Что с «Нефтяником»? Ахтырчане начнут сначала Клуб из Ахытрки, борющийся за выживание в Первой лиге, сформирует обновленный состав.

О текущем положении дел в ахтырской команде Спортарене рассказал и.о. главного тренера Нефтяника-Укрнафты Владимир Кныш.

Ахтырский Нефтяник-Укрнафта пережил закалку, которую немногим удается перенести. Еще в сезоне 2016/17 клуб проводил один из самых удачных своих отрезков (лучший результат за последних четыре года в чемпионате и первый за десятилетие выход в четвертьфинал кубка). Однако с уходом ряда лидеров команда из Сумщины оказалась почти что на исходной точке своего развития, с той лишь разницей, что к имеющимся малоопытным местным талантам и недавним игрокам ротации не было возможности присоединить мало-мальски статусное усиление.

Вот и вышло так, что коллектив метнулся из огня да в полымя: после шестого места в прошлом чемпионате они теперь вынуждены бороться за выживание в Первой лиге, отправившись на зимовку на 15-м месте – в зоне вылета. Чего ждать от этой команды и каковы перспективы клуба? Обо всем этом мы расспросили и.о. главного тренера Нефтяника-Укрнафты Владимира Кныша.

«При финансовом вопросе те, кто могут играть – не хотят, а те, кто хотят – не могут»

– Владимир Николаевич, первое, что бросается в глаза – летом ушли братья Пасичи, Юрчук, Лозовой, Сондей, Войцеховский и многие другие основные игроки. Была ли возможность сберечь тот состав, который выступал в прошлом сезоне? Рассматривались ли варианты сохранить лидеров или с ними была договоренность, что вы их отпускаете?

– Во-первых, когда мы заканчивали чемпионат – перед ребятами уже были долги по премиальным за несколько игр. К тому же, у многих завершались контракты, а практически всем лидерам в других клубах предлагались условия намного лучше, чем были у нас. Причем, не на какие-то единицы, а в несколько раз. Поэтому тяжело было конкурировать – что-то обещать или говорить, когда у нас возникла неопределенность. То есть, сохранить их было нереально.

– Может быть, это было бы не настолько болезненно, если бы на их места удалось пригласить более-менее адекватные замены. Возможности найти готовых игроков тоже не было?

– Опять же, в конце прошлого чемпионата у нас нарисовалась неопределенность. То есть был вопрос вообще – будет команда или нет. Все было в неведении. Конечно, пригласить никого не могли – потому что на таких условиях, которые у нас были, люди шли во Вторую лигу. Со мной разговаривали очень много футболистов, я со многими разговаривал – мы были в таком режиме ожидания, но этот режим ничем не закончился.

– В каком настроении ушла в отпуск команда? Есть ли долги перед футболистами и тренерами?

– По зарплате долгов нет. Но полкруга мы отыграли без премиальных, а в Ахтырке это было основным. Потому что зарплаты не такие высокие – у многих футболистов зарплата не дотягивала до 10 тысяч гривен.

– Понятно, что для нынешней Первой лиги это уже не уровень, и оставалось мотивировать только спортивным интересом. С этим и связано, что вы сделали ставку на молодых игроков?

– Естественно. Мы столкнулись с такой ситуацией, когда есть финансовый вопрос. Тут все просто: те, кто могут играть – не хотят, а те, кто хотят – не могут. Нужно было находить золотую середину – действительно, чтобы играли именно те ребята, кто мотивирован. То есть, кто готов играть за Ахтырку или за то, чтобы прогрессировать в спортивном плане. Мотивация с финансовой стороны закончилась.

– Наверное, несколько подвели вас опытные футболисты, ведь по ходу сезона два основных, самых опытных защитника перестали играть. Это организационные вопросы? Не травмы, не игровые моменты?

– Да, это организационные вопросы. Но они не в моей компетенции, поэтому отвечать на это не буду. У них состоялся разговор с руководством клуба, и я на эту ситуацию повлиять точно никак не мог.

«Я 22 тура отвечал на один и тот же вопрос»

– Когда слушал пресс-конференции после матчей Нефтяника-Укрнафты, обратил внимание, что все задавали вопросы – почему команда не там, где была раньше, или же, почему не пригласили других игроков, или почему такие результаты. Вам не надоело отвечать одно и то же на такие вопросы, тем более, на такие, которые не в компетенции главного тренера?

– Действительно, я 22 тура отвечал на один и тот же вопрос. И устал искать отговорки. Честно говоря, чтобы начать какое-то новое движение – нужно выкинуть старое. Нужно было забыть все старое и работать в той ситуации, которая есть сейчас. Выкручиваться и выходить из нее. То, что было вчера – это хорошо. Но нужно жить сегодняшним днем.

– Но в ситуации, которая сложилась, были и позитивные результаты. К таким я отношу, например, ничью с Арсеналом, которая стоит многих побед. Или победу над Колосом. За счет чего это удавалось? Это проблески той игры, которую собирались выстроить еще с предыдущим составом?

– Предыдущий состав эту игру уже показывал. А вот этот состав – да, проявлял себя только в нескольких матчах. То есть, использовал наши козыри: быстрые атаки и хорошее взаимопонимание футболистов. Думаю, у ребят получалось это именно с хорошими соперниками, потому что у соперников, может быть, была какая-то недооценка, а у наших футболистов, наоборот, имелась двойная мотивация проявить себя на фоне лидеров – чтобы заявить о себе, ведь у нас 75 процентов состава – неизвестные ребята, игравшие только на область. С Арсеналом это вообще одна из наших лучших игр, потому что по всем показателям мы соперника обыграли. Думаю, ничья – это даже не совсем заслуженный результат.

