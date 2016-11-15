Королева спорта в Сумах 9-11 февраля в Сумах проходил чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Уже в 16-й раз чемпионат проводился в легкоатлетическом манеже Сумского государственного университета. В очередной раз была организована интернет-трансляция чемпионата в режиме реального времени. Интернет-трансляция «вживую» с участием ведущих специалистов легкой атлетики Украины (в качестве комментаторов и экспертов) происходила на канале легкой атлетики Украины в ютубе. Кроме того, телеканал XSPORT транслировал интересные события чемпионата в собственном эфире.

В соревнованиях приняли участие 460 атлетов. Чемпионат имел статус основного этапа отбора в состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который состоится 1-4 марта в Бирмингеме (Великобритания). В ходе трехдневных соревнований было разыграно 26 комплектов наград, как среди взрослых, так и среди молодежи, и показано ряд высоких результатов.

Наши победы

В командном итоге атлеты Сумщины заняли высокое седьмое место, набрав 570 зачетных очков, и опередив такие сильные области, как Житомирская, Винницкая, Николаевская, Волынская, Запорожская, Одесская и др. В аналогичном итоге среди молодежи наша команда, набрав 845 очков, заняла шестое место.

В третий раз чемпионом в помещении в беге на 400 м стал Виталий Бутрым – 47,25 с, а Ярослав Демченко на этой дистанции стал четвертым – 48,40 с, - это новый рекорд области среди юниоров. Он же стал чемпионом среди молодежи.

Также рекордом области отличился в толкании ядра Игорь Мусиенко. Во второй попытке он толкнул ядро на 19,04 м - это 36 см дальше, чем его прошлогодний рекорд, что позволило ему занять второе место.

В беге на 60 м Владимир Супрун с результатом 6,84 с занял третье место. Вторым был выпускник СумГУ, донетчанин Сергей Смелик.

Квартет (Федор Савостян, Михаил Тютюнников, Антон Слизченко и Ярослав Демченко) в эстафете 4х400 м - 3:19.37 занял второе место.

В эстафете 4х400м среди женщин наш молодежный квартет - Евгения Мучарова, Анастасия Токар, Анастасия Шишняк, Анна Цибульник, - занял пятое место (3:57.61), среди молодежи это лучший результат.

Бывшие наши

Кроме того, чемпионами стали несколько уроженцев Сумщины. В прыжках с шестом золотую награду получил экс-шосткинец Владислав Малыхин с Киевщины – 5,50 м. К сожалению, все три попытки штурма высоты 5,63 м для обладателя юниорского рекорда Украины завершились неудачно.

У мужчин на дистанции 800 м в красивой борьбе с Олегом Миронцом (Черновицкая обл.) на последних метрах победу одержал экс-сумчанин, а ныне волынянин Евгений Гуцол (1:49,40). Он также выиграл эстафету 4х400 м в составе своей команды.

В беге на 60 метров с барьерами победу праздновала экс-сумчанка, а ныне киевлянка Анна Плотицына, Которая в очередной раз этой зимой подтвердила норматив на чемпионат мира – 8,16 с.