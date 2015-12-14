Бронзовый дебют 3-4 февраля в Шостке проходил первый в истории чемпионат Украины по волейболу на снегу.

Правила такие же, как в пляжном волейболе, только покрытие отличается от песочного и счет ведется до 11. В чемпионате принимают участие 14 мужских и 7 женских команд из Киева, Сум, Шостки, Зеленодольска, Одессы, Змиева, Хмельничцого, Белой Церкви. Среди них пять, представляющих Сумы и Шостку.

Открывали турнир президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник и президент Федерации волейбола Сумщины, нардеп Игорь Молоток, который также сыграл в соревнованиях.

Первый день

В мужской сетке 4 наших команды. По итогам первого дня две продолжают борьбу за медали.

Сумчане Игорь Скрынник и Денис Подойницын в первом раунде проиграли другой сумской паре Владимиру Кущу и Дмитрию Швецу 0:2 (7-11, 1-11). Однако дальше были только победы – над харьковской парой Дмитрий Пахомов / Евгений Кузьмин 2:0 (11—3, 11-9), над шосткинцами Игорем Молотком и Виталием Прокопенко 2:0 (11-2, 11-4), над Олегом Стратийчуком (Зеленодольск) / Павлом Ковалем (Змиев) 2:1 (7-11, 11-6, 11-7).

Пара же Кущ / Швец после победы над Скрынником / Подоцницыным в первом раунде во втором проиграла белоцерковцам Константину Нестеренко / Виктору Азарову 0:2 (9-11, 9-11), дальше только выигрывали: у харьковчан Виктора Жемеренко / Андрея Максименко 2:0 (11-7, 11-6) и хмельнитчан Романа Ковальчука / Александра Бондаря 2:0 (11-9, 11-5).

Остальные сумчане завершили турнир на 9-х местах. Молоток / Прокопенко, пропускали первый раунд, а во втором проиграли Карвацкому / Герасименко 0:2 (5-11, 5-11), а дальше и Подойницыну со Скрынником. А Иван Лапоногов и Максим Кукса в первом раунде проиграли харьковчанам Евгению Ермаку / Сергею Нестеренко 1:2 (9-11, 11-4, 6-11), дальше выиграли у одесситов Олега Васильев / Андрея Шумейко 2:0 (11-3, 13-11) и проиграли хмельнитчанам Ковальчуку / Бондарю 0:2 (8-11, 8-11).

В женской сетке две сумские команды. Одна из них – Алина Демидова / Анастасия Лысенко в первом раунде не без труда обыграли киевлянок Милославу Безпалько / Екатерину Коваленко 2:1 (5-11, 11-7, 11-5), дальше следующих киевлянок Елену Головченко / Евгению Щемелеву 2:1 (11-7, 13-15, 12-10), а в полуфинале проиграли паре Безпалько / Коваленко 0:2 (1-11, 6-11).

Еще одни сумчанки Кристина Резникова / Дарья Донская в первом раунде обыграли одесситок Марию Боярскую / Анастасию Чернеливскую 2:0 (11-2, 11-4), во втором проиграли киевлянкам Елене Борисенко / Ольге Довгопол 0:2 (10-12, 7-11), а потом и киевлянкам Безпалько /Коваленко 0:2 (5-11, 6-11), заняв таким образом пятое место.

Второй день

Во второй день лучше всего из сумчан отыграли Алина Демидова и Анастасия Лысенко, ставшие в итоге третьими. В матче за «бронзу» они победили пару Елена Головченко / Евгения Щемелева 2:0 (11-5, 11-5), которую уже обыгрывали во втором раунде. Выиграли чемпионат киевлянки Ольга Довгопол / Елена Борисенко, обыгравшие землячек Милославу Безпалько / Екатерину Коваленко 2:0 (11-6, 13-11). Кстати, наша Анастасия Лысенко признана лучшим игроком турнира.

А вот двум мужским парам не удалось зацепиться за медали. Владимир Кущ и Дмитрий Швец в итоге стали четвертыми. Сначала они обыграли киевскую пару Святослав Карвацкий / Денис Герасименко 2:0 (14-12, 11-8), затем в полуфинале проиграли белоцерковцам Константину Нестеренко / Виктору Азарову 0:2 (10-12, 7-11), которым уже проигрывали во втором раунде. А в матче за бронзу – еще одним белоцерковцам Антону Дидыку и Вадиму Бурьяну 0:2 (9-11, 7-11).

А Игорь Скрынник и Денис Подойницын в итоге заняли пятое место, проиграв за выход в полуфинал все тем же Вадиму Бурьяну и Антону Дидыку 0:2 (5-11, 11-13).

Победителями же в итоге стали Виталий Дидух / Андрей Гольонко из Киева, обыгравшие в финале Нестеренко / Азарова 2:0 (11-8, 11-8).

Здесь также не обошлось без сумского следа при определении лучшего игрока турнира – им стал Дмитрий Швец.