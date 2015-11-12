В Сумах пройдут всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО

Сумчанин Александр Бабченко на всеукраинском турнире по кроссфиту «Сила нации».
Организатор мероприятия в нашем городе, Общественный фонд «Сумы», просит сумчан активно присоединиться к подготовке мероприятия, запланированного на вторую половину марта.
- В марте этого года город Сумы принимает всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО «Сила нации», - рассказывает директор Общественного фонда «Сумы» Александра Мартыненко. - Каждая личная история участников соревнований впечатляет. Это воины, потерявшие конечности во время вооруженного конфликта на территории Украины. Они являются примером несгибаемого духа, жажды жизни, готовности принять вызов и победить, несмотря ни на что. Среди постоянных участников соревнований есть и двое наших земляков - Александр Бабченко и Анатолий Горбенко!
Турнир «Сила нации» уже прошел в Киеве, Мариуполе, Полтаве, Запорожье, Харькове и Одессе. К мероприятию, проходящему в первую очередь на благотворительные средства, планируется привлечь около тридцати спортсменов. Как показал опыт проведения соревнований в других городах, принимавших игры «Сила нации», сумчанам необходимо предусмотреть следующие расходы:
- трансфер участников и проживание в течение суток;
- аренда помещения для соревнований;
- реклама (афиша, футболки);
- обязательное обеспечение призового фонда для участников соревнований 115 тыс. грн.
Просим Вас присоединиться к организации мероприятия, которое должно стать праздником силы и вдохновения в нашем городе, призывает сумчан (как физических, так и юридических лиц) Общественный фонд «Сумы».
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Кроссфит (CrossFit) — комплексная система упражнений, направленная на повышение силы, выносливости и улучшение общего тонуса организма. Для кроссфита характерно сочетание силового и аэробного тренинга. Система тренировок представляет комплекс определенных упражнений, которые требуется выполнять друг за другом несколько раз. При этом отдыхать можно только после окончания круга упражнений. К примеру, 30 раз присесть, 20 раз отжаться, 30 раз выпрыгнуть с места, 10 раз подтянуться, отдохнуть и начать новый круг. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы тяжелой атлетики, плиометрики (прыжковые движения), пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, с весом собственного тела, гребли (на специализированных тренажерах), аэробных упражнений, бега, плавания и др.
Кроссфит продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. А свой путь он начал в начале 2000-х годов в США. «Кроссфит - не специализированная фитнес-программа, а целенаправленная попытка оптимизировать физические возможности человека в каждом из 10 фитнес-доменов», - объясняет основатель программы, бывший гимнаст Грег Глассман. Этими модальными фитнес-доменами являются: сердечно-сосудистая и дыхательная выносливость, мышечная выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, координация, ловкость, баланс, точность.
Кроссфит предназначен как для мужчин, так и для женщин. Он распространен во многих странах мира, в том числе и в Украине. Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Многие пожарные службы, силовые структуры, органы правопорядка включают кроссфит в программу подготовки личного состава (в частности, в США и Канаде). Однако не стоит думать, что программы рассчитаны лишь на людей с высоким уровнем подготовки: кроссфит рекомендуется всем, кто хочет быть в хорошей физической форме. Есть программа CrossFit Kids, разработанная специально для детей.
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