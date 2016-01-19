Первый подиум Первая личная гонка сезона в кубке мира по баитлону принесла украинской сборной первый подиум.

Морозный Остерсунд, в отличие от предыдущих сезонов, порадовал сегодня настоящей биатлонной погодой, позволив спортсменкам продемонстрировать свои лучшие качества в индивидуальной гонке. И среди главных действующих лиц были украинские девушки! Сразу три представительницы нашей сборной обошлись без штрафных минут! А выпускница СумГУ, киевлянка Юлия Джима завоевала второй личный подиум в карьере! Браво, Юля!

Индивидуальные гонки традиционно богаты на сюрпризы. Но старт гонки все равно вызвал легкое недоумение: Мона Брорссон, в прошлом сезоне не дотянувшаяся до 85% точности, и традиционно много проигрывающая на дистанции, в первой гонке на домашнем этапе раскрылась совершенно по-новому: поразила все мишени, при этом скоростью лишь увеличивая добытый на стрельбище перевес! Но все-таки ориентир шведка установила слишком рано, хотя из соперниц по первой стартовой группе с ее временем не смог конкурировать никто.

Но уже спортсменки, ушедшие в гонку в середине стартового протокола, начали методично отодвигать хозяйку трассы. Активнее других старалась словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова, которая индивидуальные гонки никак не может считать своей коронкой. Но сегодня вплоть до четвертого рубежа Паулине удавалось буквально всё! И лишь когда впереди замаячил золотой отблеск финиша, стрельба Фиалковой вновь напомнила о себе – минута штрафа! Тем не менее, словачка выскочила на последний круг первой, и к финишу превратила две секунды перевеса над Брорссон в 17 секунд.

Но этого было не достаточно, поскольку позади на всех парах мчалась к финишу Юлия Джима! Лучшая из украинок в общем зачете прошлого сезона и в первом старте нынешней зимы подтверждает серьезность своих намерений. Четыре нуля на огневых рубежах говорят о том, что летнее межсезонье прошло продуктивно, и периодические проблемы со стрельбой Юли, тревожившие ее, тренеров и болельщиков год назад, в олимпийском сезоне успешно преодолеваются. И даже опасения по поводу физической готовности после перенесенной пару недель назад простуды (из-за чего Джима пропустила соревнования в Шушене) тоже были перечеркнуты финишным отрезком Юли – по скорости она совсем не уступала Фиалковой, показав в итоге результат в топ-20 по чистой скорости. К слову, сегодня совсем не лишними оказались силы, сэкономленные три дня назад, когда наша биатлонистка не участвовала в смешанных эстафетах. И лишь в скорострельности результат Джимы далек от лидеров, но это и объяснимо, учитывая специфику минутного штрафа за промах.

Правда, результат украинки продержался на первой позиции в промежуточном протоколе менее трех минут, пока к финишу не прибежала связка нашей Вали Семеренко – Надежды Скардино. Валя, которая сама боролась за подиум, невольно помогла белорусской спортсменке бороться с подругой по команде, «везя» Надежду на своих плечах почти весь финишный круг. Справедливости ради, Скардино наверняка удержала бы 11-секундный перевес без сторонней помощи. Финишный протокол радовал глаз: Беларусь-Украина-Украина! Двойной подиум?

Особое мнение на этот счет было у Сюннёве Сулемдаль. Пропустившая почти полностью прошлый сезон (лишь один этап кубка мира в Контиолахти), норвежка все сэкономленные силы выплеснула в этой гонке! Предыдущий личный подиум Сулемдаль датировался далеким 2014 годом. И вот, спустя четыре года, в олимпийский сезон, она снова поднимается на пьедестал почета, отодвигая Валю Семеренко на четвертое место и позволяя Юлии Джиме порадоваться лишь бронзе. А вот Надежда Скардино все же должна сказать Вале спасибо – ценой помощи на последнем круге стала первая победа в карьере 31-летней белорусской спортсменки!

Отличный, прежде всего в плане стрельбы, результат показала Ирина Варвинец, привычно быстро закрывшая все мишени. Скорости на дистанции Ире пока недостает, потому на финише пока лишь 28-й результат. Но время для того, чтобы набрать форму, еще есть. Результаты Юлии Джимы, Вали Семеренко и Ирины Варвинец принесли в копилку команды в Кубке наций 404 очка, что является лучшим показателем дл Украины в личных гонках за последние три сезона!

Кубковые очки заработали также Анастасия Меркушина (37-е время с двумя промахами) и Вита Семеренко (40-е с тремя минутами штрафа). При этом Меркушина отметилась лучшей в команде скорострельностью (6-е время стрельбы среди всех участниц). И лишь Елена Пидгрушная свои первые успехи перенесла на следующие старты – при трех незакрытых мишенях показав 58-й результат.

С медальный почином, Украина! А завтра индивидуальной гонкой свой сезон в личных стартах окроют мужчины, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Надежда Скардино (0+0+0+0) 42:57,4

2. Сюннёве Сулемдал (0+0+0+0) +2,9

3. Юлия Джима (0+0+0+0) +12,0

...

4. Валя Семеренко (0+0+0+0) +30,1

28. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +2:50,4

37. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +3:24,2

40. Вита Семеренко (1+1+1+0) +3:36,8

58. Елена Пидгрушная (0+1+1+1) +4:26,5