Марина Анцыбор: «Три месяца была просто мамой, а потом стала мамой-спортсменкой» В интервью «СЭ» сумская лыжница рассказала, чего ждет от третьей в карьере Олимпиады.

На прошлой неделе сборная Украины по лыжным гонка вылетела в Казахстан, где проведет заключительный сбор перед Олимпийскими играми в Корее. Накануне наши спортсмены на несколько часов заглянули в экипировочный центр НОК для того, чтобы получить олимпийскую форму образца Пхенчхана-2018.

Для 30-летней Марины Анцыбор из Сум это будет третья в карьере Олимпиада. На предыдущих двух – в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 участница пяти чемпионатов мира и обладательница полного комплекта наград Всемирных Универсиад (2011, 2013) в личных гонках останавливалась на подступах к заветной тридцатке, на этот раз она надеется добиться большего.

– Первая половина олимпийского сезона для меня сложилась удачно, – рассказывает Марина Анцыбор, – Я набрала хорошие FIS-пойнты. У нас в лыжных гонках, чем их меньше, тем лучше. По этому показателю в рейтинге я на данный момент лучшая среди представительниц Украины.

Хотя другие спортсмены ведь тоже хотят попасть на Игры. Так что нельзя было расслабляться вплоть до последних стартов в Тысовце.

– Какие результаты стали для вас ключевыми в завоевании путевки в Пхенчхан?

– Я неплохо выступила в Давосе. Это был мой первый старт в Кубке мира после декрета, и я стала 44-й на 10 километрах коньком. Затем мы принимали участие в соревнованиях FIS в Словакии. Там у меня было второе место в коньковой гонке на 7,5 км и третье в спринте классическим стилем. Затем у нас в Сянках проходил Восточноевропейский кубок, на котором я собрала полный комплект медалей: золото на пятерке коньком, бронзу – на такой же дистанции классикой и серебро в спринте. На данный момент я являюсь лидером общего зачета этих соревнований, что дает мне право выступать на этапах Кубка мира. Так что с нового года украинская сборная может заявлять туда не двух участниц, а трех.

– Что было сложнее – добыть олимпийскую лицензию или восстановиться после декретного отпуска?

– Спасибо Богу, все прошло хорошо. 16 февраля 2017 года у меня родился сын Александр. Как раз, когда я буду на Олимпиаде, ему исполнится годик. Только мамы не будет рядом. Не скажу, что мне уж очень тяжело далось восстановление после декрета. Первую неделю – да, было нереально сложно, думала, ничего не получится. А потом все вернулось на круги своя. Сын добавил мотивации, родные поддержали, я работала на результат с целью попасть на Олимпиаду.

– А как скоро после родов вы приступили к тренировкам?

– Три месяца я была настоящей мамой, а потом пришлось мамой-спортсменкой стать. Но до семи месяцев я была рядом с сыном и даже кормила его грудью. Только в сентябре оставила дома с родителями и мужем. Без них, конечно, я бы не справилась. Вообще изначально я не собиралась возвращаться в спорт. Потом сомневалась, стоит ли, но меня семья очень поддержала. Дескать надо попробовать, чтобы потом не жалеть, сидя на диване и у экрана телевизора смотря Олимпиаду.

– Для вас это будет третья в карьере Олимпиада. Расскажите, чем запомнились первые две в Ванкувере и Сочи?

– Воспоминания классные! Конечно, были определенные соревновательные нюансы, но на самом деле это действительно праздник для спортсменов. Эмоции переполняли меня в Ванкувере. В Сочи тоже было здорово. Стоило тренироваться столько лет ради того, чтобы там побывать.

– А насколько вы сумели себя реализовать на предыдущих двух Олимпиадах?

– Если честно, не настолько, насколько хотелось бы. Я не показала тот результат, который сама от себя ожидала.

– А где вы находились в лучшей форме в Ванкувере или Сочи?

– Не там, не там, надеюсь, что это будет в Корее. (Улыбается). Я сейчас в намного лучшем состоянии, как физическом, так и в моральном, чем на предыдущих Олимпиадах. Может быть благодаря тому, что я отдохнула во время декрета, отвлеклась. Фанатизм в спорте тоже не всегда идет на пользу.

– Если посмотреть список ваших лучших результатов, то сразу станет ясно, что коронный стиль у вас коньковый. А вот с профильной дисциплиной могут возникнуть вопросы. На Олимпиадах и чемпионатах мира лучшие личные достижения у вас в 30-километровом масс-старте (33 место в Сочи) и (30-е в Либереце-2009). В Кубке мира вы в тридцатку попадали и в разделке на 7,6 км в Либереце-2008, и в скиатлоне в Сочи-2013, и на финальном подьеме «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме-2012.

– Когда это было? За царя Гороха. (Смеется). Хотя, да – было, и еще может быть.

– Так какая же все-таки гонка ваша, так сказать?

– Если я в хорошей форме, то могу бежать все – и длинные гонки, и короткие. Что касается стиля, то я действительно больше коньковый люблю. Коньком меня все устраивает: и спринт, и от 5 до 15 километров. И на тридцатках я тоже в принципе неплохо себя чувствую.

– Значит, 15 февраля, когда на Олимпиаде будет проводится коньковая десятка с раздельным стартом – это ваш день?

– Да, а еще командный спринт. Это две дисциплины, на которых я планирую сделать акцент в Пхенчхане.

– У вас достаточно богатый послужной список, но при этом в нем есть только одна отметка в Азии – это чемпионат мира в Саппоро-2007. Насколько его опыт может оказаться полезен во время Олимпиады в Корее?

– Саппоро мне запомнилось тем, что там было очень много снега на трассе и почти не было в городе. Улицы убирали до такой степени, что люди ходили в туфлях и босоножках. В Пхенчхане, мне почему-то кажется, будет весна. К тому же рельеф там немного другой. Не знаю на счет общей трассы, но спринтерский круг, насколько я слышала, будет чуть ли не самый тяжелый со всех Олимпиад. Хотя он, в принципе, нигде легким не был.

– Насколько сбор в Казахстане может помочь адаптироваться к тем условиям, которые ждут вас в Корее?

– С Кореей у нас разница семь часов. С Казахстаном – четыре, так что это все-таки должно немного помочь. Потому что если взять тот же японский опыт, то там мне было тяжеловато. Помню, как-то утром резко проснулась, не понимаю вставать уже или еще рано, поднимаюсь, а ноги раз и подкосились. В общем, даже немного испугалась.

– Кто будет болеть за вас в Украине?

– Конечно же, родители, муж, сыночек – мой главный болельщик, и первые тренеры – Александр Иванович Радевич и Иван Петрович Терещенко.

– А супруг ваш какое-то отношение к спорту имеет?

– Он когда-то борьбой занимался.

– А насколько хорошо он в лыжных гонках разбирается?

– Начинает разбираться потихоньку. Кстати, сейчас мы были в Карпатах. И вот он попробовал там покататься на лыжах. Каким стилем? Коньком, но вообще он на лыжах бежал как борец, то есть в борьбе с лыжами. (Смеется). Сказал после этого: «Оказывается, это сложно на лыжах передвигаться, особенно удерживать равновесие, думал, что полегче будет».

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине