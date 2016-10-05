Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41184

Елена Сушко: как стать чемпионкой мира за три года?

Трехкратная чемпионка мира по панкратиону Елена Сушко недавно добавила к своим регалиям победу еще и в кубке мира, который проходил в Будапеште.

«Данкор» поговорил с 24-летней спортсменкой о ее спортивной жизни и планах на будущее.

- Расскажите, как пришли в панкратион?

- В свои студенческие годы, которые проходили в Путивльском педагогическом колледже им.С.В. Руднева, где я училась на учителя физического воспитания и активно занималась разными видами спорта, решила  попробовать себя в дзюдо. С первых тренировок меня этот вид спорта все больше и больше заинтересовывал, хотелось изучить всю технику. Первые мои достижения были на чемпионате области, где я заняла первое место. После окончания колледжа поступила в СумГПУ им. А.С. Макаренко, где я узнала о таком виде единоборств, как панкратион. Рассказы о нем меня очень сильно заинтересовали, и я решила попробовать, так как возможности заниматься дзюдо не было.

Первый месяц, проведенный в зале, мне дался нелегко, было очень тяжело, так как борьба в партере для меня была в новинку. Пришлось изучать новую технику, учиться бить руками и ногами. Мне очень нравилось все это, а вскоре я уже проводила свой первый поединок на чемпионате Украины в 2015 году.

После 4 лет занятий панкратионом под четким руководством моих первых тренеров Сергея Викторовича Чередниченко и Александра Анатольевича Томенко, я могу сказать, что на любительском уровне я владею как ударной, так и борцовской техникой.

- Что нужно сделать, чтобы стать чемпионкой мира?

- Придя в зал на тренировку у каждого спортсмена есть разные цели. У одних прийти покрасоваться перед другими, другие хотят самореализоваться и поднять самооценку, а я вхожу в число тех, кто выкладывается по полной, а не просто отбывает ее.

Главное иметь желание заниматься, если его не будет, никакие отговорки «не хочу!», «не буду!», «я это не смогу!» не помогут. Прозанимавшись полгода, я поняла, что панкратион дал возможность понять, что смогу достичь чего-то большего. Я поставил перед собой цель стать чемпионкой. Как в жизни, так и в зале есть преграды на пути к успеху. Как это произошло со мной. В 2016 году меня постигла неудача, в процессе тренировки я получила серьезную травму, после которой мне сделали операцию на плече. У меня был долгий восстановительный процесс, в котором мне помогли мои тренеры и друзья из зала. Несмотря на все это, преодолев свои внутренние переживания, я все равно шла к своей цели.

- Сколько часов в день тренируетесь?

- Раньше была возможность тренироваться 2 раза в день. Сейчас в связи с работой только одна тренировка в день по 2 часа, пять раз в неделю. Спасибо огромное моему начальству, которое отпускает меня на сборы перед подготовкой на соревнования. Это дает мне возможность тренироваться по 2 раза в день. На тренировке я стараюсь уделять внимание и партеру и ударке.Так же много внимания уделяю физической подготовке, развитию общей силы и выносливости.

- Какие у вас дальнейшие планы в спорте?

- Сейчас ставлю перед собой цель - перейти в меньшую весовую категорию, до 64 кг. И в этой весовой категории снова стать чемпионкой.

- Ваша мечта в жизни? 

- Популярность панкратиона растет. И я надеюсь, что в скором будущем панкратион станет олимпийским видом спорта. И мне удастся выступить на Олимпиаде.А еще в дальнейшем есть мечта, которую я хочу воплотить в жизнь – открыть свое кулинарное дело. Но пока основную часть моей жизни занимает спорт, так как я работаю в ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, и сразу после работы бегу на тренировку в свой любимый зал.

- Кто ваш кумир в спорте?

- Среди мужчин - Федор Емельяненко, среди женчин - Ронда Роузи.

- Есть ли у вас чемпионское меню?

- В еде я вообще не привередлива, но после перехода в меньшую весовую категорию, стараюсь следить за своим питанием, и много в чем себе отказываю. Иногда могу дать слабинку, вычитав какой-то новый, интересный рецепт десерта, могу себе позволить его приготовить. Это одно из моих хобби, - люблю искать новые рецепты и готовить их.

- Как проводите свободное время? 

- Ой, сложно ответить, ведь свободного времени практически нет, только вечером и на выходных. После тренировки, если есть еще силы, люблю бродить по вечернему городу. А вообще все зависит от настроения. Бывает, что лень пробирает. Тогда сижу дома, заворачиваюсь в плед и смотрю какое-нибудь кино с чашкой какао в руках.

А если бодрячок, тут все ограничивается только фантазией и денежными ресурсами. Чаще всего в кино хожу или посидеть где-нибудь в кафе. А еще на выходных люблю радовать друзей своими новыми экспериментами в кулинарии.

- Как относятся в семье к вашему увлечению единоборствами?

- Вначале они, конечно же, были расстроены, как бы не женский вид спорта, боялись, что я травмируюсь. Мой отец был категорически против, но потом они свыклись. Сейчас же они видят, что это не просто период в моей жизни, а то, что я по-настоящему люблю. К тому же я достаточно успешна в этом направлении.

- Приходилось ли применять свои умения на практике, в жизни?

- К счастью, нет. Я наслаждаюсь этим как спортом.

Пресс-досье

Елена Сушко родилась 20 декабря 1993 года в г. Конотоп. Закончила Путивльский педагогический колледж им. С.В. Руднева в 2013 году, училась в Сумском высшем инстуте артиллерии при СумГУ, закончила СумГПУ им. А.С. Макаренко в 2016 году. Занимается панкратионом с 2013 года. Мастер спорта Украины по панкратиону с 2015 года. Трехкратная чемпионка Европы и мира по панкратиону.

Спорт Елена Сушко Панкратион
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