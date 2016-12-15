Дмитрий Баранов. Как стать примером для молодежи Непобедимый чемпион на всеукраинской и международной арене, который только чемпионат мира покорял 7 (!!!) раз, что уж говорить о Европе и Украине - он на этом уровне многократный победитель.

За плечами Дмитрия Баранова более 100 побед. Свой путь в панкратионе он начал 10 лет назад в Сумах, хотя в спорте с детства, когда во втором классе вместе с товарищем попал в секцию дзюдо и самбо.

Дмитрий является членом сборной Сумской области, тренируется под руководством двух заслуженных тренеров Украины по панкратиону - своего первого наставника Евгения Зернова и главного тренера сборной Украины Сергея Чередниченко.

- В 2008 году зимой встретил товарища, который ходил на секцию по панкратиону, - поделился чемпион. - Он рассказал мне о своих увлекательных тренировках, как он учится ударной технике, все это сопряжено с борьбой. Мне также захотелось научиться бить руками и ногами, ведь на тот момент я владел только техникой борьбы. Сам процесс тренировок мне очень понравился, не нравилось только то, что приходилось заниматься в подвальном помещении на старых и достаточно тонких матах. Именно в таких условиях развивался в то время панкратион.

Однако даже несмотря на такие непривлекательные условия для тренировок, это не остановило Дмитрия продолжить заниматься дальше. Первой покоренной вершиной в панкратионе стал региональный чемпионат, на котором 7-кратный чемпион мира выступил, занимаясь совсем непродолжительное время:

- За два месяца тренировок мой тренер Евгений Зернов уговорил меня принять участие в чемпионате области. Желания выступать не было, ведь я занимался панкратионом довольно мало. Однако это не помешало мне занять первое место. Потом поехал на чемпионат Украины, это был довольно хороший старт, чтобы проверить свои силы. Там также занял первое место и отобрался на чемпионат мира. Так и началась моя спортивная карьера по панкратиону.

В детстве кумиров у Дмитрия не было. А пока он сам стремится стать примером для младших спортсменов:

- Пытаюсь достигать больших успехов, чтобы брали пример с меня. А вообще хочу быть таким, как много великих спортсменов в различных видах спорта. Если говорить конкретно о единоборствах, то брал пример со старших товарищей, например Сергея Гузева.

Однако, хотел бы подчеркнуть, что когда я начинал заниматься панкратионом, то это был молодой вид спорта, поэтому именитых спортсменов в этом виде было мало, а в моей весовой категории их вообще не было. С тех пор и по сей день я занял лидирующую позицию в весовой категории до 62 кг и буду пытаться ее удерживать дальше.

Интересно, что в спорте известные чемпионы получают различные прозвища, которые, как правило, зависят от ярких особенностей спортсмена. Не стал исключением и Дмитрий Баранов:

- Некоторые зовут меня «Папай», а вот Дима Неткачев, также спортсмен нашей сборной, называет меня «Мастер сахарного кисти», потому что за годы своей спортивной карьеры много поединков закончил болевым прием.

Учитывая количество спортивных побед, сложно определить, какая является важнейшей для Дмитрия. Поэтому решили узнать об этом непосредственно в него:

- Каждая победа для меня важна, то ли на чемпионате Украины, то ли на соревнованиях международного уровня. И важнейшими своими достижениями, считаю, победы на чемпионатах мира.

Что касается планов на будущее, то они у Дмитрия достаточно амбициозные, согласно чемпионскому статусу - выиграть Олимпиаду. И хотя пока панкратион не входит в олимпийскую семью, наш чемпион верит в то, что уже в ближайшем будущем панкратион станет олимпийским видом спорта.

Кроме того, спортсмен пока не испытывал свои силы в профессиональном спорте, поэтому еще остаются вершины, которых следует стремиться.

Федерация панкратиона Украины