Синхронные нули Обе команды, представляющие Сумщину в первой лиге чемпионата Украины по футболу, проиграли свои выездные матчи.

ПФК «Сумы» играл в столице против «Оболони-Бровар», ахтырский «Нефтяник» ездил в Николаев встречаться с местной одноименной командой.

А был ли пенальти?

В стартовых составах вышли практически сильнейшие игроки своих команд. У гостей отметим одновременное появление Каськова на острие (в атаке у сумчан идет ротация) и дебютанта Вечурко в центре полузащиты рядом с Лиховидько и Лебеденко, пишет Спортарена.

Матч проходил в день, который все поклонники оболонского клуба считают юбилейным – 25-летие былого ФК «Оболонь». Это обязывало хозяев, так что они с первых минут бросились вперед. Тем не менее, не они, а гости отличились первым опасным ударом. Лебеденко выцарапал мяч для Каськова, однако тот с линии штрафной не попал в дальнюю девятку. А еще через минуту уже сам Лебеденко взял игру на себя и метил в правый от вратаря нижний угол – удар, он же силовой прострел, оказался неточным.

«Оболонь-Бровар» приняла к сведению опасные выпады гостей и пошла вперед. Перспективный штрафной был для Слободяна-младшего – мяч прошел выше ворот. Затем уже Гуськов протащил мяч с правого края и прострелил, Литвиненко среагировал, а Продан с Сахнюком не смогли продраться и достать на добивание. А какой момент в ответке был у сумчан! Лиховидько пробивал с пределов штрафной, но перед самим вратарем возник Сартина и срикошетил мяч на угловой. Дальше уже у противоположных ворот Продан и Слободян неточно пробивали с опасных позиций головой. Однако темповый, наполненный острыми моментами первый тайм все же завершился с нулями на табло.

Едва команды начали после отдыха, как Сахнюк и Бовтрук разогнали быструю атаку через правый край. Последовала загрузка мяча в штрафную, где его попытался отбить пяткой Лиховидько. Вышло несколько неловко, и, похоже, не обошлось без рикошета в руку. Хотя скорее там мяч нашел руку, а не наоборот. Рефери же безапелляционно указал на 11-метровую отметку, и Слободян развел мяч и вратаря по разным углам – 1:0.

Но насладиться преимуществом не удалось – вскорости счет снова стал равным. В рядовой ситуации хозяева наварили у своих ворот: голкипер отпасовал на левого защитника, тот опрометчиво переадресовал мяч в центр. А там не зевал Лебеденко: отобрал мяч, сделал рывок и переиграл Федоривского в ближнем бою – 1:1. Этот поворот привел к упрощению игры. Была еще одна атака сумчан с немного неточным ударом того же Лебеденко. Пошли удары Слободяна, Сахнюка – мимо. За гостей Богачев не менее неточно пальнул со штрафного. Вышедший на замену Махарадзе был ближе к успеху, но попал в частокол ног соперников. С разным успехом с разных позиций били Медынский, Лиховидько, Махарадзе.

Но по мере того, как уставали соперники и невольно раскрывались, стараясь бить атака на атаку, пространство все больше играло в пользу быстрых и техничных игроков группы атаки киевлян. И вот пошла быстрая по левому флангу, прострел, отскок – Слободян и Корольчук, показалось, помешали друг другу. Но вышло здорово: мяч отскочил к набегавшему на дальнюю штангу Шевчуку, который буквально вдолбил его в ворота – 2:1.

Несколько раз счет должен был изменяться. Один только Корольчук трижды из разных положений искал пути к воротам. А у гостей супер-шанс выпал Лебеденко – он здорово бил головой после флангового навеса, но тут уж Федоривский здорово выручил «пивоваров». А вот гости у себя набедокурили сами – и лишь Бобров успел заблокировать верный удар Шевчука.

После этого поражения ПФК «Сумы» скатились на привычное 12-ое место, поближе к зоне вылета. Следующая игра пройдет уже 9 августа дома против МФК «Николаев».

Анти-договорняк

Перед матчем в Николаеве поползли слухи – на матч якобы были аномальные ставки. Но если судить по движениям цифр, все случилось совершенно наоборот, чем прогнозировали до матча специалисты по букмекерству. «Николаев», вопреки логике ставок, выиграл, подтвердив, получается, чистоту матча.

Гости с первых минут попытались использовать свое преимущество в скорости – однажды на ход Кателину стелился очень интересный пас, но Важинский прочитал эпизод и успел на перехват. А вот хозяева первый же подходящий момент реализовали. На 14-ой минуте Ковалев с центра поля забросил отличную передачу в центр штрафной, и Рогозинский, опередив Циколию и вратаря, головой направил мяч в ворота – 1:0.

Всего через минуту счет удвоился. Снова катализатором атак николаевцев стал Ковалев – на этот раз он остроумно отпасовал на ход Попову, тот прорвался через правый край и стелил поперечную на идущего параллельным курсом Сикорского. Хотя передача была не самая удобная, в недодачку, форвард на нее среагировал. Первый его удар принял на себя вратарь, но Сикорский чувствовал себя свободно и лично успел на добивание – 2:0.

Наверное, гости с облегчением заменили бы сразу нескольких игроков в обороне и опорной зоне, но в том-то и дело, что у нынешних ахтырчан сделать это (по качеству) некем. Так что более опытные николаевцы продолжали куражиться, и вот уже Данкович потащил смачный удар Берко, а Ковалев на добивании простил соперников. Лишь на исходе первого получаса, после планового водопоя, гости смогли нанести первый удар по воротам соперников. Кателин неточно замкнул головой штрафной от Скакуна. Еще один стандарт исполнял прямым ударом сам Скакун – но по воротам не попал. Как, впрочем, и другой игрок, любящий бить стандарты – николаевец Берко.

Еще до перерыва ахтырчане бросили две замены. И, кстати, имели убойнейший шанс забить, когда Важинский в борьбе со Швецом выпустил мяч, а Кателин лупил в ворота без вратаря – но на линии того подстраховал Момот. Первый тайм завершился при преимуществе в два гола хозяев. Николаевцы вполне комфортно чувствовали себя с таким перевесом. Пару раз едва не убегал от соперников Сикорский, были штрафные и у Берко, но в этот вечер они у него не шли.

Ахтырчане по движению были активными, но до остроты доводили не так часто. Разве что после розыгрыша одного из угловых Сачко выиграл воздух, правда, тоже по воротам не попал. Да еще в одном моменте пришлось блокировать удар Швеца. Стеной ложились защитники под удары Антюха, Кателина, Сачко. Однажды претендовал на пенальти все тот же Антюх, однако рефери посчитал, что Чучман выковырял у него мяч в пределах правил.

Под конец матча гости здорово активизировались, и тут оборона Николаева стала потрескивать. Обязан был забивать Васильченко, которому удобно скинул мяч Яременко – тут Важинский потащил мяч. Лишь в самой концовке Сачко в борьбе с Бессаловым заработал опаснейший штрафной, который прямым ударом в обход стенки реализовал опытнейший Бояринцев – 2:1. На большее времени попросту не оставалось. С теми же 4 очками «нефтяники» на 11-ом месте, а в следующем туре будут принимать «Ингулец».