Петушиные бои, бега, игры… Прошедший 2017-й год был богат на около- и спортивные события. «Данкор» подготовил итоги года Петуха, который явно благоволила сумскому спорту.

2015 год был довольно запоминающимся для сумских болельщиков. Наши спортсмены радовали их больше, чем разочаровывали. Год выдался интересным. Вспомним некоторые события, персоналии, мимо которых мы пройти не смогли.

Спортсмены года

В отличие от ряда предыдущих лет, когда лучшими были биатлонистки, в этом году лучшими бесспорно были скороходы. Среди мужчин - Игорь Главан, среди женщин – Инна Кашина.

У Игоря в 2017 году сразу несколько достижений: личное «серебро» и командное «золото» на Кубке Европы по ходьбе на 50 км, четвёртое место на чемпионате мира в Лондоне на 50 км, «бронза» на Всемирной универсиаде в команде на 20 км.

У Инны два «золота» Всемирной универсиады – личное и командное. В Лондоне она была 20-ой. А на кубке Европы была четвертой, правда, с новым рекордом области на 20 км. Теперь это 1 час 30 минут и 11 секунд.

Тренер года

В прошедшем году было немало знаковых событий для сумского спорта. И немало претендентов на звание «Тренер года».

Обычно здесь лучшим является тренер лучшего спортсмена. В этом году без исключений – Сергей Мирошниченко, тренирующий Игоря Главана. Он претендовал на звание лучшего тренера по легкой атлетике в Украине. Хоть и не выиграл, зато на Сумщине он однозначно лучший.

Команда года

Несмотря на редкие появления на сумской земле, то есть площадках, хочется отметить команду по настольному теннису «Грация-СумДУ». Девчонки – Янина Кокунина, Анастасия Дмитренко, Анна Храмцова и Наталья Краснощек под руководством Александра Зайцева, ворвавшись совсем недавно в элиту женского настольного тенниса Украины, в прошлом году стали чемпионками Суперлиги, проиграв в 4 турах лишь раз, да и то уже в ранге чемпионок. Это был всего второй сезон нашей команды м со второй попытки они стали победительницами. К тому же, впервые за много лет, в Сумах были еврокубковые баталии. Пройдя два групповых этапа, «Грация-СумДУ» вышла в пдей-офф, где, в первом же раунде, нашей команде не по зубам оказался чемпион Франции «Мец».

Еще бы побольше информации для болельщиков, цены бы не было этой команде…

Также хотелось бы в который раз отметить МСК «Сумчанка». Наши хоккеистки под руководством Светланы Макаевой в 12-ый раз, в 11-ый подряд стали чемпионками Украины по хоккею на траве и вернулись в элиту европейского индорхоккея, выиграв кубок европейских чемпионов Трофи в Литве. Сама же заслуженный тренер Украины теперь стала еще и заслуженным работником физической культуры и спорта.

Сюда же запишем еще одну теннисную команду – мужскую команду по настольному теннису МСК «Теннисная академия», которая стала серебряным призером Суперлиги. До чемпионства рукой подать…

Возвращение года

После триумфального для себя сезона 2013/2014 года сумская биатлонистка Вита Семеренко не выступала почти три года – сначала травма, потом рождение сына. На лыжню и огневые рубежи она вернулась в конце прошлого сезона, выступив на этапе кубка IBU, дважды взойдя на пьедесталы смешанных эстафет.

А в новом сезоне полноценно влилась в сборную и после трех этапов кубка мира в десятке лучших общего зачета.

Надеемся, ее фантастическая форма продержится до олимпийских игр, где она снова будет на вершине.

Возрождение года

После яркого выступления на протяжении четырех сезонов волейбольной Суперлиги «Химпрома», когда наши завоевали два серебра чемпионата и серебро кубка Украины, команда приказала долго жить.

Но прошел всего один год без волейбола, и снова болельщики заполняют трибуны. Правда, теперь не «Олимпа», а спортзала УАБД, где выступает «ШВСМ-СумДУ» и не в Суперлиге, а пока в высшей. После трех туров команда под руководством Владимира Бабкова и Дениса Зуя лидирует в турнирной таблице.

Надеемся, в следующем году снова увидеть Суперлигу в Сумах.

Реконструкция года

В 2017 году стартовала масштабная реконструкция стадиона «Авангард». Правда, полноценного легкоатлетического стадиона не получится, так как разместить 8 беговых дорожек не су мели, да и футбольным его назвать тоже вряд ли можно будет, так как планируется искусственное поле. К тому же уничтожили бетонный овал, на котором занимались шорт-трековцы, а где теперь заниматься детям, не подумали. На его месте планируют возвести еще один легкоатлетический мини-манеж. Одного мало?

Закончат ли стадион в 2018 году – вопрос, так как денег на дореконструкицю выделили меньше, чем в смете.

К тому же, манеж СумГУ, который после передачи от академии университету почему-то потерял в названии «им. В.Голубничего», также собирались реконструировать, во всяком случае менять покрытие износившееся покрытие беговых дорожек. Но не случилось. Деньги выделены, но подрядчика не нашлось…

Долгострой года

Здесь однозначный победитель – общежитие «Барсы», которое начали строить еще в 2012 году, но достроили и открыли только в этом, создав спортинтернат, куда к футболистам подселили еще и биатлонистов. Хотя просились представители еще чуть ли не десятка видов спорта.

