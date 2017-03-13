Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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25 лет спустя

21-22 февраля в Тростянце впервые за 25 лет прошли Всеукраинские соревнования по зимнему биатлону.

Фото Георгия Кардашевского

Это, без преувеличения, яркая и важное событие для Тростянца и всей Сумщины, ведь через четверть века возрождается лыжный спорт, такой популярный и массовый в прошлые годы! Юные биатлонисты испытывали свои силы на 3-километровой лыжной трассе, преодолевая крутые подъемы и спуски, демонстрировали мастерство меткой стрельбе из мелкокалиберной винтовки на стрельбище. 160 юношей и девушек прибыло на соревнования из Сум, Харькова, Киева и области, Львовской и Черниговской областей.

Многие горожане всех возрастов пришли на стрельбище в Нескучанськом лесу в качестве зрителей. И люди старшего поколения, и молодежь, и дети только положительно высказывались о возрождении биатлона в Тростянце! А произошло это благодаря совместным усилиям городских властей, Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации биатлона Украины, ветеранов спорта, спонсоров, общественных организаций.

На соревнования пожаловали почтенные гости: Елена Петрова - серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, глава Сумского областного отделения НОК Украины; Валентина Цербе-Несина - бронзовый призер Олимпиады-94 в Лиллехамере; Сергей Седнев - участник Зимних Олимпийских Игр в Ванкувере и Сочи, ведущий тренер отдела биатлону Министерства молодежи и спорта Украины.

Глава Тростянецкой городской громады Юрий Бова поблагодарил всех, кто в течение нескольких месяцев осуществлял подготовку к зимнему биатлону - работникам коммунальных служб и городского совета, местным ветеранам спорта, спонсорам, общественным организациям. Он рассказал, что увлекался лыжным спортом в школьные годы, когда Нескучанская спортивная база была действующей, и ее возрождение является его личной мечтой, которую он обязательно воплотит в жизнь.

Стоит упомянуть и об удобствах для участников, обеспечила городской совет:горячий чай, биотуалеты, подвоз спортсменов на обеды и в гостиницу.

В первый день спортсмены младшей, средней и старшей возрастных групп прошли два рубежа стрельбы - лежа и стоя в спринте, во второй – эстафетные гонки у юношей и девушек.

Во время соревнований юные спортсмены на себе почувствовали всю сложность виражей Нескучанской трассы - ее крутые спуски и затяжные подъемы. Самые сильные проявили волю к победе. Все участники обогатили свои умения новым спортивным опытом, оценили свои силы и уровень подготовки.

Среди юных биатлонистов, прибывших в Тростянец из разных уголков Украины, есть такие, которые принимали участие в соревнованиях не только всеукраинского уровня, но и в зарубежных. Во время общения с местными журналистами они говорили (со знанием дела), что лыжная трасса в Нескучном подготовлена очень качественно. Такого же мнения и главный судья соревнований, тренер международной категории Александр Тимофеев, который поблагодарил за высокий уровень организации Юрию Бове и всем причастным службам.

Подводя итоги соревнований, отмечали огромный объем осуществленных работ (причем в сжатые сроки) по подготовке лыжной трассы, стрельбища, которые много лет не использовались, и почетные гости, знаменитые биатлонисты.

На торжественной линейке победители и призеры Всеукраинских биатлонных соревнований были награждены медалями, дипломами Министерства молодежи и спорта Украины, почетными грамотами Тростянецкой городского совета.

К сведению

Результаты соревнований.

