Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43146

Чемпионка мира живет в развалинах (видео)

История глуховской биатлонистки Анны Кривонос, которая никого не оставит равнодушным.

Ей 20 лет. Она – чемпионка мира среди юниоров в индивидуальной гонке в 2015 году, а через год на этом же турнире выиграла бронзу в спринте и серебро в персьюте. Будущее сборной Украины, один из главных талантов нашего биатлона, пишет Трибуна.com.

Кривонос – из Глухова Сумской области. На днях в сети появились жуткие фото ее дома (а позже – и видео).

Поверить в это было сложно. Но Аня подтвердила – они с мамой действительно там живут.

«Да, это фото моего жилья, – рассказала Кривонос. – Местная власть обещала, что даст материальную помощь для того, чтобы я купила себе новое.

В первый раз мы с мамой обратились к ним в 2015 году. У нас есть три письма, где пишут, что просьба будет рассмотрена и нас поставят на учет. Но толку пока мало. Возможно, что-то будет в этом году. Я не знаю.

Когда мы снимали предыдущую хатку, мама поссорилась с хозяином и он сказал: «Чтобы вас здесь не было в течение двух дней». Нас пустили пожить, чтобы просто был присмотр за домом – он в ужасном состоянии. Мы туда переехали, потому что не могли найти другого варианта за такое короткое время. Выбрали то, что нам предложили, и остались.

Там было намного хуже, чем сейчас. Не было забора – мы его с мамой поставили. Сарайчик ветхий стоит – мы его перекрыли. Немного крышу подлатали. Это тоже денежные средства. Но глобального ремонта не стали делать – это же не наш дом. Немножко сделали – чтобы он стоял и не падал. Когда переезжали, то даже воды не было. Со временем мы ее туда провели.

Сколько я зарабатываю? Нам платят за хорошие выступления на соревнованиях. Нужно занять на взрослом чемпионате 1-3 места, и тогда получишь денежные средства на целый год. Это 6 тысяч гривен в месяц. Мы называем это зарплатой, но это не зарплата. 

Можно ли получать больше на этапах Кубка мира? Если попадешь в призы, то да. Если не попадаешь, то ничего не получаешь – только вот эти 6 тысяч.

На финансы я не жалуюсь. Мне же дают не только зарплату. Еще есть губернаторская стипендия, за армию тоже выступаю – мне там полставки дают. В среднем в месяц может получаться 10 тысяч гривен. Если все в кучку собрать.

Но мы живем в съемном доме, который нужно поддерживать. Чтобы он просто не рухнул.

У меня мама больная, последний раз она легла в больницу в предынфарктном состоянии. 2-3 раза в год нужно проходить курс лечения, который стоит 4-5 тысяч гривен. Коммунальные я тоже оплачиваю. Семья и весь дом на мне держатся. Потому что маме тяжело работать.

Пока я получаю деньги, то не могу позволить, чтобы мама пошла работать в таком состоянии. Потому что ей была сделана сложная операция по-женски, постоянные проблемы с сердцем. И еще ей предстоит операция на желчном.

Мама постоянно отказывается, говорит: «Нет денег, нет денег. Когда припечет, тогда и пойду. Пока потерплю». Я говорю, что нужно делать, а она постоянно отказывается – мол, нужно на дом насобирать. Это наша мотивация. Из-за нее мы много от чего отказываемся. Хотя оно того не стоит.

 

Я бы не хотела менять страну и выступать за кого-то другого. Я бы хотела быть в Украине и выступать за свою страну. Хотя мне предлагали переходить, но я говорила: «Хорошо, я подумаю». Но никому никакого ответа не давала».

И только после того, как эта история стала публичной, в Федерации биатлона Украины заявили, что деньги на квартиру для Анны и ее мамы уже нашли. «На сессии Сумского областного совета депутаты выделили деньги на квартиру, – рассказал секретарь сумской областной организации ФБУ Олег Бойко «КП в Украине». – Речь шла о 300 тысячах гривен, если мне не изменяет память. Это нормальная сумма для покупки квартиры в Глухове, может и на «двушку» хватить».

Спорт Анна Кривонос Биатлон Глухов
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