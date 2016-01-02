Новогодний пробег 4.0 1 января, в полдень, вокруг озера Чеха стартовали традиционные соревнования – Новогодний пробег.

Уже четвертый год подряд собираются любители бега, чтобы поздравить друг друга с наступившим и традиционно пробежать 1-5 кругов вокруг Чешки. Чтобы, как говорится, как встретить Новый год, так его и продолжить…

В Сумах, а такой вид досуга и спорта набирает все большей популярности в мире, идейным организатором забегов выступает глава клуба любителей бега «СКИФ» Сергей Панченко. Хотя он и отменил забег за неделю до его проведения, так как дорожка была покрыта льдом, но приглашал на тренировку, чтобы в спокойном темпе, без травм, пробежаться в свое удовольствие. На его призыв откликнулись больше полусотни любителей бега – от 5 до 60 лет…

Спортсменам было предложено дистанции от 3 до 15 километров. Условия соревнований самые демократичные – новогодние: выбирай дистанцию по своим силам и самочувствию.

Самую длинную дистанцию – 15 км (5 кругов) – быстрее всех преодолел Кирилл Юрченко 58 мин. 20 с. На 4 минуты отстал от него Николай Мазный – 1:02:15, третьим прибежал Максим Редька – 1:03:10… Всего бежало 6 мужчин от 21 до 63 лет.

На 12-километровой дистанции был всего 1 участник – Михаил Пугач прибежал к финишу через 53:50.

9 км быстрее всех пробежал Александр Никулин - 38:56, второй был Василик Степаненко 39:20. Третьим – Анатолий Лисун – 41:00. Всего 9-точку бежали пятеро.

6-километровую дистанцию бежали и мужчины (9 человек) и женщины (шестеро). Лучшими были Егор Редька – 28:00, Константин Кисиленко – 29:40, Игорь Бережный – 30:25. Среди женщин первенствовали ходоки – Татьяна Кривохижа и Елизавета Мирошниченко – по 30:50, а Оксана Усова не смогла их догнать – 31:10.

Почти спринтерская, 3-километровая дистанция в один круг, собрала 30 участников. Первое место, промчавшись, как метеор, за 12:20, занял Игорь Лисун. Вторым был Виктор Захлевский – 14:45, третьим – Богдан Майборода – 15:08. У женщин первенствовали Людмила Квасова – 15:16, Светлана Трофименко – 15:20 и Вероника Дзюбенко – 18:45.

В этом забеге, самом демократичном, участвовали целыми семьями, по 3-4 человека, в том числе самый младший, 5-летний Матвей Майборода. Здесь же бежала и самая старшая участница, 67-летняя Вера Панарина.