Пришлось, правда, ради экономии, максимально упростить архитектурные решения…

Назначение года

Неожиданно в конце года президентом Федерации легкой атлетики Сумской области стал мэр Тростянца Юрий Бова, ранее больше замеченный в любви к биатлону, благодаря чему возродилась биатлонная трасса в Нескучном. Теперь ждем новых свершений на новом посту.

Прогресс года

Здесь упомянем теннисистку Анну Пархоменко, которая с каждым годом взбирается все на более высокие вершины. На чемпионате Украины по теннису наша 14-летняя теннисная звездочка в паре с 18-летней Ириной Русин (Мукачево) дошла до полуфинала. Этот результат позволил воспитаннице «Теннисной академии» выполнить норматив мастера спорта. И это не единственный успех Анны.

Регресс года

К сожалению, здесь запишем боксера-профессионала Ивана Редкача. За 2017 год 31-летний шосткинский легковес провел два боя, и оба проиграл. Причем последний впервые нокаутом. За последние пять боев наш земляк выиграл всего раз, хотя еще пару лет назад претендовал на титульный бой.

Также здесь профессиональные футбольные с Сумщины. ПФК «Сумы», за год сменивший четырех тренеров, в прошлом сезоне чуть не вылетел во вторую лигу, а в этом стабильно находится с зоне вылета. Ахтырский «Нефтяник», завершивший сезон 2016/2017 на высоком шестом месте, сейчас идет вровень с «Сумами». У обоих клубов финансовые проблемы, а «Сумы» вообще могут переехать на Киевщину.

Надежда года

Большие надежды мы возлагаем на сумских легкоатлетов. Подросло неплохое поколение спринтеров и стайеров. Есть чемпионы Украины по молодежи, юниорам и юношам. А с началом работы Восточного государственного центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, который возглавил бывший спринтер Виталий Корж, надеемся, результаты будут быстрее, выше, дальше…

Рекорд года

И здесь не обошлось без легкоатлетов. Шосткинец Владислав Малыхин побил национальный юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом. Предыдущее достижение наш земляк превзошел на 15 сантиметров, преодолев в польском городе Жары высоту 5,70 м.

Предыдущий рекорд Украины U20 – 5,55 метров – повторяли несколько раз. Сначала Сергей Бубка дважды преодолевал эту высоту в 1982 году. В 1987-м это сделал Роман Барабашов. А в 2002-м 5,55 покорилась еще двум юниорам – Максиму Мазурику и Владиславу Ревенко.

Высота года

Несколько выше оказались в сентябре двое сумских альпинистов. Наши земляки Дмитрий Нечепоренко и Владимир Рошко поднялись на восьмитысячник Манаслу (8156 м). За эту высоту они стали еще и чемпионами Украины по альпинизму.

Облом года

Китайские инвесторы ПФК «Сумы», которых пиарили во всех СМИ прошлой зимой, оказались тихим пшиком. Договора подписывали при участии губернатора, целого замгубернатора назначили ответственным за футбол, пригласили олимпийского чемпиона в качестве тренера… У компании, которая обещалась быть спонсором, даже сайта в Интернете не нашлось. Уже это сразу показалось очень подозрительным. Через месяц и след простыл и инвесторов, и тренера, и мечты об УПЛ.

Позор года

Памятник Олимпийцу, читай Владимиру Голубничему, торжественно открытый в июне 2016 года, в феврале 2017-го был увезен в Харьков. Как оказалось, за скульптуру так и не удосужились заплатить. Так что харьковский скульптор Эльданиз Гурбанов, известный Сумчанам своими работами – Гусар, Дама с зонтиком, Лушпа и другими – забрал фигуру к себе в мастерскую. Только после почти годичных манипуляций с документами и списанием памятника Ленину, бронза с которого пошла на фигуру Олимпийца, она вернулась в Сумы. Правда, пока в музей олимпийской славы в школе № 18. А после реконструкции, его планируют окончательно установить на «Аванграде», где базируется спортшкола им. Голубничего.

Сюда еще можно добавить то, что уже почти 4 года, как сестры Семеренко стали олимпийскими чемпионками в Сочи, а стендов / лайтбоксов на Олимпийской аллее у манежа, которую явно открывали пять лет назад только для пиара, для них не поставили.

Сила духа года

В прошлом году немало смортсменов-инвалидов проявили себя на украинских и мировых аренах.

Сумчанка Анна Затылкина в паре с Раисой Рыловой из Черноморска выиграла Дефлимпиаду по пляжному волейболу Дефлимпиаду. Армрестлер Николай Педоренко в который раз покорил чемпионат мира.

В 2017 году в Сумах есть команда-чемпион мира. Это футзалисты с дефектами зрения, которых тренируют сумчане Николай Чхайло и Игорь Кравченко. В июне они уже во второй раз выиграли Мундиаль, который проходил в Италии.

А шосткинец Дмитрий Васильцов, выступающий на своем хенд-байке в марафонах, в прошлом году замахнулся и выполнил задуманное – 1100 км за 11 дней от Шостки до литовского Висагинаса, увеличив свой рекорд в два раза.

Стабильность года

Стабильно выступают сумские мастера различных единоборств - наши борцы, каратисты, панкратиасты, сумоисты, дзюдоисты, кикбоксеры, тхэквондисты – на первых ролях в Украине. Многие добиваются успехов и за рубежом. Немало медалей с различных соревнований привезли в Сумы лучники, ориентировщики, биатлонисты, лыжники, акробаты, гимнасты и многие другие. Резерв у сумского спорта есть!