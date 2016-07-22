Триумф сумского панкратиона В Сумах 10-11 ноября собрались сильнейшие бойцы страны, чтобы разыграть награды чемпионата Украины по панкратиону среди мужчин и женщин.

Около 500 спортсменов соревновались за первенство с целью отбора в основной состав сборной команды Украины. В течение двух дней спортсмены разыграли 48 комплектов наград. Соревновались в четырех видах программы - «греплинг ноу ги» и «греплинг ги», «традишн» и «фулл».

Чемпионат Украины принимал легкоатлетический манеж СумГУ, который на порядок поднял престиж соревнований. Гости были в восторге от условий, трибуны были переполнены, как юными зрителями, так и взрослыми. Было много зрелищных поединков, что подтверждали частые аплодисменты зрителей.

Что такое?

Панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства, который является мировым наследием боевого искусства. Его уникальное отличие в том, что он является единственным боевым спортом, существующим сегодня, который может на законных основаниях считать своими корнями древние Олимпийские Игры.

Современный панкратион - это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств. Панкратион интересен тем, что является универсальным видом спорта. Он закаляет силу духа, характер, и хотя на первый взгляд кажется, что это только силовой вид спорта, на самом деле без сообразительности, быстроты реакции тоже не обойтись.

Наши сборники

Сборная команда Сумской области была представлена на этих соревнованиях 80 спортсменами, которые представляют Сумы, Путивльский, Лебединский, Тростянецкий, Ахтырский и Глуховский районы. Как всегда, сумская команда была настроена только на победы, на первые места. Причем не только количественно одерживала победы, но и качественно.

Основные спортсмены сборной области, которые недавно вернулись с двух чемпионатов мира по грепплингу и панкратиону, также принимали участие в чемпионате и внесли дюжину медалей различных сортов:

Светлана Скрипник в который раз подтвердила чемпионство в весовой категории до 53 кг в разделе «грэпплинг ноу-ги» и получила золото в разделе «традишин».

Анна Заикина завоевала бронзу в разделе «грэпплинг ги» и серебро в разделе «традишин» в весовой категории до 58 кг.

Сушко Елена стала абсолютной чемпионкой этого турнира, получив четыре золотые награды в весовой категории до 71 кг.

Альберт Мосьпан получил первое место в разделе «фулл» и второе место в разделе «грэпплинг ноу-ги».

Победители и призеры

Впервые выступив во взрослой возрастной категории, отличный результат показал Богдан Дорда, который занял второе место в разделе «грэпплинг ноу-ги» в весовой категории до 66 кг. Удачно дебютировал на этих соревнованиях Александр Одинцов, занявший первое место в весовой категории до 71 кг в разделе «традишин» и третье - в разделе «грэпплинг ноу-ги». Также удачно дебютировать получилось у Даниила Штанько. Он получил серебряную награду в разделе «грэпплинг ги» в весовой категории до 71 кг.

Александр Козлов перейдя в большую весовую категорию, до 71 кг, завоевал золото в разделе «грэпплинг ноу-ги». Также перейдя в большую весовую категорию, до 77 кг, Кирилл Горобец, как всегда, не оставив шансов на победу своим соперникам, получил золото в разделе «фулл». Дмитрий Неткачев занял первое место и еще раз доказал, что ему не имеет равных в весовой категории до 77 кг в разделе «грэпплинг ноу-ги». Роман Миронов, выступив во всех разделах программы соревнований в весовой категории +100 кг, взял два золота в разделе «фулл» и «традишин», серебро в разделе «грэпплинг ноу-ги» и бронзу в разделе «грэпплинг ги».

Освобожден от соревнований был только чемпион мира по греплингу и панкратиону Баранов Дмитрий, который не участвовал с разрешения федерации. К тому как раз праздновал день рождения. Поздравляем!

Победы целой группы воспитанников сумской школы панкратиона, которые также могут стать первым шагом к международным триумфам:

Людмила Орел - II место, Виктория Сергиенко - I место, Валентин Остапенко – два II места, Александр Артюх - II место, Иван Захарук - I место, Александр Луговик - II место, Артем Балашов - II место, Эрик Ступак - III место, Никита Душко - III место, Денис Зеленский - III место, Игорь Филимонов – два III места, Дмитрий Рыбальченко - II место, Иван Харченко - III место, Максим Крупчан - III место, Максим Березин - II и III место, Михаил Люсютченко - III место, Александр Баглаев - II место, Иван Гаршин - III место, Денис Коваленко - II место, Рулсан Моисеенко - I место, Олег Казарин - III место.

Сумчане не имели равных себе ни в одном из разделов, уверенно завоевав золото в общекомандном зачете.

К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Чередниченко С.В., Томенко А.А., Зернов Е.В., Артюх А.В., Артюх Н.А., Неткач Д.Ю., Гавриш С. , Шевченко В.Г., Набока О.Б., Сушко А.А., Скрипник С.В.Мищенко А.И., Федосеев Д.А.