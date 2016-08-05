Украинская сборная также почти в полном составе прибыла на соревнования. Накануне в Олимпийскую деревню заселились женская биатлонная команда и сборная по лыжным гонкам, которые прибыли из заключительных тренировочных сборов из Казахстана. А днем ранее – сборная по санному спорту, мужская команда по биатлону и представительница фристайла (могул) Татьяна Петрова.

Фото: НОК Украины Соседями нашей команды стали олимпийцы из Италии, Австралии и Словакии.

Настроение у украинских спортсменов решительное, каждый из них надеется на улучшение своих прежних результатов и уже рвется опробовать олимпийские трассы.

“В целом все хорошо. После последних тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1 500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче”, – цитирует впечатления Валентины Семеренко пресс-служба НОК.

В то же время санник Антон Дукач, для которого Олимпиада в Пхенчхане первая, признался, что ожидает очень быструю трассу. “Уже имели возможность увидеть трассу своими глазами. Лед очень холодный, жесткий. Если у нас на соревнованиях, как правило, температура льда составляет от -0,5 до -4 градусов, то здесь достигает –14. На тренировках попробуем почувствовать трассу. Планируется, что будет два сложных поворота. В остальном трасса плавная, справиться вполне возможно”, – рассказал он.

Всего на Олимпиаде в Пхенчхане Украину будут представлять 33 спортсмена. Они будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

В Министерстве молодежи и спорта уже объявили: за каждое добытое в Пхенчхане золото спортсмены получат по 125 тыс. долл., за серебро – 80 тысяч. долл., за бронзу – 55 тыс. долл.

Итак, кто именно будет представлять Украину на Олимпийских играх в Пхенчхане и чего ожидать болельщикам?!

Биатлон

Фактически все медальные ожидания нынешней Олимпиады связаны именно с этим видом спорта. В Национальном олимпийском комитете утверждают, что Украина сможет выпускать всех своих биатлонистов в каждой гонке.

Отметим, на Олимпиаде установлено ограничение, согласно которому максимальное количество представителей от одной страны ограничивается 4 биатлонистами. Соответственно, двое женщин и один мужчина сборной будет оставаться вне заявки Украины на каждую личную гонку. Всего таких личных гонок будет восемь (спринт, преследование, индивидуальная, масс-старт у мужчин и женщин), а также три эстафеты (две классические и одна смешанная).

Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко Из открытых источников

Наибольшие ожидания Украина возлагает на женские старты — особенно индивидуальную гонку и эстафету. Именно украинская женская эстафетная четверка является действующим олимпийским чемпионом, и это звание украинки будут защищать в Пхенчхане.

Страну представят:

Юлия Джима, 27 лет

Олимпийская чемпионка в эстафете в Сочи, в общем зачете Кубка мира стала восьмой и осталась лидером украинской команды на старте текущего сезона.

Прогноз: Спортсменка может претендовать на медали в каждой из пяти дисциплин биатлонной программы.

Елена Пидгрушная, 31 год

За плечами спортсменки немало побед (и на Олимпиадах, и на кубках мира, и в чемпионатах Европы), однако прошедший сезон сложился для нее неудачно, но до главного в 2016/2017-м старта, чемпионата мира, она подошла в идеальной форме и помогла команде завоевать серебро.

Прогноз: Есть вероятность, что штаб доверит Пидгрушной место в составе эстафетной четверки.

Вита Семеренко, 32 года

На предыдущих нескольких Олимпиадах спортсменка завоевала комплект наград. Она – самый стабильный олимпийский игрок за историю украинского зимнего спорта. Однако фактически весь межолимпийский цикл была на лечении, а попытки вернуться в прошлом сезоне оказались неудачными.

Прогноз: Сейчас Вита Семерак в идеальной форме, нет причин беспокоиться, что она не войдет в состав эстафетной четверки.

