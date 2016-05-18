В евроквартете Сумские хоккеистки стали четвертыми в Европе.

23-25 февраля в Шотландии проходил Кубок европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

Совсем чуть-чуть…

В нем принимала участие и сумская команда МСК «Сумчанка», которая играла в группе В со швейцарками, голландками и белорусками. В другой группе встречались испанки, немки, австрийки и хозяйки турнира.

В первой игре наши встречались со швейцарками из HC Rotweiss Wettingen. Первый тайм прошел в равной борьбе (шансы забить были у обеих команд) до 18-ой минуты, когда после ошибки Евгении Мороз и сольного прохода Карин Бугманн швейцарки открыли счет. Спустя минуту наши снова провалились в обороне, и Карин Бугманн забила второй гол. Уже в компенсированное арбитрами время после углового штрафного она же оформила хет-трик – 3:0.

На 22-ой минуте после углового один мяч отквитала Юлия Шевченко. После этого было еще несколько моментов, но нашим откровенно не везло. На 34-ой минуте после углового отличилась Екатерина Шокаленко. А спустя две минуты счет стал уже равным, – после провала в обороне швейцарок пас Екатерины Шокаленко нашел Юлию Шевченко, которая один на один обыграла голкипера.

На 39-й минуте швейцарки снова вышли вперед после гола Тамары Трёш. Наши стали играть в шесть полевых игроков, но без шансов. Кам-бэк не удался – 3:4.

В тот же день «сумчанки» встречались с AH&BC Amsterdam (Голландия), который в первом поединке обыграли белорусский «Ритм» из Гродно 2:0.

Счет уже на первой минуте открыли соперницы – отличилась Фелис Альберс. Они же продолжали давить, но на 10-ой минуте счет сравняла Оксана Пономаренко. Не прошло и минуты, как голландки снова впереди после гола Шарлотт Веги. А на 16-ой минуте Фелис Альберс оформила дубль – 3:1.

В начале второго тайма, на 23-й минуте, после розыгрыша углового штрафного забила Юлия Шевченко. На 31-ой минуте Шарлотт Вега вслед за своей партнершей по команде также делает дубль, спустя 4 минуты Юлия Шевченко снова сокращает отставание до минимума после углового. Несмотря на все усилия, счет остался 4:3 в пользу голландок. В другом матче «Ритм» обыграл HC Rotweiss Wettingen 2:1.

Пробились

После двух туров у AH&BC Amsterdam было 10 очков, у швейцарок и белорусок – по 6, у наших – 2. Для продолжения борьбы за медали нужно было в третьей игре побеждать белорусок и надеяться на победу голландок в матче со швейцарками. Так и случилось…

Весь первый тайм на площадке была равна игра, обе команды имели свои шансы на успех, но не воспользовались. Только на 17-ой минуте Юлия Шевченко после дальнего паса Екатерины Самоходченко поборолась с голкипером и забила первый мяч.

На 22-ой минуте после ошибки соперницы мяч оказался у Юлии Шевченко, которая отпасовала ее на свободную Оксану Пономаренко, которая расстреляла ворота белорусок – 2:0. Спустя минуту после дальнего паса отличилась Ольга Гончаренко. За 8 минут до конца белоруски заменили вратаря на шестого полевого игрока, но безуспешно…

В итоге 3:0 – уверенная победа наших девчат, которые со второго места пробились в полуфинал, так как в другом матче голландская команда AH&BC Amsterdam обыграла швейцарок из HC Rotweiss Wettingen со счетом 3:1.

А судьи кто?

В получинале МСК «Сумчанка» играла с победителем группы А немецким UHC Hamburg.

Выиграв вчистую первый тайм 3:0 (голы на счету Ольги Гончаренко – 1 минута, Юлии Шевченко – 14 и 18 минуты), во втором наши пропустили четыре мяча (хет-триком отличилась Катарина Отте плюс гол от Лены Мишель – все с угловых штрафных) и уступили дорогу в финал немкам. Кстати, четвертый гол немки забили уже в компенсированное арбитрами время. За что его назначили, остается загадкой…

Впрочем, по словам главного тренера «Сумчанки» Светланы Макаевой, три из четырех угловых, после которых немки забили, были не по делу. Команду попросту сливали и слили.

В другом полуфинале Club Campo de Madrid (Испания) обыграл AH&BC Amsterdam (Голландия).

В матче за третье место наши девчата играли со старыми знакомыми из Голландии. В первом тайме обе команды имели шансы на успех, но зрители увидели всего один гол – на 11-ой минуте забила Юлия Шевченко. На 22-ой минуте Марин Веен сравняла. Дальше команды больше осторожничали, хотя и не без возможностей. В итоге 1:1, и буллиты, которые лучше исполнили голландки 2-1. Правда, на последний забитый соперницы потратили явно больше времени, отведенных 6 секунд. Так что, опять судьи…

По итогам турнира наши не получили медалей, но, как бы в качестве компенсации признали нашу Юлию Шевченко лучшим игроком турнира и вручили приз лучшего бомбардира – 8 мячей.