Спорт

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:56168

В Сумах пройдут всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО

Чтобы достойно принять турнир «Сила нации», до 1 марта надо собрать больше 100 тыс. грн на призовой фонд, часть средств пойдет бойцам АТО на протезирование.

Сумчанин Александр Бабченко на всеукраинском турнире по кроссфиту «Сила нации».

Организатор мероприятия в нашем городе, Общественный фонд «Сумы», просит сумчан активно присоединиться к подготовке мероприятия, запланированного на вторую половину марта.

- В марте этого года город Сумы принимает всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО «Сила нации», - рассказывает директор Общественного фонда «Сумы» Александра Мартыненко. - Каждая личная история участников соревнований впечатляет. Это воины, потерявшие конечности во время вооруженного конфликта на территории Украины. Они являются примером несгибаемого духа, жажды жизни, готовности принять вызов и победить, несмотря ни на что. Среди постоянных участников соревнований есть и двое наших земляков - Александр Бабченко и Анатолий Горбенко!

Турнир «Сила нации» уже прошел в Киеве, Мариуполе, Полтаве, Запорожье, Харькове и Одессе. К мероприятию, проходящему в первую очередь на благотворительные средства, планируется привлечь около тридцати спортсменов. Как показал опыт проведения соревнований в других городах, принимавших игры «Сила нации», сумчанам необходимо предусмотреть следующие расходы:

- трансфер участников и проживание в течение суток;

- аренда помещения для соревнований;

- реклама (афиша, футболки);

- обязательное обеспечение призового фонда для участников соревнований 115 тыс. грн.

Просим Вас присоединиться к организации мероприятия, которое должно стать праздником силы и вдохновения в нашем городе, призывает сумчан (как физических, так и юридических лиц) Общественный фонд «Сумы».

Банковские реквизиты:
Код ЕРДРПОУ 39364679
Р /c 26006055011208
ПАО КАБ «Приват Банк»
МФО 337546

Адрес Общественного фонда «Сумы»:
г.Сумы, Покровская площадь, 6;
т. 60-83-13, 066 1526105

К сведению:

Что такое кроссфит?

Кроссфит (CrossFit) — комплексная система упражнений, направленная на повышение силы, выносливости и улучшение общего тонуса организма. Для кроссфита характерно сочетание силового и аэробного тренинга. Система тренировок представляет комплекс определенных упражнений, которые требуется выполнять друг за другом несколько раз. При этом отдыхать можно только после окончания круга упражнений. К примеру, 30 раз присесть, 20 раз отжаться, 30 раз выпрыгнуть с места, 10 раз подтянуться, отдохнуть и начать новый круг. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы тяжелой атлетики, плиометрики (прыжковые движения), пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, с весом собственного тела, гребли (на специализированных тренажерах), аэробных упражнений, бега, плавания и др.

Кроссфит продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. А свой путь он начал в начале 2000-х годов в США. «Кроссфит - не специализированная фитнес-программа, а целенаправленная попытка оптимизировать физические возможности человека в каждом из 10 фитнес-доменов», - объясняет основатель программы, бывший гимнаст Грег Глассман. Этими модальными фитнес-доменами являются: сердечно-сосудистая и дыхательная выносливость, мышечная выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, координация, ловкость, баланс, точность.

Кроссфит предназначен как для мужчин, так и для женщин. Он распространен во многих странах мира, в том числе и в Украине. Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Многие пожарные службы, силовые структуры, органы правопорядка включают кроссфит в программу подготовки личного состава (в частности, в США и Канаде). Однако не стоит думать, что программы рассчитаны лишь на людей с высоким уровнем подготовки: кроссфит рекомендуется всем, кто хочет быть в хорошей физической форме. Есть программа CrossFit Kids, разработанная специально для детей.

 

 

Спорт АТО Кроссфит
view counter

По тематике

Карта памяти: кто, где, когда погиб на Донбассе
31.10.2017 15:52

Карта памяти: кто, где, когда погиб на Донбассе

В Сумах презентовали электронную «Карту Памяти» - это база данных погибших на войне на востоке Украины – с двух сторон....

Осенний призыв: в АТО обещают не отправлять
10.10.2016 17:46

Осенний призыв: в АТО обещают не отправлять

Первая отправка в войска уже запланирована на 17 октября. Сейчас идет оповещение подлежащих призыву юношей 20-27 лет....

Потом и кровью
30.05.2016 17:23

Потом и кровью

28 мая в городском парке прошел открытый кубок г. Сумы по функциональному многоборью....

Бой под Марьинкой: что там было?
24.02.2016 15:23

Бой под Марьинкой: что там было?

Сумчанина, художника-дизайнера, Александра Зайца вызвали в военкомат как танкиста. Он не уклонялся от обязанности защищать Родину, только условие поставил: чтобы...

У переселенцев на Сумщине появился полпред
12.11.2015 15:15

У переселенцев на Сумщине появился полпред

У министра социальной политики Павла Розенко в Сумской области появился советник по работе с переселенцами, а у переселенцев – доверенное...

view counter

Новости

В Шостке неопытность клиентки банка стоила ей потери денег
Сегодня 17:49
Уже в марте первые две громады Сумщины смогут получить землю в коммунальную собственность
Сегодня 17:26
Пограничники выдворили россиянку, нелегально попавшую в Украину
Сегодня 17:12
Центр занятости подвел итоги
Сегодня 17:05
Звернення до військових, які самовільно залишили військові частини
Сегодня 16:36
Во вторник возобновляются занятия в шосткинских школах
Сегодня 16:32
«Сумы» проиграли «Черкасскому Днепру»
Сегодня 16:15
На границе с Россией пограничники обнаружили 300 килограммов сыра
Сегодня 16:05
«Сумыхимпром» без торгов слил 99 миллионов на известь вполторадорога
Сегодня 16:00
Сумские баскетболисты проиграли лидеру
Сегодня 15:47
На границе задержали двух нарушителей с товаром и без документов
Сегодня 15:35
На Сумщине ищут мужчину, который скрылся с трупом лисы, возможно, бешеной
Сегодня 15:29
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.