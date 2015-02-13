Опять …5! 19-21 января в Праге (Чехия) проходил чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин.

В соревнованиях принимали участие восемь сильнейших команд Старого Света, среди них и наша команда, которая, как и два года назад, заняла пятое место. Кстати, украинская сборная была полностью составлена из воспитанниц сумского хоккея – игроков МСК «Сумчанка» и легионерок, которые начинали свои карьеры еще в «Динамо-Сумчанке».

Групповой этап

В группе А играли чемпионки Европы Нидерланды, Польша, Швейцария и Беларусь. Здесь сразу три команды после трех туров набрали по 6 очков – Нидерланды, Беларусь и Швейцария. В таком порядке они и заняли места в турнирной таблице – согласно разнице забитых и пропущенных мячей. Так что в полуфинал прошли победительницы двух последних еврочемпионатов и наши северные соседки. швейцарки и польки попали в группу С, участницы которой боролись за право остаться в элите евроиндора.

В группе В, кроме украинок, играли немки, россиянки и чешки. Первым соперником сборной Украины была сборная Германии. К сожалению, игра завершилась победой соперниц со счетом 5:1. Единственный гол за наших забила Марина Хилько на 34-ой минуте уже при счете 0:4. Другая игра в нашей группе завершилась победой россяинок над чешками 4:3.

Вторая игра пятницы завершилась уверенной победой наших девчат над сборной России со счетом 8:4. За наших отличились: Яна Ворушило – 4, Оксана Пономаренко – 2, Евгения Мороз и Виктория Стеценко. Кстати, за россиянок также играет воспитанница сумского хоккея Богдана Садовая. Однако, в отличие от предыдущих турниров, на этот раз она не блистала. В другом матче Чехия неожиданно обыграла Германию 4:3.

В субботу наша команда играла с хозяйками чемпионата. Счет в матче открыли наши – на 8-ой минуте отличилась Яна Ворушило. Однако во втором тайме благодаря двум голам Аделы Леховцовой (28 и 38 минуты) чешки вырвали победу 2:1. В другом матче дня немки обыграли россиянок 4:2. Таким образом, в полуфинал вышли Германия и Чехия, которые набрали по 6 очков. У наших и россиянок – по 3 очка, и они составили компанию швейцаркам и полькам в группе С за 5-8-ые места.

Призы и надежды

За медали продолжили бороться Нидерланды - Чехия и Германия - Беларусь. Голландки в непростом матче обыграли хозяек 6:3, а немки сумели «перестрелять» белорусок 5:4.

Нашим же предстояло занять место не ниже шестого, чтобы и дальше играть в элите. Сначала украинки вырвали ничью у сборной Швейцарии. Наша команда открыла счет на 8-ой минуте благодаря голу Юлии Шевченко. Во втором тайме швейцарки сначала отыгрались, а за 5 минут до конца вышли вперед. И только в компенсированное арбитром время Яна Ворушило сравняла счет – 2:2.

В другом матче Россия обыграли Польшу 4:1. После двух матчей (с учетом матчей первого группового турнира) лидировали Украина и Швейцария – по 4 очка, у России – 3, Польши – 0. Перед последним матчем только чудо могло опустить нашу команду ниже шестого места.

В последней игре сборная Украины победила Польшу со счетом 3:1. В первом тайме уже на второй минуте матча забила капитан команды Яна Ворушило, на 16-ой - отличилась Оксана Пономаренко. Во втором тайме Виктория Стеценко довела счет до 3:0. Спустя две минуты Паулина Гротекс отыграла один мяч, но на большее полек не хватило. В итоге 3:1 и с 7 очками в группе С наша команда завершает чемпионат на 5-ом месте. В другом матче швейцарки снова сыграли вничью 2:2 с россиянками, что отправило наших восточных соседок в дивизион ниже вместе с польками.

Чемпионками же второй раз подряд стали голландки, которые одолели в финале немок 1:1 (2:1 по буллитам). Третье место заняли белоруски, которые переиграли чешек 5:3.

Уже 7-11 февраля наша команда примет участие в кубке мира по индорхоккею, который пройдет в Берлине. Наша команда будет играть в группе с австралийками, россиянками, немками, намибийками и чешками. В другой группе играют Польша, Казахстан, Нидерланды, Швейцария, Беларусь и США. По четыре лучших команды выходят в четверть-финал. На предыдущем чемпионате мира, три года назад, наши девчата были шестыми.