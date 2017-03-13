25 лет спустя 21-22 февраля в Тростянце впервые за 25 лет прошли Всеукраинские соревнования по зимнему биатлону.

Это, без преувеличения, яркая и важное событие для Тростянца и всей Сумщины, ведь через четверть века возрождается лыжный спорт, такой популярный и массовый в прошлые годы! Юные биатлонисты испытывали свои силы на 3-километровой лыжной трассе, преодолевая крутые подъемы и спуски, демонстрировали мастерство меткой стрельбе из мелкокалиберной винтовки на стрельбище. 160 юношей и девушек прибыло на соревнования из Сум, Харькова, Киева и области, Львовской и Черниговской областей.

Многие горожане всех возрастов пришли на стрельбище в Нескучанськом лесу в качестве зрителей. И люди старшего поколения, и молодежь, и дети только положительно высказывались о возрождении биатлона в Тростянце! А произошло это благодаря совместным усилиям городских властей, Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации биатлона Украины, ветеранов спорта, спонсоров, общественных организаций.

На соревнования пожаловали почтенные гости: Елена Петрова - серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, глава Сумского областного отделения НОК Украины; Валентина Цербе-Несина - бронзовый призер Олимпиады-94 в Лиллехамере; Сергей Седнев - участник Зимних Олимпийских Игр в Ванкувере и Сочи, ведущий тренер отдела биатлону Министерства молодежи и спорта Украины.

Глава Тростянецкой городской громады Юрий Бова поблагодарил всех, кто в течение нескольких месяцев осуществлял подготовку к зимнему биатлону - работникам коммунальных служб и городского совета, местным ветеранам спорта, спонсорам, общественным организациям. Он рассказал, что увлекался лыжным спортом в школьные годы, когда Нескучанская спортивная база была действующей, и ее возрождение является его личной мечтой, которую он обязательно воплотит в жизнь.

Стоит упомянуть и об удобствах для участников, обеспечила городской совет:горячий чай, биотуалеты, подвоз спортсменов на обеды и в гостиницу.

В первый день спортсмены младшей, средней и старшей возрастных групп прошли два рубежа стрельбы - лежа и стоя в спринте, во второй – эстафетные гонки у юношей и девушек.

Во время соревнований юные спортсмены на себе почувствовали всю сложность виражей Нескучанской трассы - ее крутые спуски и затяжные подъемы. Самые сильные проявили волю к победе. Все участники обогатили свои умения новым спортивным опытом, оценили свои силы и уровень подготовки.

Среди юных биатлонистов, прибывших в Тростянец из разных уголков Украины, есть такие, которые принимали участие в соревнованиях не только всеукраинского уровня, но и в зарубежных. Во время общения с местными журналистами они говорили (со знанием дела), что лыжная трасса в Нескучном подготовлена очень качественно. Такого же мнения и главный судья соревнований, тренер международной категории Александр Тимофеев, который поблагодарил за высокий уровень организации Юрию Бове и всем причастным службам.

Подводя итоги соревнований, отмечали огромный объем осуществленных работ (причем в сжатые сроки) по подготовке лыжной трассы, стрельбища, которые много лет не использовались, и почетные гости, знаменитые биатлонисты.

На торжественной линейке победители и призеры Всеукраинских биатлонных соревнований были награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта Украины, почетными грамотами Тростянецкой городского совета.