В Сумах пройдут всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО

Что такое кроссфит?

Кроссфит (CrossFit) — комплексная система упражнений, направленная на повышение силы, выносливости и улучшение общего тонуса организма. Для кроссфита характерно сочетание силового и аэробного тренинга. Система тренировок представляет комплекс определенных упражнений, которые требуется выполнять друг за другом несколько раз. При этом отдыхать можно только после окончания круга упражнений. К примеру, 30 раз присесть, 20 раз отжаться, 30 раз выпрыгнуть с места, 10 раз подтянуться, отдохнуть и начать новый круг. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы тяжелой атлетики, плиометрики (прыжковые движения), пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, с весом собственного тела, гребли (на специализированных тренажерах), аэробных упражнений, бега, плавания и др.

Кроссфит продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. А свой путь он начал в начале 2000-х годов в США. «Кроссфит - не специализированная фитнес-программа, а целенаправленная попытка оптимизировать физические возможности человека в каждом из 10 фитнес-доменов», - объясняет основатель программы, бывший гимнаст Грег Глассман. Этими модальными фитнес-доменами являются: сердечно-сосудистая и дыхательная выносливость, мышечная выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, координация, ловкость, баланс, точность.

Кроссфит предназначен как для мужчин, так и для женщин. Он распространен во многих странах мира, в том числе и в Украине. Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Многие пожарные службы, силовые структуры, органы правопорядка включают кроссфит в программу подготовки личного состава (в частности, в США и Канаде). Однако не стоит думать, что программы рассчитаны лишь на людей с высоким уровнем подготовки: кроссфит рекомендуется всем, кто хочет быть в хорошей физической форме. Есть программа CrossFit Kids, разработанная специально для детей.