Валентина Семеренко, 32 года

С 2008 года постоянно демонстрировала хорошие результаты. Однако с сезона-2015/2016 у нее начался спад. В состав эстафетной команды на прошлогоднем чемпионате мира Валентина Семеренко не попала потому, что объективно проиграла младшим спортсменкам.

Прогноз: В зачете кубка мира Валентина Семенерно идет 14-й, поэтому рядом с сестрой Витой и Джимой ее состояние может не беспокоить тренерский штаб.

Анастасия Меркушина, 23 года

Самая молодая спортсменка в женской биатлонной команде Украины. Последние несколько лет прогрессирует, когда тренеры доверяют ей место в составе эстафетной команды.

Прогноз: На этом Кубке мира набрала на 46 очков больше за Пидгрушную и, по сугубо спортивным показателям, заслуживает место в составе эстафетного квартета больше.

Ирина Варвинец, 25 лет

На прошлогоднем чемпионате мира спортсменка удачно влилась в эстафетную команду и помогла ей завоевать серебро. Однако старт сезона-2017/2018 оказался для Варвинец невыразительным из-за здоровья.

Прогноз: Место для Варвинец должно появиться, по меньшей мере, среди участников индивидуальной гонки.

Сергей Семенов, 29 лет

Самая большая победа спортсмена – золото на чемпионате Европы в 2013 году. Последние годы для него отметились бронзовыми наградами на чемпионате мира.

Прогноз: В текущем сезоне шансы Семенова на первенство незначительные из-за травмы надкостницы, которую он получил в прошлом году, но есть надежда на вхождение в 10-ку.

Артем Прима, 30 лет

На протяжении восьми лет выступлений на этапах Кубка мира смог войти в десятку в личных гонках лишь дважды: в преследовании в Преск-Айле (США) в 2016-м и в спринте в Пхенчхане в 2017-ом. Это были девятое и десятое места соответственно.

Прогноз: На нынешней Олимпиаде от спортсмена ожидают чего-то подобного.

Дмитрий Пидручный, 26 лет

Достаточно молодой спортсмен-биатлонист, в этом межолимпийском цикле стал лидером мужской сборной. В прошлом году провел в Кубке мира несколько неплохих гонок в спринте и преследовании.

На старте текущего сезона, во время этапа в шведском Эстерсунде имел возможность побороться за место в тройке призеров, однако помешало падение.

Прогноз: Пятое место в преследовании на январском этапе в Оберхофе (Германия) и прекрасный последний круг во время спринта на чемпионате Европы дают по крайней мере надежду на повторение результатов.

Владимир Семаков, 32 года

Наивысшим достижением Семакова было серебро в эстафетных гонках чемпионата Европы-2010. Не демонстрирует ничего особенного спортсмен и под украинским флагом.

Прогноз: Шансы на улучшение прошлых результатов незначительны.

Артем Тищенко, 24 года

В 2015 году спортсмен был признан Международным союзом биатлонистов лучшим новичком года. Хорошо показывал себя в эстафетах.

Прогноз: Ожидают сохранение предыдущих результатов.

Фристайл (аэробика)

Фристайл на Олимпиаде будет представлен пятью дисциплинами, украинцы выступят в двух из них – акробатике и могуле. В НОК надеются, что украинским спортсменам в этой категории может выпасть шанс получить медаль.

Страну представят:

Александр Абраменко, 29 лет

На предыдущей Олимпиаде получил шестое место. Был призером и победителем (2014-2015 гг.) на этапах кубков мира последних лет, но весь прошлый сезон пропустил из-за операции на колене.

Прогноз: Считается основной медальной надеждой в акробатике.

Ольга Полюк, 30 лет

На двух предыдущих Олимпиадах спортсменка ничего особенного не продемонстрировала: 20-е место в Ванкувере и 15-е – в Сочи.

В текущем зачете Кубка мира она занимает 19-е место, а олимпийскую лицензию обеспечила себе по итогам предыдущего, чуть более успешного сезона (15 позиция).

Прогноз: Ожидается сохранение предыдущих результатов, но не исключено, что может удивить и войти в 10-ку лучших.

