Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4290

Сумы без «Сум»?

ПФК «Сумы» может переехать из Сум.

Директор ПФК «Сумы» Анатолий Бойко рассказал, при каких обстоятельствах клуб может сменить дислокацию и переехать под Киев в с. Счастливое, планах на зимнее межсезонье и кадровых потерях, пишет FootBoom.

- В октябре главный спонсор "Сум" прекратил финансирование команды (Геннадий Свирский – президент "Агробизнес TSK" - прим.). Почему так произошло?

- Несмотря на то, что спонсор находится в другом городе, он сделал все для того, чтобы сохранить команду в Первой лиге. "Агробизнес TSK" успешно выступал в первенстве области, где на протяжении четырех лет зарекомендовал себя с положительной стороны и завоевал множество трофеев. Буквально сегодня разговаривал с Геннадием Свирским, который подает аттестацию на участие "Агробизнес TSK" во Второй лиге.

- В "Сумах" появился человек по имени Ростислав, который готов вкладывать в команду. Есть информация, что "Сумы" могут переехать под Киев в село Счастливое. Такое может произойти в ближайшем будущем?

- Учитывая наши реалии - все возможно. Нельзя ничего загадывать наперед. Однако в текущее время пока еще рано говорить о переезде ПФК "Сумы". Такой вариант возможен если в нашем городе мы не найдем поддержки. Нам сейчас негде играть. Не буду лукавить, но у нас нет тренировочного поля. Под вопросом проведение домашних матчей "Сум" на стадионе "Юбилейный". Все будет зависеть от того, как быстро все эти вопросы решатся.

- Слышал, что новый спонсор связан с букмекерским бизнесом. Это правда?

- Этого не могу вам сказать. Ничего на эту тему не знаю.

- Озвучьте планы "Сум" на зимнее межсезонье.

- Нас пригласили на предновогодний турнир в Николаеве, который пройдет с 18 по 22 декабря. Хотим посмотреть молодых игроков, а также футболистов, с которыми будем в дальнейшем проводить зимние сборы и готовиться ко второй части сезона в Первой лиге.

- Какие кадровые потери у команды?

- На сегодняшний день "Сумы" покинули семь игроков. С некоторыми футболистами мы прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, кто-то решил по собственной инициативе уйти. Что касается усиления, все зависит от самих потенциальных новичков и от того, насколько они будут соответствовать уровню Первой лиги.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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