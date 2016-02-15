Серебряная эстафета Сборная Украины на мажорной ноте серебром в женской эстафете закончила второй этап Кубка мира по биатлону, который проходил в австрийском Хохфильцене.

Сегодня, 10 декабря второй этап кубка мира по биатлону завершился двумя эстафетами. Сначала бежали и стреляли мужчины, затем - женщины.

Украинские биатлонисты сегодня прыгнули выше головы, заняв шестое место. Правда, сумчан в составе сборной не было. В вот в женской – аж трое сумчанок.

На старте женской эстафеты девушки отнеслись к стрельбе более аккуратно, по крайней мере, из 20-ти стартовавших спортсменок лишь у финки Лауры Тойванен был круг штрафа в лежке. С одним запасным патроном отстрелялась и наша Вита Семеренко, хотя перед рубежом были опасения о судьбе прицела винтовки, после того как Вита упала на первом круге. Второй рубеж Семеренко вообще прошла идеально, и на передаче эстафеты была четвертой, отставая от лидирующей Германии на 20 секунд, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Студентка СумГУ Юлия Джима на втором этапе доказала, что не напрасно сейчас является одним из лидеров мирового биатлона. На рубеже Юля уже традиционно для этого сезона не торопилась с выстрелами, зато была безупречно точна! Учитывая, что многие из соперниц допускали по 5-6 промахов, лидерство Украины после двух этапов не вызывало сомнений. Позади Джимы в 20-ти секундах эстафету передали сборные Швейцарии и Швеции, а основные конкурентки из Германии отставали на 27 секунд.

Но третий этап полностью развернул ситуацию в борьбе за победу. Хотя нельзя сказать, что Валя Семеренко свой этап прошла неудачно. К примеру, на огневых рубежах, несмотря на два запасных патрона, Валя затратила всего на три секунды больше, чем чисто стрелявшая Джима. Но вот ходом наша спортсменка пока не готова держать темп лидеров. Особенно это было заметно на первой половине каждого круга. Впрочем, нет сомнений, что по ходу сезона Валя будет прибавлять. После третьего этапа в лидеры вышла сборная Германии, за которую отличный этап прошла Марен Хаммершмидт. Вторыми довольно неожиданно оставались швейцарки, дальше – Украина, и потом – минутная пропасть до остальных претенденток на подиум.

Перед Еленой Пидгрушной стояла непростая задача – соперничать с победительницей прошлогоднего Кубка мира Лаурой Далмайер и попытаться отыграть у немки 26 секунд. Но даже с учетом неоптимальной формы Лауры после перенесенной болезни, задача эта сегодня нашему капитану не покорилась. Причем даже за сохранение серебра Лене пришлось изрядно постараться, когда на стойке она попала в заряд ветра и вынуждена была долго пережидать, подпуская остальных соперниц. Но в конечном счете с непогодой и волнением Пидгрушная справилась и на финишной прямой тепло приветствовала шумную украинскую "торсиду" на трибунах. Всего шесть запасных патронов в гонке со столь сильным ветром – гроссмейстерский показатель!

А позади украинки разворачивалась драматическая борьба за последнее место на пьедестале почета. После стойки фаворитом вышла россиянка Екатерина Юрлова, опережавшая соперниц из Франции и Швейцарии на шесть секунд. Но Анаис Бескон легко догнала россиянку к середине круга, и потом не оставила шансов даже на борьбу на финишной прямой.

На пьедестале почета особенно трогательно было видеть, с какой теплотой рассматривала свою медаль Вита Семеренко. Пожалуй, для нее этот подиум был важнее остальных. Но сегодня хочется сказать спасибо всем девчонкам – за непередаваемые эмоции и ощущение радости от просмотра этой гонки. С возвращением, Золотая команда!

В Кубке наций наша сборная – тоже "серебряная"! Украина после успешной эстафеты и провала сборной Норвегии (8 кругов штрафа!) вышла на вторую позицию, отставая от немок на 130 очков и опережая сборную Франции на 17 пунктов.

После результатов, показанных командой в Хохфильцене, ожидание следующего этапа Кубка мира во французском Анси становится еще более приятным. Третий этап стартует уже в четверг женским спринтом.