Татьяна Петрова, 24 года

Спортсменка станет первой украинкой за годы независимости, которая выйдет на старт Олимпийских игр в могуле. До этого на зимних Олимпийских играх в фристайле Украина была представлена только в лыжной акробатике. Последний раз представительница Украины в могуле имела лицензию в 1994 году (Лиллехаммер).

Прогноз: В прошлом году Петрова выступала на Всемирной универсиаде в Казахстане и вошла в пятерку, ее считают перспективной.

Лыжные гонки

Лучшие времена украинских лыжников, похоже, далеко позади. В Пхенчхан квалифицировались всего четыре украинца — наименьшее количество с 1994 года, когда на Игры в Лиллехаммере-1994 уехала только Ирина Тараненко-Тереля. Соответственно, во второй раз в истории Украина не будет представлена в женской эстафете, а в личных гонках украинцам по силам бороться только за места в топ-50.

Страну представят:

Татьяна Антипенко, 36 лет

Участница трех зимних Олимпийских игр (2006, 2010, 2014 гг). Серебряный призер зимней Универсиады (2009 г.). Наивысшим ее достижением в личных дисциплинах было 21-е место в гонке на 30 километров в Ванкувере. На мундиале-2013 на этой же дистанции спортсменка была 13-й. Собственно, это был пик карьеры. На прошлогоднем чемпионате мира за ней было 36-е место в скиатлоне (по 7,5 км классическим и свободным стилями).

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки ее шансов в Играх, но ждут достойного представления как от одной из самых опытных лыжниц.

Алексей Красовский, 23 года

Молодой спортсмен, на серьезном международном уровне выступает с 2013 года. Тогда он выступал на юниорском чемпионате мира, а уже в следующем году поехал на Олимпиаду в Сочи. Там в спринте свободным стилем Красовский занял 81-е место с результатом 4:35.08 минуты. В межолимпийском цикле выступил на двух чемпионатах мира, где наивысшим его достижением было 49-е место в гонке-преследовании на 30 км.

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки его шансов в Играх.

Андрей Орлик, 19 лет

В 2015 году спортсмен стал открытием юношеского Олимпийского фестиваля в Лихтенштейне, где занял четвертое и шестое места. После этого тренеры начали активно привлекать его к выступлениям за взрослую сборную.

На мундиале-2015 он выступал на двух спринтерских дистанциях и в эстафете, а в прошлом году в Лахти попробовал себя на 15-километровой дистанции.

Прогноз: До сих пор Орлик занимал места за пределами первой полусотни, но на Олимпиаде в Пхенчхане от него ожидают прорыва.

Марина Анцибор, 30 лет

Профильными для спортсменки гонками сейчас считают спринтерские гонки и дистанции классическим стилем, хотя на предыдущих Олимпиадах ее, прежде всего, считали эстафетным игроком.

Выдающихся достижений в личных дисциплинах в своей карьере Анцибор не имела. Выделить можно разве пятое место на 15-километровой дистанции на Всемирной универсиаде-2015.

Прогноз: Особых надежд на Анцибор не возлагают.

Горнолыжный спорт

В Пхенчхане будет разыгрываться 11 наград в горнолыжном спорте — 10 личных (по 5 мужчин и женщин) и еще одна в смешанной эстафете. Украина никогда не была сильной в горнолыжном спорте, поэтому всего две лицензии — ожидаемый и прогнозируемый результат.

Страну представят:

Иван Ковбаснюк, 24 года

Для спортсмена нынешняя Олимпиада будет первой в карьере, хотя на международные соревнования он выезжал довольно часто. Профиль Ковбаснюка – скоростные дисциплины.

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки его шансов в Играх, будет успехом, если он попадет в 30-ку.

Ольга Кныш, 22 года

Спортсменка выступала на двух предыдущих чемпионатах мира. В 2015 в Бивер-Крике ни в слаломе, ни слаломе-гиганте финишировать не смогла, однако в прошлом году в Санкт-Морице в гигантском слаломе квалифицировалась 49-й.

