ПФК «Суми» розпочав підготовку до чемпіонату на тренувальній базі клубу «LS GROUP» З рахунком 1:0 закінчився матч на честь Дня Конституції України між «LS GROUP» та клубом «Кристал». Змагалися команди в рамках Кубку Ліги футбольних клубів Сумського району.

А вже 2 липня відбувся матч-відповідь Кубку, де футболісти з Верхньої Сироватки знову отримали перемогу – виграли у клубу «Кристал» із Низів з рахунком 2:0. Ця перемога принесла «LS GROUP» вихід у півфінал Кубку «Ліга футбольних клубів Сумського району».

«Ми лише рік у дорослому футболі, але намагаємося показувати хороші результати. Серйозно готувалися до всіх ігор, адже наш суперник непростий. Коли грали перший матч, ми були впевнені, що треба виграти та показати результат спочатку на своєму полі. Проте в першій грі багато чого не реалізували, рахунок був мінімальний. Уже на другому матчі в Низах виклалися на повну та гарно зіграли. Думаю, на цьому періоді ігор всі команди рівні, проте у наших футболістів є командна робота, потужні тренування та підтримка юридичної компанії LS GROUP», - говорить представник Верхньосироватської команди Артем Линник.

З хокейно-баскетбольним рахунком 16:0 футбольний клуб «LS GROUP» виграв у футбольного клубу «Серж» (м. Суми). На двобої команди зійшлися 30 червня, за перемогу змагалися в матчі літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини.

Відразу два гравці футбольного клубу «LS GROUP» - Євген Сайко та Артем Линник увійшли в десятку бомбардирів групи «В» літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. До слова, 1 липня, у столиці Туреччини стартувала фінальна стадія Кубку регіонів UEFA 2016/2017. Участь у цих змаганнях бере команда збірної України з футболу, яка сформована на базі клубу «Інгульця». У складі цієї команди - гравець ФК «LS GROUP» Роман Прощенко.

«Хлопці значно покращили своє ставлення до футболу, і «локомотивом» Ліги серед юнаків другий сезон поспіль є саме команда «LS GROUP». Дорослі показали відмінну тактико-технічну гру, результат якої – вихід у півфінал Кубку Ліги. У останній грі літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини клуб взагалі переміг у сумського ФК «Серж» із найбільшим «сухим» рахунком туру – 16:0! У останньому турі чемпіонату області наші хлопці вибороли перемогу 2:1 у глухівського «Велетня». За нашої підтримки ФК «Локомотив» (м. Кролевець) вийшов до фіналу Кубку Сумщини. Проте на цьому не будемо зупинятися. Головні наші завдання цього сезону – призові місця у цих турнірах та, звісно ж, упорядкування стадіону у Верхній Сироватці. Вдячні, що в цьому питанні влада іде нам на зустріч. До речі, ПФК «Суми» розпочали свої тренування на нашому стадіоні», - зазначив заслужений юрист України, куратор команди «LS GROUP» Геннадій Дем’яненко.

Нагадаємо, жителі селищ Верхньої Сироватки, Новоселиці, Стінки та Залізняка зібрали сотні підписів за звернення до депутатів Сумської облради. У листі просять підтримати дитячий-юнацький футбол у Верхній Сироватці, зокрема наголошують, що в селищі відсутній належно упорядкований стадіон. Фактично існує тільки футбольне поле, проте немає відповідної інфраструктури. Вартість будівництва та облаштовування повноцінного стадіону для великого футболу може сягнути мільйонів гривень. Проте вартість будівництва футзальної площадки для міні-футболу є посильною сумою для спільного фінансування державою, місцевою владою та бізнесом.

Учора, 9 липня, успішно для футбольного клубу «LS GROUP» пройшла і гра з ФК “Деметра”: дитячо-юнацька команда виграла з рахунком 6:0, а дорослі вибороли перемогу із рахунком 9:1.

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