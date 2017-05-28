На дне Второй раз в сезоне ПФК «Сумы» опускается на последнее место в турнирной таблице Первой лиги, «Нефтяник» - всего в очке от зоны вылета.

24 сентября прошли игры 13-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги.

Минус два

На стадионе «Юбилейный» ПФК «Сумы» принимал дебютанта первой лиги зарянские «Балканами» с Одесщины, с которыми справился в июне в стыковых матчах за право остаться в первой лиге. Тогда наши выиграли 2:0 дома и сыграли вничью в гостях 1:1. Позже «балканцев» допустили к первой лиге тоже.

Сумчане еще дома не выигрывали в этом сезоне, поэтому с первых минут завладели территориальной инициативой. Правда, не досчитались сразу нескольких игроков основы – Вечурко заболел накануне, Лебедь не играл из-за повреждения ноги, Богачев травмировался накануне, пишет Спортарена.

Гости сознательно играли вторым номером, выстроив эшелонированную оборону. Лишь изредка удавалось хозяевам подходить к владениям Паламарчука. В одной такой вылазке Николай Златов врывался в зону центрфорварда, Литвиненко вышел далеко из своих ворот и сыграл грудью. Можно понять зарянцев, которые апеллировали к арбитру, на грани фола играл кипер хозяев.

В следующий раз вступить в игру пришлось Паламарчуку. Опасный штрафной у боковой линии штрафной площади привел к нарушению правил против кипера гостей. А на 37-й минуте хозяева заработали пенальти, когда Грищенко врывался слева в штрафную, но Юречко катком проехался по форварду хозяев. Но Кучинский угадал и прыгнул в правый от себя угол, потянув мяч Ямполя – 0:0. Это уже второй незабитый домашний пенальти сумчан после игры третьего тура с «Кремнем».

Через минуту Душин пытался «нарисовать» еще один пенальти, но судья заметил наигранность в действиях игрока «Сум» и наградил того «горчичником».

Перед свистком на перерыв два в два выходили сумчане на ворота соперника, но, показалось, Махарадзе не совсем рационально использовал свой шанс.

Во втором тайме ничего особо не поменялось. Хозяева продолжали атаковать, нагнетать на ворота соперника. И на 68-й минуте хозяева своего таки достигли. Лебеденко от боковой линии поля навесил со штрафного на дальнюю штангу, и Махарадзе коленом переправил мяч в ворота.

Забитый мяч подстегнул хозяев, который грамотно контролировали мяч и уже видели первые домашние три очка в своем активе. Но первой ласточкой стал неточный удар Райчева с линии штрафной на последних минутах. И перед самым финальным свистком гости отыгрались, даже пробив не в створ. Показалось, вышедший на замену Гончаренко после грамотной скидки партнера под удар, отправил мяч вперед, и Циколия в районе 11-метровой сильно срезал мяч в свои ворота. Литвиненко пытался достать мяч. Но все тщетно – 1:1. Сумчане потеряли два очка за несколько секунд до свистка об окончании игры.

После этой игры Сумы опустились на последнее место с 9 очками.

Минус три

В тот же день ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» принимал дома краматорский «Авангард». Краматорчане потратили немало сил и эмоций на кубковый матч против «Ворсклы», который проиграли, так что прибыли на Сумщину в настроении, далеком от праздничного. Видно было, что тренерский штаб существенно перекроил состав – то ли чтобы добиться от коллектива свежести, то ли чтобы встряхнуть его после вылета из кубка.

Уже в дебюте было опасно у ворот хозяев, однако Даудов неудачно подал штрафной, и «Нефтяник» убежал в стремительную контратаку, однако экс-краматорчане Поднебенной и Передистый не смогли довести до удара. Ахтырчане еще не раз эффективно использовали пространство. Однако были проблемы с последним пасом, который то перехватывали Воробей с Ермаковым, то на него не успевали одноклубники (как на острейший прострел с правого фланга – Яременко мог замыкать с убойной позиции, но опоздал на какие-то доли секунды).

«Авангард» старался играть намного конкретнее. Так, с одним из дальних ударов Даудова голкипер хозяев справился не с первого раза. Позже Марат заработал угловой на своем левом фланге, а Собко отправился его подавать. На корнер прибежал со своей штрафной площадки Ермаков – он мастерски расшатал своего опекуна Лапина и первым успел к мячу, забив с близкого расстояния – 0:1. На кураже кременчужане провели еще несколько атак, а Евдокимов заработал интересный штрафной для Демченко, который, впрочем, не удалось реализовать.

Ахтырчанам понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Но уже вскоре на ворота Денчука обрушился град ударов и стандартов. Голкиперу гостей пришлось переводить мяч на угловой после коварного штрафного от Скакуна. Вскоре этот же футболист после розыгрыша углового хорошо прицелился и бил метров из 20-ти – Денчук потащил очень непростой удар. После очередного углового Лапин бил в дальний угол, но мяч прошел мимо цели, зацепив соперников. Итогом штурмовых атак стал гол Власюка, который подобрал мяч на линии штрафной и зряче запустил в дальнюю девятку – 1:1.

На второй тайм хозяева вышли с одной заменой и большим желанием выйти вперед. И вот рядовой навес бывшего игрока Авангарда Швеца едва не застал врасплох бывших одноклубников – мяч опустился на перекладину, но вылетел все же за пределы поля. Тут же быстрой атакой ответили и краматорчане, теперь Солдатенко среагировал на дальний удар Демченко. Игра на встречных курсах взбодрила публику – еще через минуту Суханов точным навесом нашел на дальней штанге Поднебенного, однако Денчук потащил его удар. А следом уже Кателин лишь немного не достал мяч после подачи с левого фланга.

При этом очень быстро умели переходить из обороны в атаку и гости: однажды на прострел Даудова лишь чуть-чуть не успел Евдокимов, когда Передистый лишь ценой повреждения обезвредил соперника на линии вратарской. Не везло и хозяевам, у которых Яременко разыграл с Сухановым просто отличную атаку, но с близкого расстояния запустил мяч выше ворот. Он же через пару минут опаснее пробил издали – и, наверное, разозлил неточностью, потому что вскоре уступил место на поле Антюху. А вскоре Цюцюра здорово протащил мяч, но, вложив в удар всю силу, запустил его выше ворот.

И в концовке «Авангард» ударил по хозяевам их же оружием. Пока «Нефтяник» нажимал и пытался забить победный мяч, гости убежали в контратаку, завершив ее решающим голом. Первый мяч после выноса здорово выиграл Швыдкий, сбросив на ход Шаврину, а тот не стал бежать или идти в обыгрыш, а бросил на ход недавно вышедшему на замену Шараю. И тот, оказавшись перед Солдатенко, все сделал по науке: легкий удар низом мимо голкипера и 1:2! В оставшееся время гости старались держать мяч подальше от своих ворот, так что у ахтырчан попросту не хватило сил и времени, чтобы переломить ход поединка. Теперь они 14-ые с 11 очками.