Прогноз: Ожидают улучшения показанного на мундиале результата.

Лыжное двоеборье

Лыжное двоеборье — это вид спорта, в котором спортсмены сначала прыгают с трамплина, по результатам прыжков формируется отставание на лыжные гонки (каждый проигранный метр прыжка — четыре секунды отставания на старте бега), а уже потом бегут 10 километров, по итогам которых и определяется победитель.

Лицензию для Украины одержал Виктор Пасечник, для которого Пхенчхан будет второй Олимпиадой в карьере.

Виктор Пасечник, 25 лет

Спортсмен дебютировал на зимних Олимпийских играх в Сочи (2014 г.). В прыжках с нормального трамплина показал 27-й результат, в лыжной гонке – 42-й. В итоге он так и остался на 42-й позиции.

В межолимпийском цикле Пасечник выступал на двух чемпионатах мира, и его результаты там почти идентичны: 40-е место в Фалуне-2015 и 39-е в Лахти-2017.

Прогноз: Особых надежд не возлагают.

Санный спорт

Украина никогда не была в лидерах санного спорта, поскольку здесь не столько важна физическая форма спортсмена, сколько материально-техническая база и возможность тренироваться. Так, четыре года назад наша страна также, как и сейчас, имела шесть олимпийских лицензий, но тогда украинцы стабильно финишировали среди худших. Даже в эстафете, которую закончили 11-ми, они все равно заняли предпоследнюю строчку. Если не произойдет какой-то сенсации, к сожалению, наиболее вероятно, что похожие результаты украинцы покажут и сейчас.

Страну будут представлять:

Александр Оболончик, 26 лет/Роман Захаркив, 27 лет



Александр Оболончик и Роман Захаркив Из открытых источников

На Олимпиаде в Сочи дуэт финишировал 17-м. Похожие позиции Александр с Романом занимали на чемпионатах мира в межолимпийский период. 16-я позиция на прошлогоднем мундиале в австрийском Иглсе – наивысшее достижение в карьере спортсменов.

Прогноз: Особых надежд на дуэт не возлагают.

Елена Стецькив, 23 года

Спортсменка в составе национальной сборной команды Украины хорошо выступила в чемпионате Европы и IX этапе Кубка мира по санному спорту (26-28 января 2018 года, Сигулда, Латвия), где заняла 7 место в командных соревнованиях, финишировала 16-й в личном зачете чемпионата Европы и была 8-й в командных соревнованиях этапа Кубка мира.

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки ее шансов в Играх, но считают перспективной.

Антон Дукач, 22 года

Олимпиада в Пхенчхане для спортсмена будет первой в карьере. До этого он хорошо показал себя в юниорских соревнованиях: в 2012-м был четвертым на юношеских Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия), в 2015-м стал бронзовым призером юниорского этапа Кубка мира в Винтенберге (Германия), а в следующем году в том же городе победил на летнем Кубке Международной федерации санного спорта.

Прогноз: Дукачу пророчат попадание в двадцатку, сам он себя видит в 10-ке лучших.

Елена Шхумова, 24 года

Спортсменка четыре года назад представляла Украину на Олимпиаде в Сочи. Там она заняла 31-ую позицию. Ей пророчили дальнейшие свершения, однако из-за отсутствия материально-технической базы Шхумова не имела возможности постоянно ездить на соревнования топ-уровня.

В прошлом году заняла на чемпионате мира самое высокое в своей карьере 22-е место.

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки ее шансов в Играх.

Андрей Мандзий, 29 лет

Четыре года назад спортсмен дебютировал как саночник-одиночник на Олимпиаде в Сочи. Там его достижением стало 31-е место. С тех пор его результаты достаточно стабильны: 28-й в 2015-м, 27-й в 2016-м, 30-й в 2017-м.

Прогноз: Ожидают попадания в 30 лучших.