Спринт

Младшие девушки

1. Елена Городна (Львовская область) 16:48.6 (5 промахов)

2. Дарья Скрябина (Киев) + 19,0 (4)

3. Анна Скрипко (Черниговская) + 20,5 (5)

4. Елизавета Давыдова (Сумская) + 1:39,9 (4)

Младшие юноши

1. Владимир Коношевич (Черниговская) 15:59.3 (3)

2. Александр Кошовец (Черниговская) + 1:06,7 (5)

3. Владислав Горбащенко (Киев) + 1:15,2 (6)

4. Владислав Суровцев (Сумская) + 1:51,7 (6)

Средние девушки

1. Дарья Чалык (Черниговская) 19:38.7 (3)

2. Анна Квачан (Черниговская) + 1:12,4 (1)

3. Юлия Городна (Львовская) + 1:15,3 (4)

...

5. Татьяна Продан (Сумская) + 2:46,6 (6)

Средние юноши

1. Арсен Бочок (Черниговская) 17:28.3 (4)

2. Степан Кинаш (Харьковская) + 40,5 (2)

3. Евгений Малышев (Харьковская) + 57,4 (0)

...

9. Владислав Чихарь (Сумская) + 2:25,4 (4)

Старшие девушки

1. Лилия Стеблина (Киев) 19:59,9 (4)

2. Анастасия Павловская (Сумская) + 38,9 (3)

3. Дарья Голышева (Черниговская) + 1:00,9 (3)

Старшие юноши

1. Виталий Демиденко (Сумская) 24:04,0 (5)

2. Роман Боровик (Сумская) + 4,6 (5)

3. Егор Козлов (Черниговская) + 25,9 (2)

Эстафеты

Младшие девушки

1. ДЮСШ «Янтарь» (Львовская область) 59:38,6 (13 промахов)

Елена Городна, Оксана Клымак, Елена Шавала

2. РЦЗВС (Сумская) + 1:31,4 (12)

Елизавета Давыдова, Алина Недбай, Анна Дедушева

3. Киево-Святошинский ДЮСШ + 8:37,8 (15)

Екатерина Пономаренко, Анастасия Мильшина, Полина ЛОТОЦКАЯ

Младшие юноши

1. Черниговская СДЮШОР 51:44,3 (6)

Владимир Конашевич, Марк Юрчак, Александр Кошовец

2. РЦЗВС (Сумская) +1:54,0 (5)

Дмитрий Саврацкий, Эдуард Левченко, Владислав Щерба

3. ДЮСШ «Янтарь» (Львовская область) + 8:53,4 (10)

Роман Гелиш, Иван Иванык, Владимир Кмыцяк

Средние девушки

1. Черниговская СДЮШОР-1 1:03:15,8 (2)

Анна Квачан, Мария Сапон, Дарья Чалык

2. Черниговская СДЮШОР-2 1:58.1 (2)

Юлия Костюк, Марина Чвертка, Анна Скрыпко

3. РЦЗВС (Сумская) +8:08,0 (4)

Татьяна Продан, Алина Казбан, Алина Еременко

Средние юноши

1 Черниговская СДЮШОР 57:26,1 (3)

Владимир Христюк, Арсен Бочок, Александр Озерский

2. ХОВУФКС (Харьковская) +44,4 (2)

Евгений Малышев, Евгений Завада, Степан Кинаш

3. ДЮСШ П.Калнышевского (Ромны, Сумская) +6:55.5 (12)

Александр Родителев, Ростислав Кладковый, Владислав Чихарь

Старшие девушки

1. РЦЗВС (Сумская) 1:05:58.4 (2)

Анастасия Павловская, Яна Нештенко, Варвара Зеленская

2. ХОВУФКС (Харьковская) + 1:27,2 (2)

Ольга Бегунова, Диана Заяц, Елена Колесник

Старшие юноши

1. РЦЗВС 1 (Сумская) 1:15:35.6 (10)

Виталий Демиденко, Владислав Гончеревский, Роман Боровик

2. ХОВУФКС (Харьковская) +9:14.6 (4)

Даниил Бабин, Вадим Болдесов, Руслан Ткаченко

3. РЦЗВС 2 (Сумская) + 14:07,2 (11)

Артем Савоненко, Андрей Савоненко, Андрей Бойко

Спорт Биатлон Тростянец

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