовано, компактно. Використовували свої сильні сторони,» – розповідає тренер юних футболістів.

Чемпіонат Сумського району серед юнаків ліги футбольних клубів проводиться уже 3 рік поспіль. Участь у ньому беруть команди з давніми традиціями, де є юнацькі збірні. Цього року таких колективів зібралося 8. Усі футболісти шкільного віку від 17 років та молодше.

Як розповідає заслужений юрист України, куратор команди «LS GROUP» Геннадій Дем’яненко, головна мета створення цієї ліги популяризувати спорт у сільській місцевості та залучити до нього, як можна більше молоді. Тож грають у цій лізі лише вихідці, жителі сіл, або ті люди, які закінчили школу Сумського району.

«Хлопці з Верхньої Сироватки справжні молодці, викладаються на повну силу не лише на іграх, але й на тренуваннях. Провели уже 6 поєдинків і в усіх показали достойний результат. Минулого року їм вдалося вибороти першість Сумського району серед юнаків. Ми їх за такі старання нагородили, придбали фірмові спортивні костюми, іменні футболки та протягом року багато чого докуповували їм. Цього року, сподіваюся, хлопці знову стануть першими. Якщо їм це вдасться – одержать сюрприз. Загалом у нас три команди: дитяча, юнацька та доросла. Останні цього тижня в рамках літнього чемпіонату області грали з командою «Lex-VSK». Хлопці перемогли з рахунком 4:3. Пишаюся ними,» – ділиться Геннадій Олександрович.

Зараз футболісти готуються до нової гри, яка відбудеться 18 червня у неділю. На полі зустрінуться команди Верхньої Сироватки («LS GROUP») та Степанівки (Хлібодар-2). Гра буде виїзною на Степанівському полі. Загалом же переможців турніру визначатимуть за рейтингом балів. Хто цього року отримає першість Сумського району з футболу серед юнаків стане відомо уже на початку вересня.

Джерело: газета «Вперед»

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