Сноубординг

Сноубординг на Олимпиаде представлен четырьмя дисциплинами, и украинские спортсмены сумели завоевать только одну лицензию – в параллельном гигантском сламоме, в котором надо бороться не только со временем, но и с соперником.

Принцип такой: сначала проходит квалификация, по результатам которой 16 лучших попадают в 1/8 финала. Далее образуется сетка, соперники разбиваются на пары, и соревнования продолжаются в формате “на вылет”.

Страну будет представлять:

Аннамари Данча, 27 лет

Спортсменка сильно удивила, когда в 19-летнем возрасте попала в 16-ку лучших на дебютной для себя Олимпиаде в Ванкувере.

После этого дважды завоевывала серебро Всемирной универсиады. Однако потом она вышла замуж и родила дочь, поэтому вернулась в спорт только прошлой зимой.

Прогноз: Эксперты воздерживаются от оценки ее шансов в Играх, но не исключают, что она может удивить.

Скелетон

Скелетон представляет собой скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления. Для Украины это относительно новый вид спорта, поэтому сам факт получения квалификации – достижение.

Страну будет представлять:

Владислав Гераскевич, 19 лет

Спортсмен является первым в истории независимой Украины, кто получил олимпийскую лицензию в скелетоне.

До этого он неплохо показывал себя на юниорских чемпионатах мира – входил в десятку лучших. В прошлом году стал 24-м на дебютном в карьере чемпионате мира в Кенингзее (Германия).

Прогноз: На Гераскевича возлагают надежды, эксперты считают его перспективным в своей дисциплине.

Фигурное катание

Украина выступит на Олимпиаде в трех дисциплинах из пяти — в женских и мужских личных соревнованиях и в соревнованиях танцевальных пар. Лицензии для участия в командных соревнованиях среди спортивных пар украинские фигуристы не получили.

Страну будут представлять:

Александра Назарова, 21 год/Максим Никитин, 23 года



Александра Назарова и Максим Никитин Из открытых источников

Спортсмены полноценно перешли на взрослый уровень лишь недавно, а до того успели выиграть серебряно первой юношеской Олимпиады в 2012-м, бронзу юниорского чемпионата мира-2015 и золото Всемирной универсиады-2017.

Прогноз: Несмотря на то, что в танцах на льду больших неожиданностей не бывает, ведь здесь существует четкая градация по авторитету дуэтов, рассчитывать, что на первой для себя Олимпиаде Назарова и Никитин прыгнут выше головы, не стоит, впрочем их считают перспективными. Сейчас они 10-11-а европейская и 15-16-а мировая танцевальная пара.

Анна Хниченкова, 23 года

Спортсменка получила олимпийскую лицензию, заняв седьмое место на лицензионном турнире Nebelhorn Trophy-2017. На недавнем чемпионате Европы в Москве она стала 23-й. Этот результат не сильно отличается от показанных на двух предыдущих Евро – оба раза была 21-й.

Прогноз: Особых надежд не возлагают.

Ярослав Паниот, 20 лет

После полученного на европейском юношеском Олимпийском фестивале-2013 в Брашове (Румыния) серебра о спортсмене заговорили как об одном из самых талантливых молодых фигуристов Старого Света. Однако с сезона-2015/2016 прогресс спортсмена был уже не таким стремительным, а на недавнем чемпионате Европы в Москве Паниот вообще выступил неудачно (впервые в карьере не пробился в число 24-х финалистов).

Прогноз: Ожидается попадание в 10-ку, поскольку именно такие результаты Паниот демонстрировал с июля 2017 года.

Напомним, Олимпийские игры – главное и самое важное спортивное соревнование четырехлетия. Они известны не только своим эмоциональным накалом, но и постоянными в течение многих лет традициями. В этом году Олимпиада стартует 9 февраля в Пхенчхане. На нее заявлено рекордное количество участников – почти 3000 спортсменов из 92 стран. Они будут соревноваться в 15 видах спорта. За 16 дней соревнований спортсмены разыграют 102 комплекта наград.

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