– В чем секрет того, что эти молодые игроки все-таки заметно прибавили? Как бы там ни было, может, у них нет стабильности, но все они – совсем другие, нежели были раньше.

– Во-первых, никто не отменял соревновательный процесс. Наши ребята получают игровую практику. Они играют с соперниками, которые подтягивают их в классе. И, конечно, мы же тренируемся. Молодежь чувствует себя игроками основного состава, а это – дополнительная ответственность. Поэтому и прибавляют. Конечно, хотелось бы, чтобы они прибавляли быстрее. Но для этого нужно хотя бы, чтобы на тренировках было 20 равноценных футболистов. У нас бывало такое, что на тренировках было 13-14 игроков.

«В Ахтырку раньше ездили за условиями, потому что здесь они были самые лучшие»

– Вообще, Нефтяник-Укрнафта – команда, которая задействовала в осенней части сезона меньше всего футболистов. Понятно, что это мешает не только в игровом плане, но и даже в тренировках, как вы и говорите. Как выходили из такой ситуации?

– С нами тренировался мальчик 2001 года рождения, подтягиваем еще одного игрока. В Ахтырке тяжело найти какие-то таланты. Это в Днепре можно один состав отправить, другой придет. Тот отправить – придет следующий. Там на область только команд 30 играют или 40. В Ахтырке две команды играют между собой, и найти в этом регионе футболистов непросто. Может быть, в Сумах еще можно поискать молодежь, но и там есть проблемы.

– В ахтырской команде раньше никогда и не было особо много своих игроков. Если и попадались, например, династия Ермаков или Кисилей, то их считали местными звездами…

– Интересно, что сейчас в Ахтырке играют 4 местных игрока. Такого никогда не было. Это мы выжали максимум из того, что можно было. Действительно, в Ахтырку раньше ездили за условиями, потому что здесь они были самые лучшие. Сейчас же, конечно, если будут равные условия, и футболист будет выбирать между Ахтыркой, Полтавой или Сумами – то Ахтырка не будет предпочтительнее. Ну а у нас условия даже не равные, поэтому к нам особо никто и не едет.

– Еще одна тема, которая набила оскомину, это арбитраж. По-моему, на пресс-конференциях ваших она тоже среди самых горячих?

– Знаете, я вот смотрю соперников перед нашей игрой, и с ними всегда как раз играют Черкассы и Арсенал. Скажу вам, что как судят одних, а как – других, это небо и земля. А еще, к примеру, как судят Ингулец. Сколько они пенальти бьют… Ничего не хочу говорить, но все прошито такими белыми нитками… Те, кто понимает – видят в чем дело. Это просто убийство футбола. И его еще добивают. Такое впечатление, что футбол у нас придумали для судей, для букмекеров, но только не для людей.

«Быть каким-то камикадзе – не совсем интересно»

– Зато это хорошая школа. В частности, для тех молодых футболистов, которые у вас есть. Кто из них уже покинул команду, а кто объявил о том, что отправляется куда-то на просмотр?

– Опять же, у нас закончились контракты. Есть предложения у Передистого, у Билыка, Поднебенный уже объявлен игроком Ингульца – то есть, наших лидеров разбирают. У них всех контракты ведь до 1 декабря. Знаю, что 28 ноября на самом-самом верху поднимался вопрос о команде. Вроде как есть большая надежда на то, что станет лучше. Возможно, будем немножко агрессивнее вести себя на трансферном рынке. Ведь если вопрос затянется, то тогда вообще будет тяжело понять – что же дальше.

– Другая сторона медали: если Укрнафта не утвердит будущее команды. Есть ли в Ахтырке хоть какие-то наметки на то, что в таком случае клуб сохранится?

– Клубу уже почти 40 лет, и нельзя просто так это взять и похоронить. Некоторые высказывались – мол, что это такое, приходят тут тысяча или две человек. Извините меня, две тысячи человек для Ахтырки – это как для Киева двести тысяч собрать. В Ахтырке сейчас население где-то 30 тысяч, и приходят на футбол 2 тысячи – это очень много. Если там закрыть футбол, то в городе вообще нечего делать. А Ахтырка очень-очень много дает в бюджет Украины. Как-то нужно это учитывать.

– Возникает вопрос о вашем личном будущем. Как бы там ни было, но ахтырский отрезок получился достаточно удачным. Успехи были и в кубке, и в чемпионате – нынешнее положение, конечно, обусловлено объективными причинами. Не подумаете ли больше не вникать в эти заботы, а взять более простой для работы клуб?

– Для этого должны быть какие-то нормальные приглашения. Скажем так, с Днепром перед началом чемпионата были определенные наметки, конкретные предложения. Но в той ситуации, в которой оказался ахтырский клуб, мне было бы уходить не совсем честно. Развернуться и все бросить – думаю, была бы совсем катастрофа. Новому человеку в этих условиях разобраться было бы очень тяжело. Мы договорились, что если ничего не поменяется, то зимой я что-то буду думать. Потому что быть каким-то самураем или камикадзе – не совсем интересно. Да, прикладывать максимум усилий, чтобы в Ахтырке что-то было, и она опять звучала – я согласен. Но, если что-то хотя бы чуть-чуть поменяется с отношением к команде. До последнего верю, что оно поменяется и все это изменится. В принципе, определенные предпосылки для этого есть. От этого и будем отталкиваться.

Ярослав Смелянский, Sport Arena