Родион Кочубей: «Спасибо всем за эти 10 хоккейных лет моей жизни» Сумчанин Родион Кочубей был у руля Федерации хоккея на траве Украины 4 года.

После завершения своей каденции он дал интервью сайту Федерации хоккея на траве Украины.

- Расскажите, как вы пришли в хоккей на траве?

- В ноябре 2017 года исполнилось ровно 10 лет, как я начал заниматься развитием хоккея на траве. Все началось с создания первого в Украине муниципального спортивного клуба по хоккею на траве «Сумчанка», который был сформирован на базе команды мастеров «Динамо-Сумчанка» и СДЮШОР «Динамо» в Сумах. Тогда я, будучи депутатом Сумского городского совета, стал директором клуба.

В 2009 году благодаря поддержке городских властей было построено первое в Сумах современное хоккейное поле. В 2010 году мы впервые принимали в Украине Кубок европейских чемпионов по индорхоккею, который проходил в легкоатлетическом манеже УАБД. В этом же году женская сборная по индорхоккею стала чемпионами Европы, а в следующем, 2011 - бронзовыми призерами мирового первенства. А в 2013 году я был избран президентом Федерации хоккея на траве Украины.

- Вы были четыре года на посту президента. Что с того, что планировали или обещали, удалось сделать, а что - нет?

- Самое главное, что удалось сделать, это построить правильную систему соревнований в высшей лиге, упорядочить отношения между Федерацией и спортивными клубами. Налажены отношения с Европейской федерацией хоккея (нашу федерацию в свое время даже отметили за прогресс в развитии индорхоккея).

Украина начала принимать участие в европейских программах развития: начат совместный проект по подготовке игроков и тренеров с федерацией хоккея Нидерландов (twinning project), хоккейный клуб «Колос» из Борисполя получил хоккейное поле из Германии, еще два предложения от нашей страны будет предоставлено в ближайшее время. Судья из Украины Максим Перепелица получил сертификат коуча судей от ЕХФ. Полноценно заработал сайт Федерации, расширилась география проведения соревнований в стране.

А не удалось сделать гораздо больше, чем удалось ... Самое главное, чего мне не удалось, - это сплотить хоккейную общественность для единой цели - развития хоккея в Украине.

Надеюсь, это уже сделает мой преемник. Как минимум, плацдарм для этого я уже создал.

- Вы успели почти год поработать в Министерстве молодежи и спорта? Это помогло хоккею на траве?

- Я идеалист, и поэтому с готовностью согласился создавать в Министерстве спорта отдел по реформированию и разрабатывать первые шаги спортивной реформы. Но работа чиновником не для меня. Я предоставил все наработки своей преемнице и вернулся к обычной жизни. А новая руководительница отдела успешно работает на своей должности, даже намного лучше меня.

Сочетая пост президента спортивной федерации и должность в Министерстве, я не ставил перед собой добиваться каких-то преференций для хоккея на траве. Моей целью было построить открытые и равные для всех видов спорта принципы взаимодействия с Министерством.

- Вы долгое время были директором МСК «Сумчанка», стояли у его истоков как муниципального. С вашим уходом что-то изменилось?

- Я очень доволен тем, как продолжается развитие клуба, и уверен, что нынешняя его руководитель выведет клуб на новый уровень. И с точки зрения спортивной инфраструктуры, и с точки зрения самой концепции развития.

- В индорхоккее, по крайней мере, женском, были достижения на европейской и мировой арене. Вы говорили о первенстве в Европу в 2010 году. Почему команда сдала позиции?

- Это лишь небольшая пауза перед новыми будущими свершениями. Растет новое поколение, которое я уверен, еще покажет себя.

- Повлияла ли политическая ситуация в стране в хоккей?

- Я не смешивал спорт с политикой, даже несмотря на то, что в спорт я попал именно из политики. Политическая нестабильность и последующие финансовые сложности, безусловно, влияют на поддержку спорта. Но не политические персоны.

- Чего не хватает хоккею на траве, чтобы стать популярным и медалеемким видом спорта?

- Хоккей - это популярный в Европе клубный вид спорта, который предполагает объединение семей, общин в поддержке своей любимой команды, команд, состоящих из детей, родственников, знакомых, друзей. Потенциал хоккея в Украине очень недооценен. Я бы делал ставку именно на социальном аспекте развития хоккейных (и других спортивных) клубов по стране. А медали еще будут, это наверняка!

- Остаетесь ли вы хоть как-то в хоккее?

- Я некоторое время буду помогать новому президенту наладить взаимодействие с Европейской федерацией. Никаких постов я занимать не буду.

- Что бы вы хотели пожелать своему преемнику?

- Объединить хоккейную общественность Украины. Этого достаточно, чтобы выйти на качественно новый уровень развития вида спорта!